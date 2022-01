Dois-je mettre en quarantaine après une exposition à l’omicron ? Et les tests et les masques ?

Si vous découvrez que vous avez été exposé à une personne testée positive pour Covid-19, une vague de questions peut vous venir à l’esprit : dois-je mettre en quarantaine ? Que faire si je ne trouve pas de bon masque ou de test ? Même si mon test est négatif, puis-je être certain de ne pas être contagieux ?

Avec omicron provoquant une croissance record de cas au cours des dernières semaines, les directives des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sur ce qu’il faut faire après l’exposition ont changé et ils restent désespérément flous. La dernière chose que quelqu’un veut faire lorsqu’il vient d’apprendre qu’il a été exposé est de fouiller dans un tas de directives déroutantes.

Pourtant, nous devons tous savoir quoi faire dans cette situation. Même si vous ne vous inquiétez pas personnellement des effets d’omicron sur vous – peut-être parce qu’il semble être plus léger, parce que vous faites partie d’un groupe à faible risque, ou parce que vous pensez que Covid-19 est incontournable à ce stade – il est crucial de faire tout ce que vous pouvez raisonnablement pour évitez de le transmettre à d’autres pour le moment, en particulier à toute personne âgée, immunodéprimée ou non vaccinée. La capacité de test est actuellement très sollicitée et certains hôpitaux manquent déjà de personnel et de lits. Il est vraiment important que nous ne contribuions pas à cette crise.

Les experts ne suggèrent pas que les Américains doivent revenir à un verrouillage de type mars 2020. Contrairement au début de la pandémie, nous disposons de vaccins et de rappels très efficaces pour prévenir les maladies graves et les décès. Mais ils conseillent aux gens de réfléchir au risque dès maintenant – à la fois en termes de précautions que nous prenons pour éviter d’être exposés à l’omicron, et en termes de ce que nous faisons si nous avons été exposés.

Donc, pour avoir une idée de ce que nous devrions faire immédiatement après une exposition, j’ai demandé à trois épidémiologistes ce qu’ils feraient eux-mêmes. Comme vous le verrez, il y a un éventail de points de vue ici ; dans ce spectre, vous pouvez décider où vous vous situez en fonction de votre propre calcul des risques, des personnes avec lesquelles vous entrez en contact et de la communauté répartie dans votre région.

1) Je viens d’apprendre que j’ai été exposé à quelqu’un qui a été testé positif – quelle est la première chose que je devrais faire ?

Il y a une large unanimité sur ce front. « Ne courez pas pour vous faire tester. Et ne paniquez pas », a déclaré David Dowdy, épidémiologiste à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Si vous avez passé du temps à l’intérieur avec quelqu’un et que vous découvrez qu’il a été testé positif, il est possible que vous contractiez le Covid-19 à cause de l’exposition, mais vous ne serez pas testé positif immédiatement après. Donc, si cela ne fait qu’un jour ou deux depuis votre exposition, la chose sur laquelle se concentrer en premier n’est pas les tests, mais la possibilité de devoir mettre en quarantaine – et la certitude d’avoir besoin d’un bon masque.

Si vous n’êtes pas vacciné ou si vous êtes vacciné avec deux doses mais pas encore boosté, vous devez mettre en quarantaine pendant cinq jours et continuer à porter un masque autour des autres pendant cinq jours supplémentaires après cela.

Si vous êtes boosté, vous n’avez pas besoin de mettre en quarantaine, selon les directives du CDC. Mais vous devriez toujours porter un masque autour des autres pendant 10 jours après l’exposition.

Et oui, « portez un masque autour des autres » inclut les autres dans votre maison – comme les enfants ou les colocataires – si possible. Dowdy a reconnu que c’était difficile à faire, mais a déclaré que sa famille l’avait fait lorsque l’un d’entre eux avait récemment eu Covid-19 : ils ont ouvert les fenêtres de la maison, portaient des N95 et dormaient dans différentes pièces. « Tout le monde ne pourra pas le faire », a-t-il déclaré, « mais pour ceux qui le peuvent, c’est le moyen idéal pour arrêter la transmission. »

Cela dit, les directives du CDC ont également conduit à d’autres questions.

2) Le CDC dit que je n’ai pas besoin de mettre en quarantaine si je suis vacciné et boosté. Est-ce vraiment des conseils judicieux ?

