Dois-je acheter Monero après l’échange atomique ? Invezz

Monero XMR / USD est une crypto-monnaie axée sur la confidentialité et l’anonymat. Fondamentalement, il permet aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des transactions sans mettre les données à la disposition de quiconque examine la blockchain elle-même.

La mise en place d’Atomic Swap comme catalyseur de croissance

Le 20 août, Monero a annoncé que l’implémentation Atomic Swap, qui a été développée par l’équipe COMIT, a atteint une maturité suffisante pour être utilisée sur le réseau Monero.

Au départ, les fabricants doivent acheter du Bitcoin, tandis que les acheteurs doivent acheter du Monero. Cependant, n’importe qui a la possibilité de devenir un marqueur ou un récepteur.

Cela étant dit, après ce lancement d’échange atomique, XMR a vu sa valeur augmenter.

Cette technologie récemment introduite permet aux utilisateurs d’échanger BTC et XMR sans dépendre d’un tiers, tel qu’un échange de crypto-monnaie.

Il ne peut y avoir que deux résultats, soit la transaction est terminée avec succès et chaque trader obtient les fonds de l’autre, soit rien ne se passe, et ils conservent tous les deux les fonds avec lesquels ils ont commencé.

Faut-il acheter Monero (XMR) ?

Le 24 août, Monero (XMR) valait 320 $.

Pour se faire une idée de ce prix, nous le comparerons à son plus haut historique, ainsi qu’à ses performances tout au long du mois de juillet.

En termes de valeur la plus élevée de tous les temps, il était de 542 $ et s’est produit le 9 janvier 2018. Cela l’a rendu 69% plus élevé en valeur.

Son point le plus bas s’est produit le 20 juillet avec une valeur de 179 dollars, tandis que son point le plus haut était le 31 juillet avec une valeur de 247 dollars. Il s’agit d’une croissance de 38 %.

Dans tous les cas, la valeur du 24 août est encore 30% supérieure à la valeur du 31 juillet, une croissance initiée par l’Atomic Swap Implementation.

Monero se concentre sur la confidentialité et Atomic Swap est cette nouvelle façon d’échanger deux crypto-monnaies sans dépendre d’un tiers, tel qu’un échange ou une entreprise.

Vous pouvez échanger sans avoir besoin de faire confiance à la personne de l’autre côté de la bourse et, en tant que tel, nous pourrions assister à une augmentation massive de leur utilisation.

Cette mise à jour a considérablement augmenté la valeur du jeton et il est clair qu’il ne montre aucun signe d’arrêt.

Dans ce cas, Monero (XMR) a le potentiel d’atteindre 400 $ d’ici la fin septembre, ce qui en fait un achat intéressant.

