Dois-je acheter un réseau dissimulé (CCX) ? Invezz

Conceal Network CCX / USD est une banque blockchain décentralisée qui propose des dépôts et des investissements qui paient des taux d’intérêt.

Il permet une messagerie anonyme et introuvable et une méthode sécurisée par laquelle les fonds peuvent être transférés. CCX fonctionne sur Binance Smart Chain et Ethereum Blockchain.

Le lancement de Conceal Hub comme catalyseur de croissance

Le 3 octobre, l’équipe de Conceal Network a initialement annoncé sur Twitter qu’elle travaillait dur sur Conceal Hub et a partagé un aperçu avec sa communauté.

Conceal Hub est un ensemble de modules qui fonctionnent ensemble pour activer des outils de communication sécurisés pour la finance décentralisée (DeFi). Ce sont des outils comme le cloud wallet, l’identification, un bridge, les dépôts, etc.

Cela étant, Conceal Hub a été développé pour garantir un niveau élevé de confidentialité en fournissant une méthode d’authentification basée sur une clé, permettant aux utilisateurs d’accéder à la création et à la récupération de portefeuilles. Cela peut arriver même s’ils n’ont pas de compte d’utilisateur au préalable.

Toutes les communications sur le réseau Conceal sont cryptées d’égal à égal et de bout en bout, ce qui permet aux utilisateurs de transférer et d’accepter des paiements tout en échangeant des messages avec un niveau élevé de confidentialité.

Dois-je acheter Conceal Network (CCX) ?

Le 21 octobre, Conceal Network (CCX) valait 0,3997 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur le type de valeur du jeton, nous le comparerons à sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi qu’à ses performances récentes.

Pour obtenir le point de valeur le plus élevé de tous les temps, c’était le 18 octobre 2018, lorsque le jeton était à 1,59 $. Cela a rendu le jeton d’une valeur de 1,1903 $ plus élevé que le 21 octobre, ce qui représente une différence de valeur de 297%.

Le jeton a commencé en septembre avec une valeur de 0,4912 $ le 2 septembre.

Cependant, le 17 septembre, le jeton est tombé à une valeur de 0,2749 $. C’était l’un de ses points les plus bas du mois. Cela signifie que la valeur du jeton a diminué de 0,2163 $ ou de 44%.

C’était le 11 octobre que le jeton a de nouveau augmenté en valeur à 1 073 $. Ici, nous pouvons voir que du 17 septembre au 11 octobre, le jeton a augmenté en valeur de 0,7981 $ ou 290%.

Puis il a de nouveau chuté du 11 octobre au 21 octobre avec une baisse de 0,6733 $ ou 62 %.

Cependant, avec le lancement de Conceal Hub fin octobre, le jeton a le potentiel d’atteindre une valeur de 0,4596 $.

