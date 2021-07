Dois-je investir en Celsius (CEL) en juillet ? C’est ma prédiction

Lorsque nous regardons Celsius CEL / USD, il a connu un bond de valeur assez important depuis sa création en 2018. Plus précisément, le prix du CEL a augmenté de plus de 3 000% et les investisseurs se demandent naturellement s’il y a plus de potentiel de hausse ou tout cela. a fait des progrès significatifs.

Le projet Celsius offre des récompenses pour le dépôt de pièces sur la plateforme et propose des services tels que des prêts et des paiements.

Son objectif principal est de surpasser les banques et toute autre institution financière en offrant des services financiers à des prix beaucoup plus bas et abordables que la concurrence n’a pas.

De manière optimiste, nous pouvons voir que la valeur augmente à mesure que le nombre d’utilisateurs potentiels nécessitant ce service augmente.

Développements récents en Celsius

Le 28 juin, Celsius a ajouté des jetons BNB, BNT et DOT, ce qui signifie que les HODLers ont eu la possibilité de gagner des récompenses hebdomadaires dans plus de 40 devises via l’application Web et mobile Celsius.

La société a également annoncé qu’elle ajouterait d’autres crypto-monnaies à l’avenir dans le but ultime d’amener les 100 prochains millions de personnes dans l’avenir de la finance. Ici, CEL était évalué à 5,39 $.

Si cette mission continue de se dérouler comme elle le fait actuellement, nous pourrions assister à une augmentation de la demande pour le jeton CEL.

Le 1er juillet, Celsius a annoncé qu’il distribuerait le produit de 200 millions de dollars pour construire une infrastructure minière Bitcoin aux clients qui déposent leurs fonds sur la plateforme.

Notez que la société tire déjà un profit de son activité de prêt, qui cible les clients de détail et institutionnels en tirant parti des protocoles de financement décentralisé (DeFi).

La société distribue également environ 20 % de ses bénéfices entre ses clients, ce qui se traduit par un bénéfice annuel de plus de 10 % sur des actifs spécifiques, tels que des pièces stables, si l’utilisateur choisit d’être payé en jeton CEL. Cela maintient la demande de CEL élevée, ainsi que la valeur.

Dois-je acheter Celsius (CEL) ?

Le 5 juillet, CEL valait 6,93 $.

Celsius (CEL) a connu une course haussière, avec une concentration de 96% par les grands détenteurs et 2 millions de dollars de flux d’échanges totaux au cours des 7 derniers jours.

Les signaux en chaîne prédisent une croissance nette du réseau de 2,56%, où la pièce pourrait augmenter de 3,87% d’ici la fin de la semaine, selon les données d’IntoTheBlock.

En dehors de cela, l’ajout de BNB, BNT et DOT au réseau augmentera sûrement la demande et la valeur de CEL, et nous pouvons considérer cela comme un point de croissance.

Avec l’investissement de 200 millions de dollars dans une infrastructure minière Bitcoin, les utilisateurs en retireront un retour, ce qui est également un facteur attrayant qui fait de CEL un investissement rentable.

À son prix actuel de 6,93 $ et une croissance attendue de 3,87 %, le CEL est un investissement rentable, surtout à long terme lorsque l’infrastructure Bitcoin sera construite, ce qui pourrait arriver d’ici la fin de 2021.

