Dois-je payer pour utiliser Twitter ? Nous expliquons comment votre modèle premium fonctionnera

01/06/2021 à 11h20 CEST

Les réseaux sociaux ne sont guère viables sans des modèles de paiement qui permettent de gagner plus d’argent que ce que l’on obtient uniquement par la publicité. Le modèle publicitaire a considérablement diminué ces dernières années, et la vente de nos données personnelles n’est plus une activité rentable grâce à la législation créée pour protéger la vie privée des utilisateurs. Alors comment financer les réseaux sociaux déficitaires ? Twitter a toujours été un réseau social qui a lutté pour rester à flot, et maintenant envisage la création d’un modèle premium

Tout d’abord, il est important de clarifier que vous n’aurez pas à payer pour continuer à utiliser le service. Au contraire, celui qui paie aura accès à une légère amélioration des fonctionnalités du service. C’est-à-dire que des fonctionnalités différenciées seront ajoutées entre ceux qui paient et ceux qui ne paient pas. L’un de ces changements les plus répandus est la possibilité d’annuler un tweet avant sa mise en ligne. Cependant, on ne sait pas encore quels seront ces avantages, mais seulement qu’ils ne représenteront pas un grand saut entre l’un et l’autre.

Concernant les frais qu’il faudra payer par mois pour profiter de ces fonctionnalités, on retrouve des chiffres qui vont de 2,99 euros à 4,99 euros. Un chiffre qui a priori ne semble pas rédhibitoire. Cependant, envisager de payer pour un réseau social est quelque chose qui est critiqué ces derniers temps.