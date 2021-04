Dois-je acheter un SSD de remplacement pour PS5?

Meilleure réponse: Non. Sony n’a pas encore précisé quels SSD internes seront compatibles, et la PS5 ne prend pas en charge le stockage interne étendu pour le moment. N’achetez un SSD externe que si vous souhaitez stocker des jeux PS5 ou stocker et jouer à vos jeux PS4 rétrocompatibles.

Quelle est la différence entre un SSD et un disque dur?

Pour rendre les choses aussi simples que possible: les disques SSD sont beaucoup plus rapides, généralement plus petits et coûtent plus cher que les disques durs. Les disques SSD utilisent le stockage flash pour lire et écrire des informations, tandis que les disques durs ont des pièces mécaniques qui lisent et écrivent physiquement des informations.

Si vous regardez la PS5 contre la PS4 Pro, qui utilise un disque dur, la PS5 est ultra-rapide en comparaison.

Dois-je acheter un SSD interne ou externe?

Lorsque Sony approuve le stockage étendu pour PS5, vous devez absolument acheter un SSD interne. Il y a un emplacement dédié pour un à côté de son ventilateur et en face du lecteur de disque après avoir enlevé la plaque blanche. Le problème est que Sony n’a pas encore confirmé ce qui sera compatible avec celui-ci. Pour le moment, vous ne pouvez pas utiliser cet espace pour ajouter un SSD interne. Les jeux PS5 ne joueront que sur l’unité SSD intégrée de la console.

Maintenant, si vous voulez simplement stocker et jouer à vos jeux PS4, c’est un stockage différent. Tous les jeux PS4 rétrocompatibles peuvent être lus à partir d’un SSD externe connecté via USB. C’est un excellent moyen de libérer cet espace SSD précieux dans votre système, car vous souhaitez l’enregistrer pour les titres PS5.

Quand la PS5 prendra-t-elle en charge le stockage étendu pour les jeux PS5?

Sony a publié une mise à jour pour la PS5 en avril qui a ajouté la prise en charge du stockage SSD et HDD des jeux PS5. Étant donné que les jeux PS5 nécessitent leur SSD interne pour fonctionner, ils ne peuvent être lus sur aucun lecteur externe connecté via USB. Sony prévoit d’ajouter la compatibilité SSD interne à la PS5 dans une mise à jour ultérieure cette année.

Notre choix

SSD portable Samsung T7 (500 Go)

Uniquement pour les jeux rétrocompatibles

Beaucoup d’entre vous peuvent avoir une quantité décente de jeux PS4 auxquels vous voulez jouer sur PS5, et ceux-ci peuvent être joués sur un SSD externe. En fait, c’est la meilleure façon de les jouer. Étant donné que seul le SSD intégré sur la PS5 peut exécuter des jeux PS5, vous ne devriez pas en gaspiller sur les titres PS4. Cela vous permet d’économiser un espace de stockage précieux.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.