Dois-je jouer à Story Of Seasons: Pioneers Of Olive Town maintenant? – Caractéristique

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town était un peu le bordel au lancement. Contrairement à son prédécesseur, le remake de Friends of Mineral Town pour Switch, PoOT était juste un peu terne, avec un monde vide, des PNJ ressemblant à des zombies et un système d’artisanat si lent que vous gagneriez du temps à presser vous-même du charbon en diamants avec votre mains nues. Ajoutez les longs écrans de chargement, les problèmes de framerate et une pincée de bugs, et ce n’était tout simplement pas un jeu que je recommanderais aux gens, fans de l’agriculture ou non.

Mais six mois plus tard, nous en sommes maintenant au patch 1.0.8, et beaucoup des problèmes les plus flagrants ont été soit corrigés, soit améliorés. Avec Story of Seasons : Pioneers of Olive Town gratuit pendant une semaine sur le service Nintendo Switch Online, vous vous demandez peut-être : est-ce bien maintenant ? Ou, à tout le moins, est-ce mieux maintenant?

Le musée est toujours stérile et décevant

La réponse est une “sorte de” prudente et douce. Beaucoup de problèmes sont toujours présents, comme le musée extrêmement ennuyeux et dépouillé, où les poissons ne sont que des ombres dans un aquarium, et la femme qui “évalue” les trésors que vous trouvez pendant l’exploitation minière vous fait toujours les remettre un par un. une. De même, la ville est toujours terne et les villageois ne semblent toujours pas avoir grand-chose à dire au-delà de simples plaisanteries. Les cinématiques, même avec des partenaires potentiels, sont courtes et se terminent brusquement, et cela inclut les personnages DLC.

Mais concentrons-nous un peu sur le DLC, car beaucoup d’entre vous – comme moi – espéraient peut-être que les nouveaux personnages (qui sont en fait les personnages préférés des fans des anciens jeux Story of Seasons) injecteraient un peu de beaucoup- besoin de piquant dans le jeu.

Ludus dans Trio of Towns, contre Ludus dans Pioneers of Olive Town (Images : XSEED / Sasaruga)

Pour moi, c’est Ludus – mon mari de Trio of Towns – qui m’a incité à obtenir le DLC, mais malheureusement, la vision de PoOT sur la beauté aux cheveux bleus l’a laissé aussi sans vie et imperturbable que le reste des habitants d’Olive Town. Sans portraits de personnages, il était difficile de lire une émotion dans ses animations inactives, bien que le patch 1.0.7 ait ajouté des expressions et quelque chose appelé “Chat Camera” en tant que fonctionnalité pouvant être activée, qui affiche un gros plan du villageois que vous ‘ parle à.

Comme vous le savez peut-être en interagissant avec des personnes réelles, les émotions et les expressions sont une partie importante de la socialisation et de la croissance pour aimer quelqu’un – il était donc assez difficile de se connecter avec cette découpe en carton de type Ludus, même après notre mariage. dans un jeu précédent.

Il est facile de se rendre dans les zones DLC, mais elles sont séparées d’Olive Town

La maison de Ludus, Twilight Isle, qui ressemble à une recoloration de ma propre ferme, est également entièrement séparée d’Olive Town – vous devez prendre un bateau pour vous y rendre et personne ne part jamais. C’est fondamentalement juste une zone d’attente pour les futurs candidats au mariage.

Windswept Falls et Terracotta Oasis sont les mêmes : bien que chacun des nouveaux emplacements ait des lieux de pêche, il n’y a pas de nouveaux objets avec lesquels chercher ou interagir, pas de nouveaux animaux, pas de zones à explorer… rien de nouveau, en fait, à part les personnages , qui errent sans but et ne partent jamais visiter Olive Town, même pas pour les festivals. Il y a peu de raisons de visiter ces zones DLC au-delà de trouver quelqu’un à épouser et de l’éloigner de son existence ennuyeuse pour vivre dans votre ferme.

Les tenues “Chat Camera” et DLC, vues sur Bridget

Le DLC propose également des costumes, qui vous permettent d’habiller le protagoniste et les candidats au mariage avec des tenues amusantes, mais – et c’est vraiment un énorme mais – les candidats au mariage DLC ne peuvent pas porter les costumes. Considérant que les candidats au DLC sont la principale raison pour laquelle quelqu’un achèterait le DLC pour commencer, c’est tout à fait un oubli.

Pour obtenir les tenues du protagoniste, vous devrez vous rendre à l’atelier et demander qu’elles soient fabriquées, et vous devrez le faire une par une – ouvrir le menu, sélectionner celle que vous voulez, demander à Karina de vous le dire ‘ Sera prêt demain, rincez et répétez. Les tenues sont pour la plupart mignonnes (et gratuites!), Et même si elles sont étiquetées comme “garçons” et “filles”, vous pourrez toutes les porter quel que soit le sexe de votre personnage. Cependant – et cela peut être une préférence personnelle – les costumes de chats et de chiens sont horriblement effrayants, et le fait que vous ne puissiez pas choisir celui que votre partenaire porte (pour une raison quelconque, c’est prédéterminé) ne fait qu’empirer les choses.

Le couvre-chef et le corps sont des vêtements distincts pour le protagoniste, mais pas pour les candidats au mariage

Il y a bien sûr quelques changements bienvenus, comme le fait que les recettes varient désormais en termes de temps de cuisson, mais vous ne pouvez toujours pas cuisiner plus d’un plat à la fois. Vous pouvez également vider beaucoup plus de matériaux dans les machines Maker, ce qui est de loin le meilleur changement de tous, car il faut beaucoup moins de temps pour transformer votre minerai 999 en lingots lorsque vous pouvez en mettre 50 dans chaque machine et l’oublier.

Les Maker Machines améliorées sont un changement extrêmement bienvenu

Mais, honnêtement, ces changements auraient dû être en place dès le début. Story of Seasons: Pioneers of Olive Town n’a peut-être pas été aussi horrible que Harvest Moon: One World, qui est sorti à peu près au même moment, mais il manquait encore beaucoup du charme et de l’âme des précédents jeux Story of Seasons avais. L’ajout de DLC d’anciens personnages bien-aimés ne fait que nous rappeler le fait qu’il s’agit d’un versement assez décevant dans une série par ailleurs géniale.

Il y a aussi quelques événements supplémentaires dans la ville, comme l’histoire de Mystery Files

Mais, écoutez: si vous avez déjà joué à un tas de jeux Story of Seasons et que cela ne vous dérange pas de perdre 40 ou 50 dollars de la version de votre pays sur ce jeu (plus 20 autres sur le DLC) juste pour lui donner un essayez, puis allez-y. De même, si vous avez joué à la démo gratuite et que vous vous êtes amusé, alors c’est bien aussi ! Mais si je devais recommander un jeu de style Story of Seasons sur Switch, je recommanderais Friends of Mineral Town, Garden Story, Slime Rancher, Kitaria Fables et Cozy Grove avant de recommander Pioneers of Olive Town.