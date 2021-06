Dois-je bénéficier d’un tarif énergétique « sans frais permanents » ?

T

La majorité des factures de gaz et d’électricité comprennent ce qu’on appelle des frais permanents. Mais qu’est-ce que cela signifie exactement et est-il possible d’éviter de le payer ?

Ici, nous expliquons comment fonctionnent les redevances permanentes et quand il pourrait être avantageux de rechercher un tarif énergétique sans.

Qu’est-ce qu’une charge permanente ?

Une charge permanente est un coût quotidien fixe qui est automatiquement ajouté à la plupart des factures d’énergie. Cela fonctionne à peu près de la même manière que vos coûts de location de ligne à large bande et doit être payé quelle que soit la quantité d’énergie que vous utilisez.

Essentiellement, les frais permanents sont des frais payés à votre fournisseur pour couvrir le coût d’approvisionnement de votre propriété en gaz et en électricité.

Il couvrira également le coût de la lecture des compteurs, de l’entretien des fils et des tuyaux qui transportent le gaz et l’électricité, et les initiatives gouvernementales qui aident les ménages vulnérables et réduisent les émissions de dioxyde de carbone.

Des frais fixes s’appliquent à la fois au gaz et à l’électricité. Si vous avez un tarif mixte (où votre gaz et votre électricité proviennent du même fournisseur), vous paierez à la fois une redevance permanente de gaz et une redevance permanente d’électricité. Ceux-ci seront indiqués sur votre facture d’énergie en tant que tarif unitaire journalier.

Combien coûtent les frais fixes ?

Le coût des frais permanents dépendra du fournisseur et de l’endroit où vous habitez, mais vous pouvez vous attendre à payer entre 10 et 80 pence par jour pour le gaz et entre 5 et 60 pence par jour pour l’électricité. Cela peut rapidement ajouter jusqu’à quelques centaines de livres par an aux taux les plus élevés.

Qu’est-ce qu’un tarif énergétique sans frais permanents ?

Certains tarifs de l’énergie offrent des frais fixes très bas, et quelques-uns n’incluent pas de frais fixes du tout. Ceux-ci sont connus sous le nom de tarifs sans frais permanents ou de tarifs sans frais permanents et ils peuvent être particulièrement avantageux pour certains utilisateurs d’énergie.

Pourquoi choisir un tarif sans frais permanents ?

Vous voudrez peut-être envisager un tarif d’électricité ou de gaz sans frais fixes si vous vous absentez plusieurs mois de l’année ou si vous avez une résidence secondaire vide régulièrement.

Étant donné que des frais permanents s’appliquent même lorsque vous n’utilisez pas d’énergie, si votre maison est souvent inoccupée, il est probable que vous payiez trop cher sur votre facture d’énergie. Un tarif énergétique sans frais permanents peut donc s’avérer plus rentable.

Quels sont les avantages d’un tarif sans frais permanents ?

Le plus grand avantage d’un tarif énergétique sans frais permanents est que vous n’aurez à payer que pour l’énergie que vous utilisez – en d’autres termes, vous ne serez pas facturé pendant les périodes où vous n’utilisez pas de gaz ou d’électricité dans votre propriété .

Un autre avantage est que vous constaterez souvent que le coût unitaire diminue après qu’une quantité définie de gaz et d’électricité a été utilisée. Cela peut être utile si vous avez plusieurs propriétés sur un seul compteur de gaz ou d’électricité.

Y a-t-il des inconvénients ?

Le principal inconvénient d’un tarif énergétique sans frais permanents est que vous devrez probablement payer un prix unitaire plus élevé pour votre gaz et votre électricité.

Cela pourrait vous amener à payer plus globalement chaque mois par rapport à un tarif qui inclut des frais permanents, en particulier si votre consommation d’énergie est moyenne à élevée au cours d’une année.

Vous constaterez également que votre choix de fournisseur et de type de plan sera beaucoup plus limité avec un tarif sans frais permanents.

Comment trouver un tarif énergétique sans frais fixes ?

Seule une poignée de fournisseurs, dont Eon, Ebico, npower et Utilita, proposent des tarifs énergétiques sans frais permanents. Vous devrez comparer soigneusement vos options via un service de comparaison en ligne.

Parce que le choix des offres est plus limité, il vaut la peine de comparer à la fois le coût des tarifs de l’énergie avec une charge permanente et le coût de ceux sans pour s’assurer que vous obtenez l’offre la moins chère au cours d’une année.

Gardez à l’esprit que vos frais permanents varient en fonction de l’endroit où vous habitez. Par conséquent, si le vôtre est relativement bas, il y a plus de chances qu’un tarif avec frais permanents soit l’offre la moins chère.

Puis-je bénéficier d’un tarif sans frais permanents si j’ai un compteur à prépaiement ?

Des frais permanents s’appliquent également aux tarifs d’énergie à prépaiement – où vous payez votre énergie à l’avance en rechargeant votre compteur avec un crédit.

Ces frais s’appliquent toujours même si vous n’avez pas de crédit sur votre compteur, ce qui signifie que lors de votre prochaine recharge, l’argent sera affecté au paiement des frais permanents dus plutôt qu’à vos besoins énergétiques.

Les frais permanents pour ceux qui ont un compteur à prépaiement sont généralement d’environ 28 pence par jour, mais encore une fois, cela varie en fonction du fournisseur et de votre emplacement. Bien qu’il ne soit pas impossible de trouver un tarif énergétique à prépaiement sans frais permanents, ils ne sont certainement pas courants.

Les tarifs de prépaiement ne sont pas aussi compétitifs que ceux où vous payez à terme échu, donc si vous avez un tarif de prépaiement, vous pouvez demander à votre fournisseur de voir si vous pouvez passer à un compteur de crédit à la place.

Vos chances de pouvoir changer seront plus élevées si vous avez une bonne cote de crédit et que vous n’êtes pas endetté auprès de votre fournisseur. Si vous êtes en mesure d’effectuer le changement, un nouveau compteur sera installé dans la propriété et vous pourrez alors changer de tarif – potentiellement à un sans frais permanents.

Les compteurs intelligents ont-ils une charge permanente ?

Oui, des frais permanents sont appliqués aux compteurs intelligents. Mais ils sont susceptibles d’être inférieurs à ceux que l’on vous demanderait de payer sur un compteur standard car le fournisseur doit faire moins en termes d’administration (comme effectuer des lectures physiques de compteur). Recherchez le total sur l’écran d’accueil du compteur, c’est là que les frais permanents sont susceptibles d’être inclus. Le montant affiché, y compris les frais permanents, peut expliquer pourquoi vous avez été facturé une petite somme un jour où vous pensiez que vous n’aviez pas réellement utilisé d’énergie.