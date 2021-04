Dois-je opter pour un plan enfant ou investir dans un fonds de grande capitalisation pour l’enseignement supérieur de mes filles? – Vos requêtes

Une grande partie de votre exposition aux actions doit être allouée à des fonds purs à grande capitalisation et le reste à des fonds à moyenne et à petite capitalisation.

Je souhaite investir chaque mois dans l’enseignement supérieur de ma fille. Dois-je opter pour un forfait enfant ou investir dans un fonds de grande capitalisation?

—Mohit Sharma

Les fonds classés comme «fonds pour enfants» sont soumis à un blocage de cinq ans ou jusqu’à ce que l’enfant atteigne 18 ans, selon la première éventualité. Après avoir atteint la majorité, toutes les transactions du parent / tuteur sont gelées et l’enfant est tenu de présenter les documents requis nécessaires pour lui permettre de gérer le compte. Les fonds pour enfants investissent dans une combinaison d’instruments de capitaux propres et de titres de créance avec un objectif de création de richesse ou de revenus. Selon l’objectif, leur allocation est orientée vers les actions ou les titres à revenu fixe.

Compte tenu de la période de blocage visant à inciter les investisseurs à rester investis, ces fonds n’offrent aucun avantage aux investisseurs par rapport aux autres catégories. Par conséquent, il est conseillé d’envisager d’autres fonds d’actions et de dette pure-play pour avoir un meilleur contrôle sur l’allocation d’actifs souhaitée et sélectionner des fonds avec une feuille de route à long terme. Idéalement, une approche basée sur la répartition de l’actif (combinaison de capitaux propres et de dette) devrait être suivie pour investir dans la poursuite de son objectif. Plus l’horizon d’investissement et l’appétit pour le risque sont plus élevés, plus l’allocation aux actions peut être plus élevée, qui, bien que plus volatile, est la classe d’actifs la plus favorisée pour la création de richesse sur le long terme.

Une grande partie de votre exposition aux actions doit être allouée à des fonds purs à grande capitalisation et le reste à des fonds à moyenne et à petite capitalisation. Vous devriez également envisager d’allouer une certaine exposition aux actions internationales. L’exposition aux titres à revenu fixe peut concerner des fonds de régularisation qui maintiennent un portefeuille de haute qualité de crédit, comme des fonds UAR bancaires, des fonds d’obligations de sociétés, des fonds de revenu ST et des fonds à moyen et long terme.

Y a-t-il une période de blocage pour les FNB sur l’or? Je subis des pertes car j’ai acheté beaucoup d’ETF sur l’or l’année dernière alors que les prix montaient, mais ils baissent maintenant.

—Arvind Deshmukh

Non, les ETF or ne sont soumis à aucun lock-in. Les ETF or, comme les autres titres, sont négociés sur le marché secondaire et les investisseurs peuvent acheter et vendre des parts d’ETF sur le marché secondaire à tout moment, sous réserve de la liquidité disponible. (5% à 10%) pour les avantages de diversification.

