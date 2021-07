Doit-il rester ou partir ? Jack Grealish pourrait être fidèle à sa bien-aimée Aston Villa et être l’homme ultime d’un club comme Matt Le Tissier ou remporter des titres de Premier League avec Pep Guardiola à Man City

Jack Grealish est sans doute devenu l’un des joueurs anglais dont on parle le plus.

Le capitaine d’Aston Villa est devenu le favori de tous lors de la course des Trois Lions à la finale de l’Euro 2020 avec des passes décisives contre la République tchèque et l’Allemagne.

Grealish est évalué à environ 100 millions de livres sterling par Aston Villa

La saison dernière, Grealish a montré son importance pour l’équipe de Premier League avec six buts et 10 passes décisives en 26 matchs alors que l’équipe de Dean Smith a confortablement terminé à la 11e place.

Le joueur de 25 ans est une menace constante pour Villa et a subi plus de fautes que tout autre joueur (110 fois) au cours de la campagne 2020/21, malgré avoir raté 12 matchs pour cause de blessure.

Ses performances au cours des deux dernières années suscitent un vif intérêt de la part des champions Premier Man City.

Le manager Pep Guardiola dispose d’une multitude de talents offensifs, notamment Raheem Sterling, Phil Foden, Riyad Mahrez, Bernardo Silva et Ferran Torres.

Et malgré avoir remporté trois titres de Premier League au cours des quatre dernières saisons, Guardiola semble vouloir tout faire pour signer Grealish.

Le mois dernier, Jim White de talkSPORT a révélé qu’un transfert de 100 millions de livres sterling pour Grealish était ” aussi bon que fait “.

Grealish est devenu un héros culte pour l’Angleterre

Il a déclaré: «Selon des sources de talkSPORT, Jack Grealish à Man City est presque terminé.

“Villa ne l’a pas confirmé, il n’y a aucune confirmation de Man City, mais des sources de talkSPORT me disent que c’est presque terminé.

“Les frais seront de 100 millions de livres sterling et Jack Grealish rejoindra Manchester City.”

Grealish profite actuellement de vacances bien méritées après ses exploits à l’Euro 2020 alors qu’il évalue son prochain mouvement.

Villa a fait preuve d’intention au cours de l’été en battant son record de club pour signer Emi Buendia pour 33 millions de livres sterling.

Ils ont eu deux offres, d’une valeur d’environ 30 millions de livres sterling, rejetées par Arsenal pour le jeune attaquant Emile Smith Rowe et suivent également l’ailier du Bayer Leverkusen Leon Bailey.

Le remplaçant de Buendia Grealish à Villa Park?

Avec Villa ciblant les joueurs attaquants dans la fenêtre jusqu’à présent, cela pourrait suggérer que Grealish est sur le point de sortir.

Mais d’un autre côté, les patrons pourraient-ils amener ces joueurs à figurer aux côtés de leur homme vedette alors qu’ils tentent de se classer parmi les six premiers?

La tentation vient de la perspective de travailler avec Guardiola et de jouer aux côtés de Kevin De Bruyne – et peut-être de Harry Kane – ainsi que de la possibilité très réelle de remporter plusieurs trophées.

Grealish a joué un rôle important dans la promotion de Villa en Premier League il y a deux ans

Cependant, le fan de football romantique peut voir des parallèles avec Matt Le Tissier, l’ultime homme d’un seul club qui est resté fidèle à Southampton et a évité les grands clubs désespérés de le signer.

Le co-animateur de talkSPORT a déclaré que c’était une possibilité très réelle et a ajouté qu’il pourrait faire mieux que la légende des Saints.

“S’il veut être un Matt Le Tissier et rester dans un club parce qu’il s’y sent bien, il en tire un gros sac d’argent, c’est un gros poisson dans un étang un peu petit, bien qu’Aston Villa soit un brillant club de football.

« S’ils peuvent continuer à faire monter la ligue, il y a un argument pour dire qu’il peut jouer en Europe avec Villa.

Grealish a été le joueur le plus encrassé de la Premier League au cours des deux dernières saisons

«Ils vont être soutenus par les deux gars qui dirigent le club, qui comprennent clairement le football et comprennent clairement Aston Villa.

« Aston Villa a un certain contrôle sur la situation. Ce qu’ils ont, c’est un contrat qui protège leurs intérêts financiers.

“Jack Grealish peut quitter Aston Villa, il ne peut tout simplement pas partir sans la permission d’Aston Villa, économiquement.

«Avec le contrat qu’ils ont avec Jack Grealish, qui a encore quatre ans, ils contrôlent la situation.

« Mais cela n’empêche pas Jack Grealish de partir. Man City, ou quiconque le veut, peut déposer 100 millions de livres sterling, et il ira probablement. »

Et l’ancien Liverpool Danny Murphy pense qu’il devra être proactif pour obtenir le mouvement qu’il souhaite.

« Il peut frapper [on the chairman’s] porte et dire ‘Je veux aller gagner des trophées et jouer en Ligue des champions.

« Il est au sommet de ses capacités et il est très difficile d’avoir une vision à long terme en tant que joueur.

« On vous conseille généralement de prendre ce que vous pouvez quand vous le pouvez, car dans un an, vous pourriez [injure] votre genou. Vous ne savez pas et tout d’un coup, Jack Grealish ne vaut plus 100 millions de livres sterling.

Le lien entre le joueur et le fan est énorme

“Donc, Jack n’a pas à rester assis s’il veut bouger.”

Grealish a déjà prouvé sa loyauté envers Villa en signant un nouveau contrat de cinq ans amélioré l’été dernier, malgré l’intérêt de Manchester United.

Il est clair de voir à quel point Grealish aime le club pour lequel il joue depuis qu’il a six ans.

Jose Mourinho a déclaré à talkSPORT que le joueur savait déjà où il allait et que les fans espèrent que le supporter de l’enfance, qui est déjà une légende à leurs yeux, restera sur place.

Il y a un réel espoir qu’avec lui à ses côtés, tout soit possible dans les années à venir.