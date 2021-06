Dois-je acheter Kusama (KSM) en juin ?

Ce qui est intéressant à propos de Kusama KSM / USD, c’est le fait qu’il a en fait été développé par la même équipe qui a développé Polkadot, une société qui s’appelle Parity Technologies.

Kusama se démarque des autres plateformes blockchain car il est principalement conçu pour les développeurs qui souhaitent lancer des projets ambitieux à un rythme rapide en termes de développement.

Cela dit, il est basé sur une conception multi-chaînes à fragmentation hétérogène qui utilise des preuves d’enjeu nominées (NPoS) comme système de consensus.

Kusama a été principalement financé par des subventions de la Fondation Web3, qui a été lancée pour aider les technologies et les applications dans les domaines des protocoles logiciels Web décentralisés.

Faut-il acheter KSM ?

Grâce à un rapport BTCManager le 31 mai, Karura (KAR), qui est le hub DeFi de Kusama, a publié des détails sur sa vente aux enchères de parachain et offre aux participants 12 jetons KAR pour chaque jeton KSM qu’ils contribuent. Ici, on l’a vu passer de 274 $ le 29 mai à 335 $ le 31 mai.

Le 2 juin, Kusama a franchi une étape importante à l’approche du lancement de la première vente aux enchères Parachain. À ce stade, il a atteint 464 $ en valeur, où il est passé de 359 $ le 1er juin.

Kusama a fait une annonce sur Twitter disant que le conseil du réseau avait approuvé un vote pour mettre à jour “Shell” en “Statemine”. Ils en ont également fait la première parachaine en direct entièrement fonctionnelle sur le réseau. La fonction principale d’un shell parachain est de tester la fonctionnalité du système de parachain Kusama. Avec cette mise à jour, vous pourrez prendre en charge un large éventail de fonctions, telles que la frappe de jetons fongibles et non fongibles.

Avec l’écosystème qui commence maintenant à prendre forme, les propriétaires de KSM devraient avoir une route passionnante devant eux. Cela est dû au fait qu’après une mise à niveau réussie de la parachaine Statemine, les gens et les développeurs y verront un feu vert pour développer plus de projets à Kusama et commencer à se préparer à mener leurs activités de prêt de groupe.

Au 8 juin, KSM était au prix de 376 $, mais nous vous recommandons plutôt d’acheter à un prix inférieur. En regardant le graphique, KSM s’est rallié à deux reprises à près de 300 $ et nous nous attendons à ce que ce niveau de soutien se maintienne à nouveau si nous constatons une faiblesse.

Une baisse significative en dessous du niveau de 300 $ indiquerait que les niveaux de support ne se sont pas maintenus et que nous pourrions voir une nouvelle baisse.

Investir dans une blockchain expérimentale

Après le lancement de la première Parachain et une mise à jour réussie, de nombreux développeurs de projets y verront un signal pour potentiellement lancer des projets sur Kusama en raison de sa nature expérimentale.

Cela est dû au fait que les Parachains à Kusama sont des chaînes parallélisables et sont connectées à une chaîne de relais centrale. Cette chaîne a des validateurs qui valident les transactions et des verrous pour assurer la sécurité du réseau. Il utilise la fragmentation, ce qui signifie que la blockchain peut être divisée en fragments plus petits et utilise un gouvernement ouvert.

De plus, le jeton KSM est la crypto-monnaie native de Kusama et aide à maintenir et à exploiter le réseau. Ainsi, à mesure que de plus en plus de projets se déplaceront vers Kusama, davantage de jetons seront nécessaires pour l’entretenir et l’exploiter, et avec cette demande accrue, le prix devrait augmenter.

