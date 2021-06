Doit-on encore porter des masques ? Donner du sens aux mandats au milieu des réouvertures et des variantes croissantes

Les fans des Seattle Sounders quittent Lumen Field après un match le 23 juin. (Photo . / Kurt Schlosser)

Certaines personnes enfilent leur masque pour se promener, tandis que d’autres arrachent le leur dès qu’elles commandent un verre dans un bar. Certains semblent ne pas porter de masques du tout, et tout le monde semble un peu incertain des règles.

Même pour ceux qui sont vaccinés, on ne sait toujours pas quand le port du masque est approprié, voire pas du tout. Le problème est au premier plan dans le monde entier alors que la prévalence de nouvelles variantes augmente et que les restrictions pandémiques sont levées. Voici ce que vous devez savoir.

Dois-je porter un masque ?

Dans la région de Seattle, l’une des raisons de la confusion est que le comté de King a des règles de masque différentes de celles de l’État de Washington, qui rouvre son économie la semaine prochaine. Washington n’est pas le seul État avec une mosaïque d’exigences en matière de masquage, qui varient considérablement à travers le pays.

Le comté de King a établi une directive sur les masques le 20 mai qui appelait à des masques dans les lieux publics intérieurs tels que les restaurants, quel que soit le statut de vaccination, ou à l’extérieur s’il est incapable de maintenir six pieds.

Depuis lors, le taux de cas de COVID-19 dans le comté a chuté de plus de 60%, alors que les taux de vaccination ont augmenté. 70% des résidents du comté de King âgés de plus de 12 ans sont désormais complètement vaccinés ; Le comté de King a été le plus grand comté américain à franchir le cap le 22 juin.

Le comté de King lèvera son mandat sur les masques le 29 juin, puis les règles de l’État s’appliqueront : les masques seront toujours requis dans les espaces publics à l’intérieur pour les personnes non vaccinées, et dans les établissements de santé et autres établissements similaires, quel que soit le statut vaccinal, à quelques exceptions près. D’autres restrictions pandémiques seront levées dans tout l’État d’ici le 30 juin.

“C’est la bonne chose à faire, il est temps pour nous de rouvrir”, a déclaré Umair Shah, secrétaire à la Santé de Washington, lors d’une conférence de presse plus tôt cette semaine. L’État sera ouvert aux affaires et aux loisirs, et les restaurants, bars et épiceries fonctionneront à pleine capacité.

(Photo Amazon)

Les règles de l’État suivent les directives établies par les Centers for Disease Control des États-Unis, qui ont modifié leurs propres règles en mai pour permettre aux personnes vaccinées de ne pas porter de masques.

Alors que les restrictions pandémiques sont levées, « même les personnes vaccinées peuvent choisir de continuer à porter des masques dans les lieux publics », a déclaré Jeffrey Duchin, responsable de la santé publique pour Seattle et le comté de King. “Certains peuvent choisir de continuer à porter un masque s’ils courent un risque accru d’infection grave, ont un problème de santé sous-jacent ou sont en contact étroit avec une personne à risque accru.”

D’autres peuvent simplement se sentir plus à l’aise avec un masque. Et partout, les entreprises peuvent demander aux gens d’en porter un.

Les experts en santé publique ne sont pas d’accord sur le moment où les règles sur les masques devraient être assouplies.

Alors que les masques sont l’un des moyens les plus efficaces d’arrêter la transmission, les vaccins sont le véritable frein à la pandémie : entre avril et le 29 mai, 98% des cas dans l’État étaient parmi les non vaccinés.

L’État de Washington s’ouvrira avant son taux cible du 30 juin si les taux de première vaccination atteignent 70% chez les personnes de plus de 16 ans, un nombre qui a atteint 68% le 20 juin – bien que la vaccination ralentisse. Lors de la conférence de presse de mardi, les responsables n’avaient pas prévu de retarder l’ouverture de l’État, même si les taux de cas de COVID-19 commencent à se stabiliser et que de nouvelles variantes s’installent, constituant une menace supplémentaire pour les non vaccinés.

« Pour ceux qui ne sont pas vaccinés, le message est clair. C’est le moment de vous faire vacciner », a déclaré Shah.

Et les variantes ?

La variante delta, qui est hautement transmissible et peut rendre les gens plus malades, représente actuellement environ 9% des cas dans l’État de Washington et augmente dans tout le pays.

Les variantes delta (rouge) et gamma (vert clair) sont en augmentation dans l’État de Washington. Les données proviennent de spécimens séquencés. (DoH de Washington)

Une autre variante préoccupante, la variante gamma (P.1), répandue au Brésil, augmente encore plus rapidement dans l’État. La variante gamma représente désormais plus de 20% des cas de COVID-19 à Washington et a le taux d’hospitalisation le plus élevé à Washington de toutes les variantes, a déclaré Scott Lindquist, responsable de la santé par intérim pour l’État, lors de la conférence de presse.

«C’est comme un jeu de gladiateurs là-bas. À l’heure actuelle, les virus se disputent essentiellement les personnes non vaccinées », a-t-il ajouté.

Les vaccins ont montré une forte protection contre d’autres variantes, bien que des données sur le delta et le gamma soient encore en train d’émerger.

Une étude en Angleterre, où la variante delta est très répandue, a révélé que deux doses du vaccin à ARN Pfizer étaient efficaces à 96 % pour prévenir l’hospitalisation à cause de la variante delta, mais les personnes ayant reçu une injection n’ont montré qu’une réduction de 33 % du risque de développer COVID. -19. Il existe moins de données sur le vaccin Johnson et Johnson, qui représente un faible pourcentage des vaccinations dans l’État de Washington.

Une étude récente au Brésil a suggéré que le gamma est environ deux fois plus transmissible que les souches antérieures dans le pays, et est capable de contourner l’immunité contre certaines infections COVID-19 précédentes.

Une telle immunité partielle peut laisser les personnes précédemment infectées sensibles au variant. Et bien que les vaccins offrent une protection, il existe peu d’études qui mettent en lumière leur degré d’efficacité contre la variante gamma. À Washington, la variante représente la proportion la plus élevée d’infections «percées» parmi les personnes vaccinées, a déclaré Lindquist.

Une pédiatre naturopathe lors du briefing d’État, Mary Alison Koehnke, a encouragé les gens à demander à leurs fournisseurs de soins médicaux s’ils ont des questions sur le vaccin et à consulter les informations des Centers for Disease Control et des Naturopathic Doctors for Vaccines des États-Unis.

Lindquist a ajouté dans un communiqué: “Alors que nous nous approchons de la réouverture, vous pouvez aider à assurer la sécurité de votre communauté en vous faisant vacciner et en parlant aux personnes que vous connaissez pour obtenir le leur.”