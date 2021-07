Theta THETA / USD est un réseau blockchain créé pour le streaming vidéo qui a été lancé en 2019 et fait des vagues depuis. Il s’appuie sur un réseau peer-to-peer pour partager toute sa bande passante et ses ressources informatiques.

Le 1er juillet, moins de 24 heures après Mainnet 3.0, le total de FUEL misé dépassait le milliard.

Plus tôt cette année, Theta a lancé Theta Drop, un moyen rapide, peu coûteux, respectueux de l’environnement et fiable d’alimenter NFT via le réseau THETA.

Depuis que cela s’est produit, nous avons vu de nombreux artistes déposer leurs NFT sur la plateforme.

En fait, Katy Perry a lancé ses NFT et a acquis une participation dans Theta Labs le 30 juin.

Crazy 4 Cryptos a lancé ses NFT sur Theta Drop le 8 juillet.

Hinse, un vidéo indépendant australien, a sorti son premier NFT en collaboration avec Theta Drop le 12 juillet.

Tout cela indique une utilisation considérable de la blockchain THETA, et nous voyons des artistes du monde entier commencer rapidement à adopter la dernière tendance NFT via la plate-forme Theta Drop.

Cela encourage une plus grande utilisation du jeton THETA et, en tant que tel, nous pouvons nous attendre à ce que le prix du THETA augmente en conséquence.

Dois-je investir dans THETA (THETA) ?

Le 19 juillet, THETA était évalué à 4,27 $.

Pour mieux comprendre s’il s’agit d’un investissement rentable à ce prix, il faut d’abord analyser sa valeur historique.

Le jeton THETA a connu son plus haut historique de 15,72 $ le 16 avril. Cela nous donne une idée claire de la hauteur exacte du jeton en termes de valeur. Pour analyser plus en détail la valeur, regardons le mois de juin. THETA a vu sa valeur la plus élevée le 18 juin, à 9,79 $. THETA a vu sa valeur la plus basse le 22 juin, à 5,41 $.

Cela nous donne un aperçu de l’augmentation récente du jeton en termes de valeur, ainsi que de la baisse de sa valeur.

Cependant, lorsque nous le regardons à travers l’objectif du 19 juillet, sa valeur est à l’un de ses points les plus bas.

À 4,27 $, investir dans THETA est une excellente idée car il a un grand potentiel pour augmenter à partir d’ici, surtout avec autant d’artistes haut de gamme investissant massivement dans leurs NFT sur la plate-forme Theta Drop.

