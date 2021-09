Dois-je investir dans Solana avant octobre 2021 ? Invezz

in

Le protocole Solana SOL/USD a été spécialement conçu pour faciliter la création d’applications décentralisées (dApp). Son objectif est d’améliorer l’évolutivité en introduisant un consensus de preuve d’histoire (PoH) combiné à une preuve d’enjeu sous-jacente (PoS).

Solana Developments comme catalyseur de croissance

Le 22 septembre, Orca, la plate-forme de financement décentralisé (DeFi) alimentée par Solana, a levé 18 millions de dollars lors d’un tour de table de série A.

Cette plate-forme DEX a annoncé qu’elle avait sécurisé les fonds lors d’un tour d’investissement avec Polychain, Placeholder et Three Arrows co-chargeant les fonds.

Il s’agit d’un investissement destiné à propulser votre chemin pour faire d’Orca le meilleur échange pour l’écosystème Solana.

De plus, ils ont 300 millions de dollars en valeur verrouillée totale (TVL) sur la plate-forme.

Le 23 septembre, la gestion de fonds décentralisée et le protocole d’investissement Solrise Finance et la société d’identité décentralisée Civic Technologies se sont associés pour lancer le premier échange décentralisé basé sur Solana avec un accès sans autorisation.

Cela permet aux institutions de se lancer dans la finance décentralisée (DeFi). En effet, normalement, ces investisseurs institutionnels ne peuvent pas vraiment adhérer en raison de la nécessité de se conformer à la réglementation.

Grâce à ce DEX sans autorisation, un écosystème parallèle peut être réalisé, ce qui signifie qu’ils peuvent accéder à DeFi tout en répondant à toutes ces exigences.

Avec tout cela à l’esprit, nous pouvons nous attendre à un intérêt accru pour le jeton SOL, qui est le jeton de crypto-monnaie natif de Solana, qui a le potentiel d’augmenter sa valeur.

Dois-je investir dans Solana (SOL) ?

Le 24 septembre, Solana (SOL) valait 135,94 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur le type de valeur du jeton, nous le comparerons à sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi qu’à ses performances en août.

En termes de valeur la plus élevée de tous les temps de SOL, c’était le 9 septembre, où le jeton valait 213,47 $. Ici, nous pouvons voir que le jeton valait 77,53 $, soit 57% de plus à son plus haut historique par rapport à sa valeur le 24 septembre.

En ce qui concerne le mois d’août, le point le plus bas de SOL était le 3 août, où le jeton valait 32,91 $.

Le point de valeur le plus élevé du jeton en août était le 31 août, où sa valeur a augmenté à 125,95 $. Ici, nous pouvons voir que le jeton a augmenté en valeur de 93,04 $ ou 282% au cours de la période d’août.

Avec tous ces développements au sein de l’écosystème Solana à l’esprit, nous pouvons nous attendre à ce que la valeur du jeton SOL augmente à 183 $ d’ici la fin septembre, ce qui en fait un investissement rentable avant octobre.

