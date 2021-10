Doit faire face au risque systémique résultant de la croissance des NBFC: le vice-gouverneur de la RBI, M Rajeshwar Rao

C’est dans ce contexte que la RBI a conceptualisé le cadre réglementaire basé sur l’échelle.

Alors que le secteur des sociétés financières non bancaires (NBFC) augmente en taille et en complexité, il est nécessaire de réglementer les risques systémiques qui en découlent, a déclaré vendredi le vice-gouverneur de la Reserve Bank of India (RBI), M Rajeshwar Rao. Se référant à la proposition de la banque centrale d’appliquer une réglementation basée sur l’échelle aux NBFC, Rao a déclaré que les NBFC doivent maintenir le client au centre de toutes les innovations et répondre aux préoccupations concernant la gouvernance.

« Bien que nous soyons conscients qu’une réglementation différentielle dans le secteur NBFC est nécessaire pour lui permettre de combler l’écart dans la connectivité du dernier kilomètre et de faire preuve de dynamisme, cette prémisse reste valable jusqu’à ce que l’échelle de leurs opérations soit faible. Au fur et à mesure qu’ils atteignent la taille et la complexité qui présentent un risque pour le système financier, les arguments en faveur d’une plus grande surveillance réglementaire se renforcent », a déclaré Rao lors d’un événement virtuel organisé par la Confédération de l’industrie indienne (CII).

C’est dans ce contexte que la RBI a conceptualisé le cadre réglementaire basé sur l’échelle. Un tel cadre, proportionné à l’importance systémique des NBFC, peut être l’approche optimale où le niveau de réglementation et de supervision sera fonction de la taille, de l’activité et du risque des NBFC, a déclaré Rao. Étant donné que la réglementation serait proportionnelle à l’échelle des NBFC, elle n’imposerait pas de coûts indus aux entités réglementées (ER). « Bien que certains arbitrages susceptibles d’avoir un impact négatif soient minimisés, le principe fondamental consistant à permettre une flexibilité opérationnelle aux NBFC dans la conduite de leurs activités ne serait pas dilué », a déclaré Rao.

Le sous-gouverneur a observé qu’il y avait une compréhension cohérente et consciente qu’une approche unique ne convient pas au secteur NBFC, qui comprend un ensemble diversifié d’intermédiaires financiers avec des modèles commerciaux différents servant un groupe hétérogène de clients et exposés à différents risques.

Rao a averti qu’aucune innovation ne devrait se faire au détriment de la prudence et qu’elle ne devrait pas être conçue pour rogner sur les exigences réglementaires, prudentielles et de divulgation. « L’innovation financière responsable doit toujours avoir le client au centre et doit viser à créer un impact positif sur l’écosystème financier et la société. Il faut donc considérer l’impact des nouvelles idées sur le tissu financier au stade de la conceptualisation elle-même », a-t-il déclaré.

Le vice-gouverneur a évoqué l’augmentation de la fourniture de crédit numérique pendant la pandémie et a déclaré que si les avantages découlant des services financiers numériques ne sont pas un sujet de débat, les problèmes de conduite des affaires et les normes de gouvernance adoptées par ces prêteurs numériques ont ébranlé la confiance reposée dans les moyens de financement numériques en Inde. « Nous avons été et sommes inondés de plaintes concernant des pratiques de récupération sévères, une violation de la confidentialité des données, une augmentation des transactions frauduleuses, la cybercriminalité, des taux d’intérêt excessifs et le harcèlement », a déclaré Rao.

Il a ajouté que la gouvernance est plus une question culturelle qu’une question réglementaire. Par conséquent, les NBFC doivent créer une culture de gouvernance responsable où chaque employé se sent responsable envers le client, l’organisation et la société. « Une bonne gouvernance est la clé de la résilience à long terme, de l’efficacité et pourrais-je ajouter, de la survie des entités », a-t-il déclaré.