Lorsque j’ai demandé aux épidémiologistes s’ils étaient d’accord avec le CDC sur ce point, ils ont exprimé une gamme d’opinions.

« Je pense que c’est une valeur sûre. Les boosters préviennent très bien l’infection par omicron », m’a expliqué par e-mail Katelyn Jetelina, épidémiologiste des maladies infectieuses au Centre des sciences de la santé de l’Université du Texas à Houston. En d’autres termes, si vous êtes boosté, le risque de propagation de la variante omicron est considérablement réduit, car il y a moins de chance que vous en soyez infecté en premier lieu.

Dowdy, pour sa part, a déclaré à propos des directives du CDC: «Je pense que cela est raisonnable, en fonction du niveau de transmission dans votre région. Si vous êtes au milieu d’un point chaud, il est probablement logique de mettre en quarantaine même si vous êtes vacciné. Mais si les niveaux de transmission sont faibles, c’est un conseil raisonnable. »

Il a ajouté qu’il est important de prendre en compte quelques autres facteurs pour prendre votre décision personnelle : premièrement, si vous êtes fréquemment en contact avec d’autres personnes qui pourraient tomber vraiment malades si elles étaient infectées, et deuxièmement, si cela fait plus de quelques mois. depuis votre dernière dose de vaccin. « Dans l’un ou l’autre de ces cas, il est logique de mettre en quarantaine, même si vous êtes vacciné », a-t-il déclaré.

Tara Smith, épidémiologiste à la Kent State University, m’a dit qu’elle ne pensait pas que nous disposions de suffisamment de données sur omicron pour savoir si les conseils du CDC étaient solides. « Si vous pouvez mettre en quarantaine, je le recommanderais quand même », a-t-elle déclaré.

« Nous l’avons fait lorsque nous avons eu une exposition juste avant Noël. Nous avons tous fini par être négatifs, mais nous ne voulions pas courir le risque de propager le virus et nous étions en arrêt de travail et d’école pendant les vacances, ce qui était facile pour nous », a-t-elle déclaré. « Naturellement, tout le monde ne peut pas faire cela, d’autant plus que de nombreux employeurs n’autoriseront plus de telles mesures. C’est pourquoi il est important d’être diligent à propos du masquage.

3) Quand dois-je passer un test ? Que dois-je faire si j’ai des difficultés à passer un test ?

Le meilleur moment pour se faire tester semble être environ cinq jours après l’exposition (ou à tout moment après l’apparition d’une fièvre). N’oubliez pas que les tests – en particulier les tests antigéniques rapides – ne sont pas infaillibles. « Un test négatif ne signifie pas que vous pouvez vous passer de masque. Vous devriez toujours vous masquer autour des autres en public » jusqu’à ce que cela fasse 10 jours depuis l’exposition, a déclaré Smith. « Même avec un test négatif, si vous avez une exposition et des symptômes, il est préférable de supposer que vous êtes positif à Covid et d’agir en tant que tel. »

Et si vous ne pouvez pas accéder à un test ?

Dans ce cas, Dowdy a déclaré: «La meilleure chose à faire est de continuer la quarantaine pendant 10 jours après toute exposition. Si vous n’avez pas développé de symptômes dans les 10 jours, il est raisonnable de mettre fin à la quarantaine à ce moment-là. »

Avec tout cela, a-t-il dit, il existe un équilibre entre les risques et les avantages – ainsi que les circonstances personnelles – qui doivent être évalués au niveau individuel. « Ce que je décris est la situation idéale – par exemple, quelqu’un qui peut facilement se mettre en quarantaine et continuer à travailler à domicile », a-t-il déclaré. « Mais la plupart d’entre nous ne vivons pas dans ces situations idéales, et il est important pour nous tous de comprendre les autres qui n’ont peut-être pas les mêmes systèmes de soutien que nous. »

Jetelina convient que si vous avez des difficultés à passer un test, vous devez supposer que vous êtes positif et vous isoler jusqu’à ce que vous puissiez mettre la main sur un. « Si vous êtes toujours asymptomatique après cinq jours (et que vous ne pouvez toujours pas passer de test), vous pouvez arrêter l’isolement tant que vous pouvez porter un bon masque pendant cinq jours de plus », a-t-elle écrit, notant que les N95 sont la meilleure option.

4) Le CDC dit que je suis censé me masquer pendant 10 jours après l’exposition. Est-ce vraiment nécessaire?

