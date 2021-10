Dois-je investir dans COTI avant le lancement de Mainnet 2.0 ?

COTI COTI / USD est une plateforme optimisée pour la création de pièces à prix stable.

Le jeton COTI alimente COTI. Il s’agit d’un protocole DAG (Directed Acyclic Graph) spécifiquement optimisé pour la création de réseaux de paiement décentralisés et de pièces stables.

COTI s’appuie sur Trustchain, un grand livre décentralisé pouvant traiter 100 000 transactions par seconde (TPS).

Le lancement de Mainnet 2.0 comme catalyseur de croissance

En septembre, COTI a lancé les cartes de débit et les comptes bancaires VISA.

Le 28 octobre, par le biais d’un message officiel sur Medium, COTI a annoncé la sortie de COTI Mainnet 2.0.

L’infrastructure COTI actuelle construite sur DAG est active sur le réseau principal depuis juin 2019 et a traité des millions de transactions à l’échelle mondiale.

Cela dit, le travail pour Mainnet 2.0 de COTI est en place depuis plus d’un an, dans le but de permettre de nouvelles capacités d’évolutivité et de vitesse, ainsi que des optimisations de la plate-forme de COTI, pour soutenir sa croissance massive.

Mainnet 2.0 est destiné à faire passer les performances à l’étape suivante, en commençant par les bases, telles que les améliorations des performances de la base de données, ainsi que des validations de transaction plus rapides.

Il introduira RocksDB qui est le moteur de stockage pour le co-nœud, Queues, la gestion des files d’attente de co-nœud pour tous les logiciels.

De plus, à partir des opérations de mise en file d’attente améliorées du co-nœud, nous pouvons également nous attendre à des améliorations des communications externes utilisées par zero-mq et STOMP.

Sans être trop technique, cela rendra le COTI beaucoup plus rapide et beaucoup plus évolutif, ce qui pourrait entraîner une augmentation de la valeur du jeton COTI.

Dois-je acheter du COTI (COTI) ?

Le 29 octobre, COTI (COTI) valait 0,5594 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur le type de valeur du jeton, nous le comparerons à son plus haut historique, ainsi qu’à ses performances en septembre.

Le point le plus bas auquel le jeton COTI est tombé en septembre était le 8 septembre, lorsqu’il a chuté à 0,2723 $.

En termes de valeur la plus élevée de tous les temps, le jeton a atteint cette valeur le 29 septembre, date à laquelle sa valeur a augmenté à 0,6686 $.

Cela dit, à son plus haut niveau historique, le jeton valait 0,1092 $ de plus ou 19,52 % par rapport à sa valeur le 29 octobre.

Du 8 septembre au 29 septembre, la valeur du jeton a augmenté de 0,3963 $ ou 145 %.

Dans cet esprit, nous pouvons nous attendre à ce que le jeton COTI (COTI) atteigne une valeur de 0,6 $ d’ici la fin novembre, ce qui en fait un achat solide.

