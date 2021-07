Dois-je acheter un appareil photo compact en 2021 ?

Les smartphones ont évolué de manière si spectaculaire que leur brillance de pointer-et-déclencher n’est qu’une des nombreuses icônes sur notre écran d’accueil. Les appareils photo compacts dédiés sont-ils vraiment toujours pertinents ou valent-ils la peine d’être achetés ?

Ils ont certainement un combat sur les mains. En l’espace de dix ans, les caméras de téléphone sont passées de l’arrière-pensée à des assistants informatiques multi-caméras haute résolution capables de gérer des scénarios difficiles, de la faible luminosité aux portraits éclatants.

Les compacts point-and-shoot à un tour qui offrent une qualité d’image similaire (ou pire) à celle des smartphones récents n’avaient aucune chance face à un investissement et à une progression aussi importants de nos appareils de poche polyvalents.

Alors, en quoi les appareils photo compacts sont-ils encore pertinents, voire souhaitables, en 2021 ? Loin de concéder, les fabricants d’appareils photo ont redéfini ce que l’on attend de nos appareils photo de poche et nous continuons à en profiter aujourd’hui. Voici tous les types d’appareils photo compacts de plus en plus performants qui sont toujours d’actualité aujourd’hui – et nos réflexions sur ceux que vous devriez toujours acheter.

Quels types d’appareils photo compacts sont toujours pertinents ?

Les compacts point-and-shoot étant pour la plupart supprimés en 2021, les appareils photo compacts les plus avant-gardistes (en dehors des smartphones) peuvent être classés en sept groupes principaux ; premium, gros capteur, zoom de voyage, robuste, action, instantané et ce que nous appellerons des caméras de vlog. Voici un bref aperçu de chaque type.

(Crédit image : Avenir)

En 2012, le Sony Cyber-shot RX100 a été annoncé et a redéfini ce qu’est un appareil photo compact. En incluant un capteur d’image de 1 pouce beaucoup plus grand, un objectif rapide de haute qualité et un corps en métal robuste, le compacte haut de gamme est né. Sept itérations plus tard avec le Sony RX100 VII (ci-dessus) face à une large concurrence, les compacts haut de gamme sont plus chers que jamais, mais ils contiennent des fonctionnalités incroyables qui peuvent rendre ces souvenirs de vie encore plus beaux.

(Crédit image : Avenir)

Un pas en avant par rapport aux compacts haut de gamme (en termes de taille) est ce que nous appelons le compact à gros capteur. Bien qu’il soit parfois exagéré de les qualifier de « compacts », ces appareils photo comprennent soit un capteur APS-C soit un capteur plein format associé à un objectif grand angle modéré, à focale fixe et à ouverture rapide. Idéal pour les portraits environnementaux en basse lumière, la photographie de rue et de reportage, ils comprennent des appareils photo comme le Fujifilm X100V (ci-dessus) et le Ricoh GR III.

(Crédit image : Panasonic)

UNE zoom de voyage repose sur deux qualités principales; taille compacte et une vaste plage de zoom optique. Un exemple est le Panasonic TZ200 (ci-dessus) avec sa plage de zoom optique 15x, couvrant tout, des paysages aux gros plans d’action lointaine – c’est un appareil photo de poche à glisser pour voyager et offre un meilleur zoom optique que le dernier smartphones.

(Crédit image : Avenir)

Compacts robustes tels que l’Olympus TG-6 (ci-dessus) sont conçus pour résister aux environnements les plus difficiles, étant entièrement étanches, résistants aux chocs et au gel. Lorsque votre smartphone vient de mal fonctionner après une brève immersion dans une pataugeoire, l’attrait des caméras robustes n’est que trop clair.

(Crédit image : Avenir)

Une caméra d’action est un petit boîtier-caméra montable avec un objectif ultra grand-angle qui est principalement conçu pour capturer vos aventures remplies d’adrénaline en 4K. Immortalisée par GoPro mais avec de nombreuses autres marques qui prennent le train en marche, la dernière GoPro Hero 9 Black (ci-dessus) vaut le détour.

(Crédit image : Avenir)

Appareils photo instantanés synonymes de Polaroid sont dans une catégorie à part entière. Amusant et simple à utiliser, leur charme est leur attrait, offrant des mini tirages photo immédiats à conserver ou à partager. Notre point d’entrée préféré actuel est le Fujifilm Instax Mini 11, bien qu’il existe maintenant des alternatives véritablement compactes comme le Polaroid Go (ci-dessus).

(Crédit image : Avenir)

Une dernière catégorie surmonte la flambée actuelle de la demande de caméras de vlog. Bien que de nombreuses caméras puissent vlog, en 2021, nous voyons des caméras principalement commercialisées et conçues pour le vlogger solo, comme le Sony ZV-1 compact (ci-dessus).

En quoi les appareils photo compacts sont-ils toujours meilleurs que les smartphones ?

Les lois de la physique limitent la taille physique des capteurs d’image et des objectifs dans un smartphone. Pourquoi la taille est-elle si importante ? Eh bien, la qualité de l’image est entravée par la petite taille du capteur et les appareils photo compacts offrent plus de profondeur physique pour jouer, ce qui rend possible des capteurs plus grands.

À leur meilleur et souvent avec une efficacité à couper le souffle, les smartphones s’appuient sur la photographie « informatique » pour contourner les limitations des petits capteurs – par exemple, le « mode portrait » peut brouiller l’arrière-plan pour des portraits éclatants. Cependant, la photographie numérique n’est jamais fiable à 100 %.

(Crédit image : Avenir)

Le mode portrait fonctionne en appliquant un flou uniforme à l’environnement de votre sujet sans véritable profondeur, et même en 2021, il reste sensible aux artefacts numériques. Ceux qui ont l’œil vif remarquent ces imperfections. A l’inverse, un grand capteur compact à ouverture rapide crée un véritable flou de profondeur de champ.

Une autre limitation de la taille du capteur est la plage dynamique, car un capteur plus petit capture moins de détails dans les hautes lumières et les ombres dans une seule image. Encore une fois, les smartphones utilisent la photographie informatique via une capture multi-images appelée HDR pour augmenter la plage dynamique. Une telle approche convient lorsque votre scène est statique, mais s’il y a un mouvement rapide, vous obtiendrez des images fantômes indésirables.

(Crédit image : Apple)

Les « modes nuit » du téléphone posent le même casse-tête en ce qui concerne le mouvement, car ils utilisent une exposition longue et une stabilisation pour obtenir des photos nettes et lumineuses. En fin de compte, la photographie informatique s’attaque à la taille du capteur de smartphone et comble certainement l’écart de qualité d’image, mais les limites du monde réel demeurent.

Les unités multi-caméras pour smartphones offrent différentes focales et les zooms optiques se glissent dans les smartphones haut de gamme en 2021 tels que le Samsung Galaxy S21 Ultra. Cependant, la technologie des objectifs des smartphones n’est toujours pas à la hauteur des appareils photo compacts tels que les zooms de voyage qui offrent une portée beaucoup plus grande.

D’autres avantages de manipulation avec les caméras dédiées incluent celles avec l’option d’un viseur, ce qui est particulièrement utile pour une visualisation claire en pleine lumière. Ceux avec des écrans inclinables facilitent également la prise de vue à des angles difficiles, tandis qu’une résistance aux intempéries et une qualité de construction supérieures (en particulier dans le cas des compacts robustes) sont également d’excellentes raisons d’avoir un appareil photo dédié. Enfin, les performances de mise au point automatique sont une proposition entièrement différente sur les compacts.

Quels sont les inconvénients des appareils photo compacts ?

La création d’appareils photo compacts à la pointe de la technologie a un coût littéral. Si vous envisagez d’en acheter un bon, cela vous coûtera le même montant qu’un smartphone décent, qui est évidemment bien plus qu’un simple appareil photo. Mis à part le coût, il y a plus à l’étui pour appareil photo pour smartphone.

La commodité est la principale raison en faveur des smartphones par rapport aux appareils photo compacts. Comme le dit le cliché, le meilleur appareil photo est celui que vous avez avec vous – et qui ne se balade pas avec son smartphone ? Il y a toujours un degré d’intentionnalité requis pour garder un appareil photo compact dédié à portée de main, même s’il se glisse facilement dans votre poche.

(Crédit image : Avenir)

Un avantage sous-estimé de l’omniprésence du smartphone est également sa capacité à vous donner un degré de discrétion, idéal pour quelque chose comme la photographie documentaire et de rue, ou les portraits de famille détendus.

La commodité ne se limite pas à la disponibilité. L’ensemble du processus d’utilisation d’un appareil photo pour smartphone est à peu près aussi simple que possible. Comme nous l’avons dit précédemment, la photographie informatique vous permet d’obtenir la meilleure qualité d’image possible en un clic ; HDR automatique, mode portrait, prises de vue en mode nuit. Ce type d’effet peut demander beaucoup plus d’efforts à appliquer aux prises de vue d’un appareil photo compact. Lorsque le scénario est juste, vous ne pouvez pas battre le traitement d’image d’un smartphone.

(Crédit image : VSCO)

Ensuite, il y a le partage d’images. Aucune connexion Bluetooth et Wi-Fi à manipuler, les images du smartphone sont immédiatement dans votre smartphone pour une édition ultérieure, un partage instantané et un stockage en nuage sans tracas.

Il y a également des progrès vers les fonctionnalités d’appareil photo « pro » dans les smartphones ; contrôle manuel de l’exposition, affichage de l’histogramme et prise de vue au format brut. Mais la réalité en 2021 reste que la photographie informatique automatique fait, dans la plupart des cas, un meilleur travail pour extraire la meilleure qualité du capteur que de peaufiner manuellement un fichier brut.