Jetelina et Smith ont tous deux été clairs comme du cristal sur celui-ci : Oui !

« C’est incroyablement important car vous pouvez toujours être contagieux après cinq jours », a déclaré Jetelina.

Nous en apprenons toujours sur la dynamique de transmission de l’omicron, et bien que de nombreuses personnes cesseront probablement d’être contagieuses avant que 10 jours ne se soient écoulés, « le port d’un masque pendant cette période aidera à réduire tout risque de propagation du virus », a expliqué Smith.

Dowdy a noté que par rapport à d’autres mesures qui pourraient être adoptées (comme les fermetures), le port d’un masque dans les lieux publics n’est sans doute pas la chose la plus difficile à faire. Donc, porter un masque pendant 10 jours est « l’idéal », a-t-il déclaré, bien qu’il ait réaffirmé la mise en garde selon laquelle « nous devons comprendre les personnes pour qui cela pourrait ne pas être possible ».

5) Quel type de masque dois-je porter ? Que dois-je faire si je n’arrive pas à obtenir un N95 ?

Le meilleur pari est un N95. Les masques KN95 fonctionnent également très bien.

Même si ces masques sont actuellement très demandés, vous pouvez toujours les commander auprès de fournisseurs de masse comme Walmart ou Amazon, ou auprès de détaillants comme WellBefore, Bona Fide Masks, DemeTECH et N95 Mask Co. (Il peut y avoir un délai de livraison pour certains de ces masques, donc même si vous n’avez pas été exposé, c’est une bonne idée de vous approvisionner maintenant pour être prêt.)

« N’oubliez pas que l’ajustement du masque est tout aussi important que le type de masque », a déclaré Dowdy. « Porter un N95 sans l’adapter à votre visage va à l’encontre de l’objectif de porter un N95 en premier lieu. »

Si vous ne pouvez pas obtenir un N95 ou un KN95, la meilleure option suivante est un masque chirurgical bien ajusté (voir cette vidéo CDC sur la façon d’ajuster un masque chirurgical pour améliorer l’ajustement). L’ajout d’un masque en tissu sur votre masque chirurgical aidera davantage à éliminer les lacunes autour de votre visage.

Si vous avez été exposé ou testé positif, ne comptez pas uniquement sur un masque en tissu pour vous empêcher de transmettre le virus à d’autres.

6) Si j’obtiens un résultat négatif au test rapide, puis-je faire suffisamment confiance au résultat pour aller voir, disons, mes parents âgés ?

Il est important de se rappeler que les tests rapides ne sont pas parfaits – et même avec des tests plus sensibles comme la PCR, être négatif un jour ne signifie pas que vous ne serez pas positif un autre jour ou deux.

« Si vous avez des symptômes ou un contact étroit [with an infected person], je ne ferais pas confiance à un seul test négatif », a déclaré Jetelina, ajoutant que c’est une bonne idée de refaire le test au moins 24 heures plus tard.

De même, Smith a déclaré: « J’essaierais toujours de masquer les autres si vous avez été exposé, dans la mesure du possible, surtout si les personnes avec lesquelles vous pourriez passer du temps appartiennent à des catégories à haut risque. »

Elle a noté qu’il y a eu récemment des rapports selon lesquels l’échantillonnage du nez n’est pas assez sensible pour détecter une infection à omicron, et que des échantillons de la gorge ou de la salive peuvent la détecter plus tôt. (Notez que ces rapports ne sont pas encore évalués par des pairs.) Cependant, nous ne savons pas encore si ces premiers échantillons de gorge ou de salive signifient que les personnes infectées transmettent déjà le virus à d’autres.

Selon Dowdy, c’est « vraiment une question de jugement à ce stade » si vous devriez vous sentir à l’aise de rendre visite aux parents après un résultat de test rapide négatif. Vous devez tenir compte de votre niveau d’exposition, de la santé de vos parents, de la durée et du cadre dans lesquels vous vous voyez, et de la façon dont vous et vos parents évaluez la valeur de vous voir par rapport au risque qu’ils tombent malades.

« Si vos parents sont en relativement bonne santé et que vous n’avez pas été étroitement exposés (et que vous vous sentez bien), il est probablement raisonnable de faire confiance à ce résultat de test négatif », a-t-il déclaré. « Si vos parents sont beaucoup plus fragiles et que vous vivez avec quelqu’un qui a Covid dans votre maison, j’attendrais. »