Dois-je passer à macOS Monterey sur mon Mac ?

macOS 12 Monterey est désormais disponible pour le public et il est livré avec une gamme de nouvelles fonctionnalités et modifications. Mais vous vous demandez peut-être si je dois passer à macOS Monterey sur mon Mac maintenant ? Lisez la suite pour savoir quelle est la meilleure option pour vous.

macOS Monterey a été considéré comme assez stable dans l’ensemble pendant la période de test bêta de juin à octobre. La plus grande controverse est venue des différentes itérations de Safari avec lesquelles nous avons vu Apple expérimenter avant de revenir à une expérience et un design par défaut plus sobres et traditionnels.

En dehors de cela, quelques autres déceptions ont été le recul du contrôle universel, certaines fonctionnalités de Monterey étant limitées aux Mac Apple Silicon et les problèmes de gestion de la RAM qui, espérons-le, ont été résolus dans le processus bêta.

Dois-je passer à macOS Monterey ?

TL;DR: si vous avez des inquiétudes concernant la stabilité de l’application, les problèmes de performances et d’autres bogues, attendez au moins pour la prochaine mise à jour de correction de bogues (ou peut-être même une mise à jour ultérieure en fonction de votre tolérance à la stabilité) Pour référence, macOS 12.0.1 est la version initiale lancement de la version Si vous avez des applications critiques qui doivent fonctionner, assurez-vous de vérifier la compatibilité Monterey avant la mise à niveau et bien sûr n’oubliez pas de faire une nouvelle sauvegarde Si vous êtes d’accord avec la possibilité de bogues et de problèmes initiaux (probablement mineurs), allez-y ! Mais si vous avez toujours des inquiétudes, installez Monterey sur un Mac secondaire si vous en avez un – ou attendez pour le moment

Enfin, vous pouvez choisir d’installer le nouveau système d’exploitation sur un volume APFS distinct ou de créer une clé USB amorçable macOS Monterey (les étapes pour Big Sur devraient également fonctionner pour Monterey) :

Et que vous effectuiez une mise à niveau aujourd’hui ou que vous attendiez pour l’instant des problèmes de bogues et de compatibilité, voici notre aperçu complet de toutes les nouveautés de macOS Monterey :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :