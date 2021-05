Dois-je acheter une voiture? Pourquoi les voitures d’occasion sont si chères en ce moment.

En janvier 2020, Eddie Lee était sur le point de vendre sa Dodge Charger 2013, mais il n’était pas impressionné par le montant offert par CarMax: 9500 $. «Ce n’était pas une offre formidable, et je n’étais pas pressé de la vendre», a déclaré Lee à Vox.

Alors, dites-le avec moi, la pandémie s’est produite.

En septembre, Lee, qui vit dans le comté de Howard, dans le Maryland, a vendu cette même voiture pour 11 000 $ sur CarMax, une augmentation de 1 500 $ par rapport à l’offre qu’il a reçue en janvier.

«Quand j’ai entendu dire que les prix des voitures d’occasion atteignaient des niveaux jamais vus depuis plusieurs années, je l’ai apporté à CarMax et c’était une affaire conclue», a déclaré Lee.

Les prix des voitures d’occasion ont bondi de 21% depuis avril dernier, y compris une augmentation de 10% en avril 2021 seulement, selon l’indice des prix à la consommation. La demande de voitures d’occasion a augmenté et, bien que les ventes de voitures neuves soient en hausse par rapport à janvier 2020, l’industrie automobile n’a pas un flux constant de nouveaux véhicules sous la main. Cela peut être attribué, en partie, à un autre élément de base de la consommation pandémique: une perturbation de la chaîne d’approvisionnement.

Les voitures n’ont jamais tout à fait atteint l’indisponibilité du papier toilette pour le coronavirus – si vous vouliez en acheter un, vous en étiez presque certainement capable. Cependant, le marché des voitures d’occasion est sensiblement différent de ce qu’il était avant le virus. Votre nouvelle voiture n’est peut-être pas le modèle que vous vouliez et ce ne sera certainement pas une bonne affaire. Même si cela peut sembler contre-intuitif, les faibles ventes contribuent à augmenter les prix.

Le marché des voitures d’occasion est profondément lié au marché des voitures neuves

Le marché des voitures d’occasion est nettement plus important que le marché des voitures neuves: environ 40 millions de voitures d’occasion ont été vendues en 2019, contre environ 17 millions de véhicules neufs. Mais comme me l’a décrit un expert de l’industrie automobile, ils fonctionnent en tandem.

«Le marché des voitures d’occasion repose sur des stocks provenant d’ailleurs», a déclaré à Vox en octobre Jessica Caldwell, directrice exécutive des analyses sur le site de recherche automobile d’Edmunds. Caldwell explique que le stock sur le marché d’occasion provient de clients qui échangent des voitures anciennes contre des voitures neuves ou qui retournent des véhicules loués, ainsi que d’autres sources, comme les sociétés de location de voitures qui se débarrassent de la flotte fatiguée pour des modèles neufs.

Mais alors que la pandémie se réchauffait, des éléments de cette chaîne d’approvisionnement de fortune ont été touchés par des perturbations plus traditionnelles dans la nouvelle chaîne d’approvisionnement des voitures: des usines verrouillées et des équipes squelettes. Actuellement, une pénurie mondiale de puces informatiques à semi-conducteurs a bloqué le processus de fabrication. Les constructeurs automobiles sont aux prises avec des dizaines de milliards de dollars de pertes, selon NPR, et les travailleurs sont confrontés à des licenciements temporaires ou à des réductions horaires.

«Alors que le marché des voitures neuves a eu un grand impact sur les ventes, cela a affecté l’offre du marché d’occasion parce que vous n’avez pas de gens qui échangent leurs voitures autant ou qui mettent fin à leurs locations de voitures aussi régulièrement qu’auparavant», a déclaré Caldwell.

Après la crise financière de 2008, le gouvernement fédéral a tenté de stimuler l’industrie automobile en adoptant une loi qui encouragerait l’achat de voitures. Dans le cadre du système de remise d’allocation automobile, également connu sous le nom de programme «Cash for Clunkers», les personnes qui échangent d’anciens modèles pourraient bénéficier d’un rabais de 3 500 $ ou 4 500 $ sur l’achat d’un véhicule plus récent et plus économe en carburant.

Un concessionnaire automobile du Minnesota propose des ventes de voitures sur rendez-vous uniquement après avoir fermé sa salle d’exposition pendant la pandémie de coronavirus.Michael Siluk / Education Images

Il n’y a pas eu de programme similaire à la suite de la dernière récession alors que l’industrie automobile se remet des fermetures et se rattrape pour répondre à la demande actuelle. L’industrie connaît actuellement une reprise en forme de V, a déclaré Caldwell, même sans initiatives auto-spécifiques.

Certains types de voitures et certains types de clients maintiennent le marché des voitures neuves à flot: Aaron Bragman de Cars.com dit que ces acheteurs recherchent de gros SUV et des camionnettes. Cette popularité a conduit les prix des SUV à «augmenter considérablement» de quelques milliers de dollars. «Personne ne veut plus d’une berline familiale et les VUS sont franchement plus chers», a-t-il déclaré.

Pour certains, ce n’est pas un problème. «Les gens qui achètent [new] les voitures ne souffrent pas financièrement parce que nous pouvons voir que les prix de transaction augmentent », a déclaré Caldwell. Et ces acheteurs ont de la chance: les taux d’intérêt sont inhabituellement bas, ce qui atténue le choc du prix élevé. Caldwell a expliqué une trajectoire qui n’est pas sans rappeler la reprise économique en forme de K très discutée, avec des personnes plus riches capables et incitées à acheter de nouvelles voitures: «Ils achètent des véhicules plus chers ou plus gros, et sont poussés à le faire parce que les taux d’intérêt sont bas . »

Mais les concessionnaires de voitures neuves et d’occasion ont tendance à avoir à la fois des types de stocks différents et des données démographiques différentes sur les acheteurs.

Le marché des voitures neuves étant hors de portée, certains acheteurs se tournent vers les voitures d’occasion

Les VUS coûteux peuvent régner sur le lot, mais le manque de voitures plus petites et moins chères oblige les acheteurs plus jeunes et à faible revenu à quitter le marché des voitures neuves. Les acheteurs qui ne peuvent pas se permettre un nouveau Toyota Highlander recherchent quelque chose de d’occasion et abordable et peuvent se retrouver jetés dans un marché où les berlines sont encore une option. Sur Reddit, les acheteurs de voitures pour la première fois, principalement de jeunes adultes et des adolescents, demandent conseil aux acheteurs et aux concessionnaires chevronnés sur le subreddit r / UsedCars pour déterminer quels modèles nécessitent moins d’entretien, sont fiables et correspondent à leurs budgets.

La demande de véhicules d’occasion a tellement augmenté que les concessionnaires diffusent des publicités et appellent les propriétaires de voitures, selon le New York Times. Ils attribuent ce pic à des difficultés économiques qui pourraient inciter les clients à rechercher une alternative moins chère, mais ce n’est pas tout. Il y a aussi, disent-ils, des acheteurs qui cherchent à éviter les transports en commun et le covoiturage à la lumière du coronavirus.

Pour l’anecdote, il semble certainement qu’il y ait eu une augmentation des acheteurs de première voiture – avec des articles de tendance sur les New Yorkais achetant des voitures du New York Times au Wall Street Journal – mais les initiés de l’industrie ne créditent pas seulement ces consommateurs l’augmentation de la demande. Les périodes de location de voitures se terminent constamment, de nombreux locataires envisageant une prolongation de bail ou un achat.

«Les gens achètent toujours des voitures malgré tout, et les facteurs qui jouent dans cette décision pourraient être les faibles taux d’intérêt associés à l’utilité», a déclaré Bragman. «S’ils recherchent quelque chose de moins cher et de fonctionnel, pas nécessairement flashy, ils pourraient se tourner vers le marché des voitures d’occasion.»

Cette augmentation de la demande, associée à la chaîne d’approvisionnement toujours en reprise, signifie que même si les ventes sont en baisse, la demande et l’offre restent serrées, ce qui permet aux prix de rester élevés et de ne pas vaciller.

À l’approche de 2021, cependant, Caldwell a prédit que les prix des voitures d’occasion chuteraient légèrement: «Il y a une période de temps finie vers la fin de l’année lorsque le modèle vieillit d’un an. J’imagine donc que les prix baisseraient brièvement. » Même en cas de pandémie, les voitures perdent de leur valeur simplement lorsque le calendrier passe à une autre année.

Pour l’instant, cependant, il est temps pour les vendeurs – en fonction de leur niveau de confort. Lee pense qu’il aurait pu obtenir une meilleure affaire s’il avait vendu le véhicule à titre privé, jusqu’à 2000 $ de plus, mais à cause du coronavirus, il voulait minimiser ses interactions avec des étrangers. Pourtant, en tant que vendeur, il s’est plutôt bien débrouillé. «Quand j’ai fait le calcul, j’ai récupéré près de 70% de mon argent pour la Charger et j’ai mis 15 000 milles dessus», a déclaré Lee.