Quels sont les meilleurs appareils photo compacts que vous pouvez acheter en 2021 ?

Examinons maintenant de plus près nos appareils photo compacts préférés en 2021 et pourquoi vous les utiliseriez à la place de votre smartphone.

(Crédit image : Avenir)

Appareil photo de poche haut de gamme doté de fonctionnalités professionnelles, le Sony Cyber-shot RX100 VII (ci-dessus) surpasse n’importe quel smartphone, en particulier pour capturer des images et des vidéos d’action. C’est grâce à son autofocus, ses prouesses de stabilisation d’image et ses modes de prise de vue à grande vitesse, le tout dans un appareil photo avec un capteur beaucoup plus grand qu’un smartphone et une plage de zoom optique décente.

(Crédit image : Avenir)

Le street-shooter rétro-chic Fujfilm X100V (ci-dessus) offre une excellente qualité d’image grâce à son grand capteur d’image APS-C – cela se combine bien avec son objectif d’ouverture 35 mm f/2 net et bord à bord pour le rendre particulièrement à la maison lors de la prise de vue en basse lumière. Il est doté de cadrans de contrôle d’exposition dédiés qui plairont également aux amateurs de photo.

(Crédit image : Avenir)

Les smartphones ont du mal à vous rapprocher des sujets de la même manière qu’un zoom de voyage comme le Panasonic TZ200 (ci-dessus). Son zoom optique 15x a une portée de 24 à 360 mm, alors qu’un smartphone commence généralement à 28 mm et, à des distances focales plus longues, n’offre généralement qu’un zoom numérique qui diminue considérablement la qualité de l’image au fur et à mesure que vous zoomez.

(Crédit image : Avenir)

Les caméras robustes et d’action ont généralement un capteur d’image de taille similaire aux smartphones et une qualité d’image comparable, mais elles sont conçues pour être prises dans des scénarios dans lesquels vous ne voudriez tout simplement pas risquer votre téléphone. Attaché à un casque pour dévaler les pistes, action sous-marine, la GoPro Hero 9 Black (ci-dessus) et l’Olympus TG-6 sont faites pour vos aventures extrêmes.

(Crédit image : TechRadar)

Il peut être facile de partager les images de votre smartphone sur les réseaux sociaux, mais pouvez-vous imprimer des photos souvenirs à la volée ? Notre appareil photo instantané préféré et facile à utiliser, le Fujifilm Instax Mini 11, utilise l’un des stocks de films les plus abordables qui produit des impressions aux couleurs magnifiques.

Les smartphones sont les outils les plus pratiques pour le vlogging, mais le Sony ZV-1 augmente la qualité d’un cran grâce à son capteur plus grand de 1 pouce et à son objectif rapide, qui se combinent pour créer une belle profondeur de champ peu profonde. Son autofocus flamboyant offre un mode AF idéal pour les influenceurs de produits, tandis qu’il y a aussi un écran LCD rabattable, une griffe porte-accessoires et un port micro 3,5 mm.

Appareils photo compacts vs smartphones : quel est le meilleur pour moi ?

Si vous cherchez à prendre des photos qui dépassent la portée de votre smartphone, il existe plusieurs façons de le faire – et les appareils photo compacts restent l’une de ces options. Mais comme nous en avons discuté, il est important de choisir le bon modèle, car ce n’est plus le cas maintenant que les caméras dédiées portent toujours un bord matériel ou un bord de prise d’image sur les téléphones.

Chaque appareil photo compact mentionné dans cet article propose des outils spécifiques pour des scénarios spécifiques – par exemple, un grand capteur APS-C pour augmenter la qualité de votre image ou votre contrôle créatif, ou des modèles robustes pour les moments où vous ne voulez pas risquer un précieuse plaque de verre avec toute votre vie dessus.

(Crédit image : Avenir)

Alors que l’écart de qualité d’image se réduit en général, la photographie informatique n’est pas fiable à 100 %, et il existe des moyens pour les appareils photo compacts de produire des images de meilleure qualité pour des scénarios spécifiques ; portée de l’objectif, capteurs d’image plus grands, meilleures performances de mise au point automatique.

Bien entendu, la qualité de l’image n’est qu’une considération lors du choix d’un appareil photo. Le fait qu’un téléphone soit le plus susceptible d’être l’appareil photo dans votre poche et qu’il s’agisse d’un appareil polyvalent qui garde ceux qui vous entourent à l’aise d’une manière qu’un appareil photo dédié ne peut pas offrir, peut simplement fournir des opportunités de photo que vous n’auriez pas autrement .

Un smartphone est également l’outil de prise de vue et de partage le plus pratique. Si le scénario correspond aux points forts de l’appareil photo d’un smartphone – par exemple, un grand angle, une lumière vive ou des compositions simples – alors vous ne voudrez probablement pas plus. Prenez le temps d’apprendre à utiliser un smartphone pour la photographie, cependant, et vous pouvez simplement élever vos photos au point où vous commencez à vouloir un appareil photo dédié.