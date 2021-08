Dois-je acheter Fetch.ai après le lancement d’une plate-forme NFT pour l’art généré par l’IA ?

Fetch.ai FET / USD est une plate-forme qui a été initialement développée pour connecter des appareils et des algorithmes de l’Internet des objets (IoT) afin de permettre un apprentissage collectif.

Maintenant, ils utilisent cette technologie à des fins NFT. Plongeons-nous.

La peinture Colearn comme catalyseur de la croissance de FET

Le 24 août, Fetch.ai a annoncé le lancement d’un nouveau marché NFT pour l’art généré par l’IA. Cette nouvelle plate-forme s’appelle Colearn Paint et permet aux créateurs de générer collectivement et de posséder automatiquement NFT. L’aspect unique de ceci est le fait que chacun d’eux est conçu par un algorithme d’apprentissage automatique.

C’est une plateforme adaptée aux compositions abstraites.

Les utilisateurs de ce marché passent par un processus en trois étapes pour créer ces NFT basés sur l’IA.

Ils enchérissent par le biais d’une vente aux enchères néerlandaise et participent au processus d’apprentissage collectif. Les enchérisseurs gagnants entrent ensuite dans un schéma aléatoire, après quoi ils sélectionnent l’art parmi les options prédéfinies générées par l’IA.

Enfin, la création et la vente de NFT permettent aux utilisateurs de répartir les bénéfices.

Dois-je acheter Fetch.ai (FET) ?

Le 25 août, Fetch.ai (FET) valait 0,522 $.

Cela dit, pour avoir une perspective plus claire sur ce type de point de valeur, nous le comparerons à sa valeur la plus élevée de tous les temps et à ses performances les plus récentes en juillet.

La valeur la plus élevée de tous les temps de Fetch.ai (FET) a été atteinte le 31 mars à une valeur de 0,865 $. Il l’a fait à sa valeur la plus élevée de tous les temps, 65% de plus.

En ce qui concerne la performance de juillet, son point de valeur le plus bas était le 17 juillet avec une valeur de 0,197 $, tandis que son point le plus élevé était le 31 juillet avec une valeur de 0,421 $. Cela a conduit à une augmentation de 113% de la valeur tout au long du mois. Selon les données d’IntoTheBlock, FET a enregistré une moyenne sur 30 jours de 8 780 adresses.

Cela nous donne un aperçu de l’utilisation de la blockchain.

En termes de taille moyenne des transactions, nous pouvons également voir une moyenne sur 7 jours de 12 489 $.

Avec tout cela à l’esprit et le lancement de Colearn Paint, nous pouvons nous attendre à ce que la valeur du jeton FET augmente à 0,626 $ d’ici la fin septembre, ce qui en fait un bon achat.

The post Dois-je acheter Fetch.ai après le lancement d’une plate-forme NFT pour l’art généré par l’IA ? est apparu en premier sur Invezz.