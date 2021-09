Dois-je investir dans LUNA avant la prochaine mise à niveau du réseau principal ? Invezz

in

Terra LUNA / USD est une plateforme de paiement stablecoin. LUNA est le jeton de gouvernance et de participation qui alimente le réseau Terra et prend en charge les pièces stables et les systèmes de traitement des paiements.

Mise à niveau du backbone Columbus-5 en tant que catalyseur de croissance

Terra a été initialement fondée en 2018. Cependant, son réseau principal a été lancé en avril 2019.

En août, Terra a vu brûler 185 millions de dollars par mois en jetons LUNA.

Le 1er septembre, le profil Twitter officiel de Terra a annoncé la mise en œuvre du réseau principal Columbus-5.

Il devrait se produire le 29 septembre, soit la nouvelle hauteur de bloc de 4 724 000.

Terra a présenté le projet Dawn le 9 septembre, qui était un nouveau financement pour des améliorations d’infrastructures essentielles et des technologies de base qui compléteraient la croissance accélérée de l’écosystème Terra.

La mise à niveau du réseau principal Columbus-5 devrait être massive, avec de nombreuses pièces mobiles nécessitant un examen attentif et approfondi sous un angle différent.

Avec cette mise à jour majeure, nous pouvons nous attendre à voir un intérêt accru pour la plate-forme et, par conséquent, la demande et la valeur de son jeton de crypto-monnaie LUNA natif ont le potentiel d’augmenter.

KuCoin prend les dernières dispositions pour le lancement de la dernière mise à jour du réseau Terra (LUNA). Cela dit, les opérations commerciales existantes de LUNA devraient fonctionner normalement pendant la mise à niveau. Cependant, personne ne doit s’attendre à ce que de nouveaux jetons soient émis pendant que le réseau est dans sa phase de mise à niveau.

Faut-il investir dans Terra (LUNA) ?

Le 13 septembre, Terra (LUNA) valait 36,57 $.

Pour avoir une meilleure perspective de son prix actuel et de sa croissance future potentielle, nous passerons en revue sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi que ses performances récentes tout au long du mois d’août.

En regardant le plus haut historique, Terra (LUNA) a atteint 43,82 $ le 11 septembre. Cela a fait grimper le jeton de 7,25 $ en valeur, soit 20 % de plus.

Quant à sa récente performance en août, le 2 août sa valeur était de 11,22 $. Le point le plus élevé qu’il a atteint a été le 29 août où il est passé à 36,56 $.

Cela nous donne un aperçu de la croissance du jeton tout au long du mois, où il a connu une augmentation de 25,34 $ en valeur ou une augmentation de 225%.

Si nous basons la croissance future du jeton sur ses performances historiques, nous pouvons nous attendre à une augmentation de la valeur à 43 $ d’ici la fin septembre. Plus précisément, le 29 septembre, nous pouvons nous attendre à cette augmentation de valeur et, en tant que tel, cela fait de LUNA un investissement rentable avant la mise à jour.

