Dois-je baisser la fièvre de mon enfant ?

29/12/2021

Act à 12h14 CET

Alicia mendoza

Désormais en hiver avec un plus grand nombre de virus circulant dans des espaces clos et avec la variante Omicron à la pointe des maladies, les rhumes, rhumes et fièvres surviennent plus fréquemment.

La fièvre que ces infections génèrent peut nous faire beaucoup peur en raison des températures élevées que nous atteignons, en particulier les jeunes enfants, dont le système immunitaire est encore en construction.

Comment faire baisser cette fièvre ? Doit-on à tout prix baisser cette fièvre ? Lucía Galán, mieux connue sous le nom de Lucía ma pédiatre, répond à ces questions.

Doit-on toujours baisser la fièvre ?

La fièvre n’est pas notre ennemie. C’est un mécanisme de défense que notre corps génère pour combattre les agents pathogènes ou les infections que nous avons dans notre corps. « La fièvre n’est pas une maladie, c’est une information de plus, comme les vomissements, la diarrhée, l’écoulement nasal ou la toux », précise Lucía.

Pourquoi la fièvre est-elle générée? Le corps humain est sage et lorsqu’il détecte un agent étranger, il fait monter la température. « Les germes aiment se reproduire à basse température et [nuestro cuerpo] montez le feu pour lui compliquer la tâche & rdquor;.

Pour cette raison, Lucía dit que « nous n’avons pas à faire baisser la fièvre à tout prix & rdquor ;. « Cette élévation de température stimule notre système immunitaire. En réaction à cette fièvre, notre corps comprend qu’il doit activer notre système immunitaire pour fabriquer des globules blancs et des anticorps & rdquor;, ajoute-t-il.

A quel moment faut-il faire baisser la fièvre avec un antipyrétique ?

Lucía est directe : « Si notre fils a 38,5 ans, il est écrasé et allongé sur le canapé, il a mal et se plaint, oui on peut lui donner l’antipyrétique & rdquor ;. Mais il précise que, s’il a une belle couleur, joue et bouge malgré la fièvre, il ne faut pas lui donner d’ibuprofène ou de paracétamol. Seulement quand il y a malaise.

A quel moment faut-il s’inquiéter et aller chez le pédiatre ?

Si notre enfant maintient la fièvre pendant plus de trois jours et qu’elle s’aggrave le quatrième et le cinquième jour, nous devons aller chez le pédiatre. Lucia répète qu’il faut être attentif à l’état général de l’enfant.

Que puis-je faire s’ils ont de la fièvre ?

Lucia, ma pédiatre donne quatre conseils

Déballez-les: pour que votre température corporelle n’augmente pas davantage.Donnez-leur de l’eau: puisque la fièvre les déshydrate.Donnez-leur un bain chaudMaintenir une température ambiante neutre (entre 22 et 24 degrés).