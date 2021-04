Dois-je acheter Snap Stock? Télécharger les données soulignent la thèse Bull de Snap

Qu’est-il arrivé à Snap Stock?

Source: Ink Drop / Shutterstock.com

Après avoir grimpé en flèche tout au long de 2020 en raison des vents favorables liés à la pandémie, les actions de l’entreprise de médias sociaux Se casser (NYSE:SE CASSER) ont été bloqués dans une fourchette de négociation latérale au cours des quatre premiers mois de 2021. Au cours de cette période, l’action SNAP a rebondi entre 50 $ et 70 $.

Pourquoi est-ce arrivé?

SNAP a gagné gros en 2020 parce que la pandémie a forcé tout le monde à entrer et à utiliser leur téléphone. Les investisseurs craignent qu’avec la réouverture de l’économie physique en 2021, les consommateurs abandonnent leur téléphone et recommencent à «faire les choses». Cette crainte pèse sur le sentiment des investisseurs. Mais les données de téléchargement récentes semblent réfuter cette thèse. L’économie américaine a progressivement rouvert en 2021. Aucun doute à ce sujet. Mais également au cours des quatre premiers mois de 2021, le classement des téléchargements de Snap parmi les applications iPhone américaines est passé d’un classement moyen de ~ 12 en janvier à ~ 6 en avril, selon les données que nous avons analysées à partir d’AppAnnie. En d’autres termes, avec la réouverture de l’économie, le nombre de personnes qui téléchargent et utilisent Snap a augmenté… de beaucoup.

Est-ce que ça importe?

Nous avons longtemps soutenu que Snap est en fait un excellent jeu de réouverture, car le cas d’utilisation principal de l’application – le partage de vidéos et de photos – coïncide en fait avec le fait que les consommateurs font des choses. Autrement dit, plus les consommateurs visiteront de bars, de restaurants et d’hôtels en 2021, plus ils partageront de vidéos et de photos de bars, de restaurants et d’hôtels via Snap. L’utilisation de Snap devrait augmenter à mesure que l’économie rouvrira en 2021. Cette thèse semble actuellement étayée par de fortes tendances de téléchargement d’applications au cours des quatre premiers mois de l’année.

Prévision de stock Snap

Snap rapporte les résultats du premier trimestre le 22 avril. Des données de téléchargement récentes suggèrent que ces chiffres seront très bons. Si tel est le cas, nous soupçonnons que ce rapport sur les bénéfices sera le catalyseur nécessaire pour faire sortir SNAP de sa fourchette de négociation latérale et pousser les actions plus près de 100 $.

SNAP est une excellente participation à long terme. Mais ce n’est qu’un titre parmi de nombreuses entreprises qui, selon nous, représentent une nouvelle vague de perturbateurs technologiques positionnés pour changer massivement la façon dont le monde mange, joue, voyage et travaille au cours de la prochaine décennie.

Chacun de ces stocks a un potentiel de hausse explosif de 10X.

Mes principales actions d’hyper croissance dans cette mégatendance comprennent des entreprises des médias sociaux, de la publicité, de la télévision en continu et de l’iGaming.

Obtenez ma liste complète des actions à acheter dans Digitainment par souscrire à Innovation Investor aujourd’hui.

A la date de publication, Luke Lango ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

En découvrant les premiers investissements dans les industries en hyper croissance, Luke Lango vous place au rez-de-chaussée des mégatendances qui changent le monde. C’est ainsi que son rapport quotidien 10X a atteint en moyenne jusqu’à un rendement ridicule à 100% dans toutes les recommandations depuis le lancement en mai dernier. Cliquez ici pour voir comment il le fait.

Article imprimé d’InvestorPlace Media, https://investorplace.com/hypergrowthinvesting/2021/04/should-i-buy-snap-stock-download-data-underscores-snaps-bull-thesis/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC