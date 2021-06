Dois-je acheter OKB Token maintenant ?

OKEx OKB / USD est un échange de crypto-monnaie sécurisé qui permet aux utilisateurs d’acheter, de vendre ou d’échanger facilement des crypto-monnaies.

OKB est son jeton d’échange natif qui offre des remises sur les frais de négociation, ainsi qu’un succès sur la plate-forme OK Jumpstart Initial Exchange Offer (IEO).

En outre, il offre aux utilisateurs des droits de vote pour les jetons qui peuvent être cotés en bourse.

Développements récents OKEx

Le 11 juin, OKEx a annoncé avoir terminé l’intégration de Polygon, une solution de mise à l’échelle complète qui permet de développer et de connecter davantage d’applications conformes à Ethereum (ETH). Sa valeur ici était de 14 $.

Le 21 juin, OKEx a listé BZZ, le jeton utilitaire de Swarm. Les dépôts ont été ouverts à 14h00 UTC. Ici, nous avons une vision claire de la fréquence à laquelle OKEx répertorie les nouveaux jetons de crypto-monnaie et de la manière dont les commerçants auront la possibilité de les acheter et de les échanger. Sa valeur ici était de 10 $.

Le 29 juin, OKEx a annoncé sur sa page Twitter officielle que le jeton OKB serait répertorié dans OKCoinJapan. Il s’agit d’une filiale japonaise du groupe OK qui possède une expérience avancée ainsi que des technologies de blockchain de premier plan dans l’industrie des actifs cryptographiques.

Nous pouvons donc clairement voir que le prix d’OKB fluctue entre 9 $ et 15 $ en moyenne ici, nous donnant un aperçu de jusqu’où le jeton peut aller même avec cette attention et cet attrait.

Faut-il acheter OKB maintenant ?

Le 29 juin, OKB était à 11 $. Le 28 juin, il valait 10 $. Nous avons vu une augmentation de 10 % en valeur.

Lorsque nous examinons les jetons OKB, ils donnent aux utilisateurs beaucoup de pouvoir sur l’échange. Les jetons OKB réduisent les frais, donnent accès à la plate-forme Jumpstart IEO et donnent aux utilisateurs le droit de vote.

Avec son intégration Polygon, OKEx réduit les coûts de transaction ainsi que les temps d’attente, permettant aux utilisateurs de déplacer les actifs vers le système financier décentralisé de manière beaucoup plus efficace.

Cette mise à jour a suscité beaucoup d’intérêt pour OKEx.

Avec un grand nombre de nouveaux jetons ajoutés en permanence, nous pouvons voir une plus grande incitation pour les commerçants à acheter et vendre des crypto-monnaies sur l’échange OKEx et ainsi augmenter les exigences et les cas d’utilisation du jeton OKB.

De manière optimiste, la valeur du jeton OKB devrait atteindre la barre des 13 $ dans les semaines à venir, car de nombreux utilisateurs supplémentaires entreront sur la plate-forme, ce qui en fera un investissement rentable en juin.

