Dois-je réserver des vacances au Portugal, en Espagne, en Grèce ou au Cap-Vert? ⋆ 10z viral

Ferragudo à Faro, Algarve, Portugal (Photo: .)

le Liste verte du Royaume-Uni et la date de lancement de la lente réouverture des voyages internationaux (17 mai) a été annoncée.

Puisque nous sommes plus ou moins ancrés depuis mars 2020, il n’est pas surprenant que beaucoup recherchent frénétiquement des vacances.

Le Portugal, la Grèce, l’Espagne et le Cap-Vert font partie des destinations alléchantes qui intriguent actuellement les voyageurs britanniques.

Mais si rêver et planifier un futur voyage est très amusant, devriez-vous réserver maintenant pour 2021 ou 2022?

Voici les derniers conseils.

Dois-je réserver un arrêt complet de vacances?

Il sera possible de partir en vacances à l’étranger dans certains pays à partir du 17 mai.

Beaucoup disent qu’il est sage d’attendre un peu plus longtemps – mais si vous souhaitez réserver pour l’été 2021, procédez avec prudence.

Recherche approfondie:

votre destination ses directives sur les coronavirus (y compris par pays, région, en arrivant là-bas et si vous devez porter un masque à l’extérieur) les règles ici au Royaume-Uni, qui peuvent être trouvées en parcourant le vert, l’ambre et le rouge répertorie votre hébergement et les activités prévues. Êtes-vous satisfait de leurs politiques Covid-19? Sont-ils pleinement opérationnels?

Préparez-vous à des changements soudains (comme une destination passant de la liste verte ou orange à la liste rouge).

Le moment est-il venu de réserver des vacances? (Photo: .)

Examinez également votre assurance voyage. Ce n’est pas le moment de sauter les CGU.

La plupart des fournisseurs proposent une forme de couverture Covid (y compris le traitement et le rapatriement) – mais si vous voyagez contre l’avis du FCO, ils ne le feront pas.

En cas de doute sur la réservation indépendante, parlez-en à un agent de voyages ou réservez à la place des forfaits vacances protégés par ATOL.

Dois-je réserver des vacances au Portugal?

Les réservations pour le Portugal auraient «explosé» depuis le 7 mai. Les prix ont également doublé.

Pas de surprise, vraiment – car le pays européen est l’un des 12 seuls endroits sur le Liste verte des voyages au Royaume-Uni.

Ses régions autonomes, l’île de Madère et les Açores, font également partie de la liste verte.

Pouvez-vous aller aux Açores, ainsi qu’au Portugal continental? (Photo: .)

Et c’est l’un des rares endroits sur la liste verte qui ne nécessitera pas une longue période de quarantaine à l’arrivée pour les voyageurs britanniques.

De nombreuses sources rapportent que le Portugal (et les Açores) autorisera les Britanniques à entrer à partir du 17 mai. Madère autorise déjà les voyages pour n’importe quel but.

Cela n’a pas encore été confirmé par le site Web du FCO, alors gardez un œil sur les conditions d’entrée du Portugal.

Essentiellement, tous les signes indiquent que les visites sont possibles à partir du 17 mai.

Et bien que vous ayez besoin de passer un tas de tests Covid-19, vous n’aurez pas à vous auto-isoler pendant votre séjour ou à votre retour au Royaume-Uni.

Porto, l’une des plus jolies villes du Portugal (Photo: .)

Dois-je réserver des vacances en Espagne?

L’Espagne est sur la liste de l’ambre – y compris les Baléares (comme Ibiza) et les îles Canaries (comme Tenerife).

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré que les voyages d’agrément dans les pays ambrés ne sont pas recommandés.

Il y a donc de nombreuses exigences pour voyager en Espagne à partir du 17 mai, y compris de nombreux tests et une période de quarantaine au retour au Royaume-Uni.

Ensuite, il y a la question de savoir quand l’Espagne laissera réellement les Britanniques entrer sans mise en quarantaine à l’arrivée.

Gardez un œil sur les conditions d’entrée en Espagne, détaillées sur le site Web du FCO.

Séville, Espagne (Photo: .)

À l’heure actuelle, on pense que l’Espagne commencera à rouvrir aux voyageurs britanniques à partir de juin.

Rien n’est gravé dans le marbre, alors posez peut-être la carte de crédit pour le moment – et surveillez cet espace.

Dois-je réserver des vacances en Grèce?

La Grèce et toutes ses îles – y compris Corfou et Kos – sont sur la liste orange.

À partir du 17 mai, le gouvernement britannique autorise les déplacements là-bas – mais vous devrez vous isoler à votre retour au Royaume-Uni.

La Grèce autorise actuellement les touristes britanniques à entrer s’ils ont un résultat négatif au test Covid.

Pouvez-vous vous rendre à Santorin et à d’autres points chauds grecs? (Photo: .)

Le site Web du FCO indique:

“ À partir du 19 avril, les arrivées du Royaume-Uni avec la preuve d’un test COVID-19 PCR négatif, effectué dans les 72 heures précédant l’arrivée en Grèce sont exemptées de la nécessité de s’auto-isoler à l’arrivée en Grèce.

En plus de cela, ils ont annoncé que les voyageurs britanniques avec la preuve de deux vaccinations contre le COVID-19 effectuées au moins 14 jours avant le voyage sont également exemptés de l’auto-isolement.

«Jusqu’à ce qu’il y ait des moyens de certifier les vaccinations pour les voyages internationaux, tous les voyageurs devraient continuer à obtenir un test PCR comme indiqué ci-dessus.»

Garder un œil sur Conditions d’entrée de la Grèce – car les choses peuvent changer rapidement.

Dois-je réserver des vacances au Cap-Vert?

Santiago, la plus grande île du Cap-Vert (Photo: .)

L’archipel africain du Cap-Vert est sur la liste de l’ambre, comme l’Espagne et la Grèce.

Par conséquent, vous devrez vous auto-isoler à votre retour au Royaume-Uni.

Pour entrer au Cap-Vert, vous devrez remplir un certain nombre de conditions d’entrée – y compris un test PCR négatif et plusieurs formulaires de voyage.

Les mises à jour des conditions d’entrée au Cap-Vert sont disponibles ici.

Encore une fois, en annonçant les listes, le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré que les voyages d’agrément dans les pays ambrés ne sont pas recommandés.

Et site grand public de confiance Lequel? recommande de ne pas réserver pour le moment.



var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();