Dois-je investir dans Arweave après la liquidation actuelle ?

Arweave AR / USD s’est affaibli de 90 $ en dessous de 55 $ depuis le 5 novembre, et le prix actuel est de 59 $.

Le marché des crypto-monnaies reste sous pression, le Bitcoin est tombé en dessous du niveau de prix de 59 000 $ mardi et le prix de l’Arveawe pourrait encore s’affaiblir dans les prochains jours.

Plateforme de stockage décentralisé

Arweave est un projet qui cherche à stocker des fichiers via un réseau distribué d’ordinateurs permettant à ses utilisateurs de stocker des données pour toujours. Arweave est très similaire à d’autres plates-formes de stockage décentralisées telles que Filecoin et Sia, et il est construit et géré par sa communauté.

Arweave stocke ses données dans un graphique en blocs, et chaque bloc est lié à deux blocs précédents dans Arweave, qui diffère de Bitcoin. Le token AR est la monnaie native d’Arweave, et il est important de mentionner que le nombre de tokens AR en circulation est limité à 66 millions de tokens.

Arweave soutient les données avec des dotations durables, et les utilisateurs qui souhaitent stocker des données dans Arweave doivent acheter des jetons AR pour payer le stockage de données distribué.

Le jeton AR natif d’Arweave a réalisé un bénéfice impressionnant au cours des premiers jours de bourse de novembre, atteignant un record supérieur à 90 $. Depuis lors, le prix s’est effondré, mais la dépréciation actuelle des prix a une connotation moins fondamentale.

Le marché des crypto-monnaies perd de sa valeur ce mardi, le prix d’Arweave peut facilement revenir en dessous du niveau des 50$, et ce n’est probablement pas le meilleur moment pour acheter cette crypto-monnaie.

Depuis son pic de 69 000 $, Bitcoin est actuellement en baisse de plus de 12%, et les prochains jours pourraient apporter plus de douleur au marché des crypto-monnaies. Jon Cunliffe, sous-gouverneur pour la stabilité financière à la Banque d’Angleterre, a ajouté :

En tant que principal actif cryptographique, Bitcoin porte le risque le plus élevé. La volatilité des crypto-monnaies, principale préoccupation des régulateurs, pourrait atteindre le marché financier traditionnel.

50 $ représente un soutien solide

Si le prix du Bitcoin tombait en dessous du niveau de support de 55 000 $, cela ajouterait plus de pression sur l’ensemble du marché des crypto-monnaies.

Source des données : tradingview.com

Le niveau de support fort pour Arweave (AR) est à 50 $, et si le prix tombe en dessous, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 40 $ ou même en dessous.

D’un autre côté, si le prix dépasse 80 $, ce serait un signal « d’achat » fort, et nous avons la voie ouverte vers le niveau de résistance de 90 $.

résumé

