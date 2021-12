Dois-je acheter SelfKey (KEY) en janvier 2022 ?

SelfKey KEY / USD s’est affaibli de 0,025 $ à 0,011 $ depuis le 21 novembre, et le prix actuel est de 0,012 $.

Système d’identité Blockchain

SelfKey est un système d’identité blockchain qui permet aux propriétaires d’identité de vraiment posséder, contrôler et gérer leur identité numérique.

SelfKey dispose de la Regulatory Sandbox License (RSL) délivrée par le Mauritius Board of Investments, qui montre que ce système peut développer des produits d’identité avec un niveau de certitude réglementaire plus élevé.

SelfKey vous permet de récupérer la propriété de vos données d’identité, et il est important de mentionner que SelfKey ne peut jamais voler ou perdre vos données d’identité. Le portefeuille SelfKey n’a pas de garde, et si les serveurs de SelfKey sont piratés, vos données restent en sécurité.

Les solutions de gestion d’identité coûtent souvent beaucoup d’argent, tandis que le portefeuille d’identité SelfKey est entièrement gratuit et vous permet également d’ouvrir une entreprise à l’étranger via le marché de l’incorporation.

Avec SelfKey, vous pouvez également utiliser une variété d’autres services, tels que les services bancaires offshore, l’enregistrement pour la citoyenneté ou les résidences secondaires, l’enregistrement pour les plateformes de prêt, etc.

SelfKey est un projet promis à un bel avenir et sera probablement l’un des principaux acteurs de l’industrie de la gestion des identités blockchain, qui devrait atteindre 2 milliards de dollars d’ici 2023, à un taux de croissance annuel de 84,5%.

SelfKey Network est composé des startups fintech et blockchain les plus prometteuses, tandis que les principaux partenaires de ce projet comprennent des cabinets d’avocats, des banques, des notaires, des traducteurs, des cabinets comptables et des représentants du gouvernement. L’équipe SelfKey a ajouté :

Avec bon nombre de ses produits et services répertoriés sur SelfKey Marketplace, il s’agit du guichet unique pour explorer, comparer et s’inscrire instantanément à un large éventail de services liés à la crypto-monnaie, aux entreprises, à l’immigration et aux services financiers.

Les tokens SelfKey ont le symbole KEY, et pour interagir avec ce système d’identité blockchain, vous devez utiliser des tokens KEY. KEY joue un rôle important dans l’écosystème SelfKey et dispose d’un approvisionnement total de 6 milliards de jetons.

0,015 $ représente la première résistance

SelfKey (KEY) s’est affaibli par rapport à ses récents sommets supérieurs à 0,025 $, enregistrés le 21 novembre, à 0,011 $, alors que le prix actuel est de 0,012 $.

Source des données : tradingview.com

Le niveau de support solide de KEY se situe à 0,010 $, et si le prix tombe en dessous, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 0,008 $ ou même inférieur.

D’un autre côté, si le prix dépasse 0,015 $, ce serait un signal « d’achat » fort, et nous avons la voie ouverte vers un niveau de résistance qui se situe à 0,020 $.

résumé

SelfKey est un système d’identité blockchain qui a pour mission de créer un monde plus sécurisé où nos données personnelles et notre vie privée sont protégées. SelfKey est un projet très prometteur, et le prix de KEY pourrait à nouveau augmenter pour atteindre les niveaux que nous avons vus en novembre 2021.

Le post Dois-je acheter SelfKey (KEY) en janvier 2022 ? est apparu en premier sur Invezz.