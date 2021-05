Dois-je acheter THETA cette semaine?

Theta THETA / USD est essentiellement un réseau alimenté par blockchain spécialement conçu pour le streaming vidéo qui a été lancé en mars 2019. Le réseau principal fonctionne comme un réseau décentralisé dans lequel les utilisateurs peuvent partager la bande passante et les ressources informatiques sur un point à point. (P2P). La devise native de ce réseau est le jeton THETA.

Tout droit vers le haut

Le jeton THETA valait 14,28 $ le 16 avril. Un an plus tôt, le 16 avril 2020, il avait une valeur de 0,13 $. Il s’agissait d’une augmentation de 10,884% en une seule année.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Ce vendredi, il vaut 7,48 $, soit 47,62% de moins que la valeur qu’il était le 16 avril 2021, mais cela représente toujours une augmentation de 5,653% de valeur par rapport à ce qu’elle était le 16 avril 2020, ce qui est incroyable.

Devriez-vous acheter THETA?

En parlant de Thêta, lorsque nous constatons une croissance d’une année sur l’autre, sa valeur a évidemment monté en flèche. Cependant, pour savoir si vous devriez l’acheter au cours de cette semaine, voyons comment il se comporte chaque semaine.

Nous utiliserons le nombre de vendredi comme principal point de valeur pour le comparer, 14,28 $, et verrons comment il s’accumule en termes de croissance.

Vendredi dernier, il avait une valeur de 6,30 $. Cela signifie qu’il a augmenté de 55,88% en valeur.

Cependant, le vendredi 14 mai, il valait 10,08 $. Cela signifie toujours qu’il a augmenté en valeur de 29,41% depuis lors.

Si nous revenons à la semaine avant quoi, le vendredi 7 mai, sa valeur était de 11,08 $. Cela place toujours la valeur d’aujourd’hui 22,41% plus élevée qu’au début du mois.

Cela nous amène à la conclusion que vous pourriez être intéressé par l’achat de THETA cette semaine en raison du fait qu’il a connu une augmentation constante de sa valeur tout au long du mois, et même lorsqu’il est tombé à 6,30 $, il a rebondi et bien rallié. . Si vous le voyez quelque part autour de la barre des 14 $, cela pourrait être un investissement intéressant, mais sinon, s’il tombe en dessous de la barre des 10 $, vous devriez probablement rester à l’écart.

L’avenir de la livraison de contenu

Grâce à la création de YouTube, nous avons vu à quel point le contenu en ligne peut augmenter en termes de croissance. L’avenir décentralisé de cette plateforme de partage de contenu vidéo. Avec de plus en plus de personnes qui créent du contenu quotidiennement, c’est forcément le système du futur. Theta est un projet prometteur, et si vous voyez un avenir dans son cas d’utilisation, cela pourrait être un investissement rentable.

partenaire-cta-block-v2-generic, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent