Dois-je avoir des enfants: 6 conseils pour vous aider à décider si vous voulez fonder une famille

«J’ai peur de perdre mon partenaire parce qu’il veut des enfants et je ne sais pas ce que je veux. Je pense que je n’en veux pas.

«J’ai peur de perdre mon identité, ma liberté et mon confort si j’ai des enfants. Peur de le regretter si je ne le fais pas.

«J’ai toujours voulu avoir un bébé, mais est-ce même éthique, connaissant le climat environnemental et politique?»

«J’ai besoin d’un peu de paix et de clarté après avoir été torturé de rester assis trop longtemps sur la clôture.»

Ceci est juste un échantillon des questions, des craintes et des préoccupations que j’entends tout le temps de mes clients. Je suis une thérapeute qui a consacré ma vie à aider les gens à savoir s’ils veulent avoir des enfants. Je fais cela depuis 30 ans et j’ai vu plus de clients que je ne peux en dénombrer de tous les côtés – hommes, femmes, célibataires, mariés et en couple. Des gens qui sortent juste d’une relation et des gens qui commencent juste une relation. Les personnes âgées de 28 à 59 ans. Notre objectif est d’aider les gens à prendre peut-être la plus grande décision de leur vie: savoir s’ils veulent ou non devenir parents.

La plupart des gens qui me contactent disent qu’ils ont l’impression d’être les seuls à ne pas pouvoir décider. Je leur ai fait savoir immédiatement: ils ne sont pas les seuls. Notre société laisse peu de place à l’ambivalence autour de ce sujet.

C’est parce que, malheureusement, nous vivons dans un monde nataliste où le message tacite est que tout le monde devrait vouloir des enfants et en avoir – la fin. Alors que le mouvement naissant pour la liberté des enfants rejette cette notion, comme il se doit, les voix les plus fortes de ce groupe ont tendance à exprimer une décision assurée de ne pas avoir d’enfants. Ils méritent le respect de tous. Mais pour beaucoup de gens, il est difficile de savoir ce qu’ils veulent vraiment. Cela peut ajouter une autre couche de honte, car il peut souvent sembler que tout le monde le sait. Beaucoup supposent qu’un moment viendra pour chacun de nous, auquel moment nous «saurons simplement». Même si c’est le cas pour certains, c’est un mythe de penser que c’est ainsi pour tout le monde.

La triste vérité est que la plupart des gens qui me contactent ont du mal avec cette décision depuis 10, 15 et 20 ans. Cela me fait mal sans fin. Certaines personnes ne se rendent pas compte qu’elles sont ambivalentes parce qu’elles se sont promenées avec l’hypothèse soit: «Bien sûr, j’aurai des enfants un jour» ou «Je n’en aurai jamais». Puis un jour, la décision doit être prise en raison de l’âge ou du temps ou une relation est sur le point de se terminer ou de commencer sur cette question. De désespoir, ils doivent prendre une décision. La peur au lieu du désir dirige le spectacle. Opérer sur la peur est un processus solitaire et atroce qui laisse beaucoup de gens immobilisés. Mais lorsqu’une décision est prise à partir d’un lieu de désir, de joie ou de clarté, l’expérience est tout à fait différente.

La première chose que j’essaie de clarifier à tous mes clients est que décider d’avoir des enfants, d’élever des enfants ou de vivre une vie sans enfants est un voyage unique pour chaque personne qui prend ces décisions. Personne ne peut vous dire ce qui est bon pour vous, mais la société, la famille et vos propres hypothèses continuent d’influencer ces décisions et parfois même d’exiger un choix particulier.

Bien sûr, beaucoup tombent dans une situation d’une manière ou d’une autre: il y a ceux qui ne veulent pas être parents mais qui finissent par aimer l’expérience, et ceux qui veulent des enfants mais ne se retrouvent jamais à les avoir et aiment cette expérience aussi. C’est merveilleux quand cela se produit, mais le hasard n’est pas le chemin vers une vie épanouie. Prendre une décision consciente seulement après avoir su ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez, c’est ce qu’est la vraie liberté. À mon avis, si tout le monde faisait une pause et se demandait si la maternité ou la paternité était pour eux – peu importe à quel point ils se sentaient certains ou incertains de la réponse – l’expérience qu’ils auraient de prendre une décision finale se sentirait plus expansive et aurait moins de craintes. attaché à lui.

La deuxième chose que j’impressionne auprès de mes clients est que la principale raison pour laquelle ils se sentent bloqués, quelle que soit leur situation, est qu’ils essaient de comprendre ce qu’ils veulent (le désir de leur cœur à propos de la parentalité) et ce qu’ils vont faire. (prendre une décision) en même temps. Le résultat est une impasse dans votre esprit, et vous ne pouvez pas penser à votre sortie.

Il est important de savoir que le désir et la décision d’une personne ne sont pas toujours les mêmes et que leur objectif n’est pas le même. Le but est de connaître votre vérité sur chacun d’eux. Vous voudrez peut-être devenir parent et décider de ne pas le faire pour diverses raisons. Vous réalisez peut-être que vous vouliez avoir des enfants maintenant, mais décidez de ne pas le faire parce que ce n’est pas ce que vous voulez faire de votre vie à ce stade, une décision qui ne change pas le fait que vous vouliez être parent. Décider d’avoir des enfants n’a peut-être pas été votre premier choix, mais vous décidez consciencieusement de devenir parent pour d’autres raisons (et non pour un endroit plein de ressentiment).

Le moyen le plus efficace de prendre une décision est de mettre temporairement de côté cette pression décisionnelle et de vous concentrer uniquement sur votre désir. Pouvez-vous imaginer une oasis où la peur, le jugement et la honte n’existent pas? Où ce n’est même pas envisagé? Et s’il y a un endroit où il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse, bonne ou mauvaise? Ça sonne bien? Je crois qu’il faut avoir leur propre processus privé non censuré dans ce genre d’environnement pour savoir ce qu’ils veulent.

J’ai eu le grand honneur de créer cet environnement. Et je veux vous aider à créer cet environnement pour vous-même.

Pendant 30 ans, j’ai conduit les indécis à travers un processus structuré et ordonné où ils acquièrent la clarté qu’ils recherchent. Le coût de ne pas décider peut être insoutenable sur le plan émotionnel, avec des projets suspendus, ce qui peut avoir des implications financières, en particulier pour les femmes qui hésitent à avancer dans leur carrière «au cas où» elles voudraient des enfants. Mais il y a des moyens de se décoller et d’avancer,

Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer.

1. Commencez par décider de faire une pause (un à trois mois) après toute discussion sur le sujet avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire, arrêtez de ruminer ou d’en parler avec les autres. Pendant ce temps, décidez de ne pas savoir ce que vous voulez ou ce que vous allez faire. Plus besoin de penser d’une manière ou d’une autre.

2. Acceptez que l’indécision est plus complexe que ce qui se trouve à la surface et non parce que quelque chose ne va pas chez vous.

3. Arrêtez d’essayer de comprendre cela en dressant une liste des avantages et des inconvénients. Cela vous gardera coincé. Si vous le faites pour la troisième ou la énième fois et que vous n’allez nulle part, le faire une fois de plus n’est pas la solution.

4. Faites une liste de trois décisions que vous avez prises parce que vous saviez que c’était la bonne décision pour vous. Écrivez quelques phrases sur chacune d’elles décrivant la sensation de bien les avoir faites. C’est la sensation que vous méritez de ressentir lorsque vous décidez «oui» à la parentalité ou «oui» à une vie sans enfant.

5. Créez une séparation entre le désir et la décision en mettant la décision à l’écart jusqu’à ce que la clarté de votre désir soit connue. Pour ce faire, dressez une liste de toutes vos craintes liées à cette décision. Ensuite, listez tous les détails, ou les éléments externes, de votre vie auxquels vous ne pouvez pas arrêter de penser (âge, santé, carrière, statut relationnel, etc.). Ensuite, mettez ces deux listes dans une enveloppe et mettez cette enveloppe hors de vue. Ne le regardez pas et n’y entretenez rien tant que vous n’avez pas clairement défini votre désir et que vous savez pourquoi vous voulez ce que vous voulez. Le pourquoi est important, non pas parce que vous devez une explication à quiconque, mais parce que vous devez savoir ce qui motive votre désir de l’intérieur pour être honnête avec vous-même.

6. Faites de l’écriture de flux de conscience à l’ancienne avec ces invites.

«J’ai toujours pensé que maintenant ma vie ressemblerait à …» Ensuite, lisez ce que vous venez d’écrire et écrivez sur ce que ça fait de le lire. Quels messages verbaux et non verbaux avez-vous reçus de vos parents, de votre communauté, de votre religion et de la société au sujet de votre devenir mère ou père? Prenez la décision de oui à avoir / élever un bébé et vivez avec cette décision pendant cinq jours. Pendant ce temps, écrivez quotidiennement ce que vous pensez de la décision que vous prétendez avoir prise. Ne négociez pas avec la décision. Plus vous pouvez acheter pour avoir pris la décision, plus vous recevrez d’informations sur vous-même. Prenez la décision de vivre une vie sans enfant pendant cinq jours. Pendant ce temps, écrivez quotidiennement ce que vous pensez de la décision que vous prétendez avoir prise. Ne négociez pas avec la décision. Plus vous pouvez tromper votre esprit dans la décision prise, plus vous recevrez d’informations sur vous-même. Que faudrait-il ou que faudrait-il faire pour que vous disiez «oui» à la parentalité et que vous vous sentiez bien? Que faudrait-il ou que faudrait-il faire pour que vous disiez «oui» à une vie sans enfant et que vous vous sentiez bien?

Cette période d’exploration, sans la pression d’avoir à prendre une décision, vous aidera à découvrir votre désir honnête. Une fois que vous savez ce qui le pousse de l’intérieur vers l’extérieur, vous êtes libre de prendre une décision consciente sur ce que vous allez faire. Prendre une décision prématurément (sans une totale clarté du désir) ne fera que compliquer votre processus de prise de décision et retardera la paix et le calme que vous méritez.

Il est également important de se rappeler qu’en fin de compte, même lorsque vous prenez des décisions conscientes, vous devez toujours accepter la vérité universelle selon laquelle vous ne pouvez pas contrôler le résultat de votre vie, avec ou sans enfants. Essayer de le faire en jouant tous les scénarios ne vous fera souffrir que parce que c’est fondamentalement irréalisable.

Ce qui est à 100% sous votre contrôle, c’est d’avoir confiance que tout ira bien, quel que soit le résultat, et que vous obtiendrez de l’aide si vous en avez besoin.

Vous ne pouvez que savoir comment vous voulez que votre vie se déroule et faire tout ce que vous pouvez pour qu’elle se déroule de cette façon. Cependant, si votre vie imaginée ne se réalise pas, cela ne signifie pas que l’histoire s’arrête là et que vous devez maintenant souffrir.

Et si vous pouviez avoir confiance que tout irait bien quoi qu’il arrive? Que si vous aviez besoin d’aide, vous pourriez la demander. Et si vous saviez que rien ne pourrait vous empêcher d’atteindre une vie satisfaisante et épanouissante, quel que soit le chemin que vous choisissez?

La parentalité n’est ni un destin ni un débat. Il n’y a pas de bon choix unique. Vous seul pouvez savoir ce qui vous convient: vous êtes le barreur de votre vie.

Ann Davidman est thérapeute matrimoniale et familiale agréée, mentor pour la clarté parentale et auteure. Elle est la coauteure du livre Motherhood – Is It for Me? Votre guide étape par étape de la clarté avec Denise L. Carlini. Les hommes lisent également ce livre (et changent quelques pronoms).