Dois-je mettre le masque à chaque fois que je sors ? Le gouvernement répond

23/12/2021 à 20h46 CET

Le Ministre de la Santé, Carolina Darias, a expliqué ce jeudi qu’avec le nouveau règlement sur les masques qui sera en vigueur pendant le « temps essentiel » à partir de ce vendredi, « chaque fois qu’on sort il faut y aller » sauf dans les espaces naturels ou pour pratiquer un sport.

Et c’est tout, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse après la réunion du Conseil des ministres, la principale différence qui existe avec le décret actuellement en vigueur, que le gouvernement a approuvé en juin dernier à supprimer l’obligation du masque à l’extérieur lorsque la distance interpersonnelle de sécurité de 1,5 mètre pourrait être maintenue.

Mais au vu des images d’agglomérations vues ces dernières semaines et l’augmentation des interactions sociales pendant les vacances de Noël, l’Exécutif a compris qu’il fallait revenir à utiliser en toute circonstance, moins pour faire du sport en extérieur ou lorsque vous êtes dans un « espace naturel » comme le terrain ou la plage et à condition de garder vos distances si vous ne vivez pas ensemble.

« Si tu es en ville et que tu sors faire du sport tu es exceptionnel, ou sur la plage avec des partenaires, et pareil à la campagne. Si on parle d’un espace rural, sur une place de ville, ce sera obligatoire. le prendre », Darias a illustré.

Dans tous les cas, Il s’agit d’une « mesure temporaire » qui sera en vigueur pendant « le temps essentiel jusqu’à ce que la situation épidémiologique actuelle s’améliore », avec une forte augmentation de l’incidence.

Malgré le rejet frontal des sociétés scientifiques à cette mesure, le ministre a assuré que « les scientifiques la soutiennent » et il y a des études aux « Etats-Unis et en Allemagne qui parlent de la relation entre la propagation des aérosols et le masque pour éviter cela propagé. «

Le nouvel arrêté royal loi qui sera publié ce vendredi au BOE et nécessitera la validation du Congrès mais « est lié » à l’évolution épidémiologique, qui « accrédite le Gouvernement » à agir avec « plus de promptitude » que lors d’occasions précédentes, lorsqu’elles nécessitaient des modifications légales.

Outre les masques, Darias, accompagné de la porte-parole du gouvernement, Isabel Rodríguez, a rappelé d’autres mesures pour stopper l’avancée de la sixième vague annoncée par le président du gouvernement, Pedro Sánchez, après la réunion de ce mercredi de la Conférence des présidents, qui sera suivie périodiquement par d’autres : l’idée de l’exécutif, soulignent des sources de la Moncloa, est que la prochaine soit la première semaine de janvier.

C’est-à-dire la possibilité d’embaucher des professionnels de la santé retraités et étrangers pour renforcer les gabarits ou le renforcement des capacités d’assistance et de diagnostic des collectivités auprès des Armées, Ils contribueront aux tâches de suivi et de vaccination de 150 équipes mobiles de l’armée, y compris des hôpitaux militaires tels que le Gómez Ulla à Madrid ou l’hôpital général de la Défense à Saragosse.

Mais, surtout, l’accélération de la vaccination, avec de nouveaux objectifs fixés par le Gouvernement : avoir 80% de la population entre 60-69 ans avec la troisième dose avant la fin de l’année ; 80 % aux personnes âgées de 50 à 59 ans dans la semaine du 24 janvier ; 80 % aux personnes âgées de 40 à 49 ans la première semaine de mars ; et 70 % des enfants de 5 à 11 ans avec la première dose pédiatrique la semaine du 7 février et la seconde le 18 avril.

« Le gouvernement espagnol ne va pas lésiner sur toutes les ressources nécessaires pour lutter contre le virus, humaines et économiques », Rodríguez a garanti avant d’insister sur le fait que les autonomies ont déjà reçu les plus grosses livraisons en raison du fonds supplémentaire d’une valeur de 7 000 millions d’euros.