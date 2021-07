Doit-on sérieusement compter Elon Musk comme successeur de Tim Cook ? Évidemment, mais écoutez-moi bien…

in

Qui aurait pu prédire que le rapport non fondé de la semaine serait Elon Musk en lice pour le contrôle d’Apple ? Dans les temps étranges dans lesquels nous vivons maintenant, c’est la rumeur qui a couronné les nouvelles de la technologie et des véhicules électriques cette semaine.

Et tandis qu’Elon Musk et les personnes parlant au nom de Tim Cook nient que le PDG de Tesla a déjà proposé son entreprise de voitures électriques pour le poste le plus élevé chez Apple, l’existence de ce que j’appellerai la méga-entreprise Teslapple est irrésistible à considérer.

L’anecdote colorée vient du nouveau livre du journaliste du Wall Street Journal Tim Higgins sur l’histoire de Tesla intitulé Power Play (actuellement à moitié réduit sur la grande histoire du livre numérique dans le ciel), et ça se passe comme ça :

Le directeur général d’Apple, Tim Cook, et le directeur général de Tesla, Elon Musk, se parlent au téléphone. Le dévoilement en 2016 du modèle 3 à faire ou à casser est pour bientôt, mais Tesla est en sérieuse difficulté financière. Cook a une idée : Apple rachète Tesla. Musk est intéressé, mais à une condition : “Je suis PDG.” Bien sûr, dit Cook. Lorsqu’Apple a racheté Beats en 2014, il a conservé les fondateurs, Jimmy Iovine et Dr. Dre. Non, dit Musk. Pomme. PDG d’Apple. “F—vous” dit Cook, et raccroche.

Ma première réaction à cette affirmation a été que Tim Cook a probablement dit « F you » et non le gros mot. Totalement crédible !

Le langage le plus haut en couleur du PDG d’Apple en public a été abandonné en 2014 lorsque Cook a répondu à une question d’un investisseur sur la rentabilité des efforts en matière d’énergie verte en disant qu’il ne “considérait pas le retour sur investissement sanglant” des initiatives qui améliorent le monde.

Je laisserai à mes collègues britanniques le soin de décider à quel point cela atterrit de l’autre côté de l’étang par rapport à ici aux États-Unis.

Mais alors que les deux PDG qui étaient régulièrement photographiés assis à quelques mètres l’un de l’autre lors de la précédente séance de photos du président avec des chefs d’entreprise et Peter Thiel, Elon Musk et Tim Cook jurent presque ne s’être jamais rencontrés !

Elon a publiquement parlé d’envisager de vendre Tesla à Apple alors que la société de véhicules électriques vivait d’un quartier à l’autre, mais c’est une courte histoire qui se termine par le refus de Tim Cook de se rencontrer, comme le raconte Musk.

Et tandis que Musk, 50 ans, dit qu’il ne « veut être PDG de rien », Cook, 60 ans, ne se verra pas vraiment chez Apple dans 10 ans. Considérez que l’Apple Car est toujours dans cinq ans et que les calculs sont totalement vérifiés.

Alors c’est tout. L’affaire est close et le prochain PDG d’Apple sera Elon Musk, non ? Je veux dire, imaginez à quel point Apple serait différent si Musk était déjà aux commandes.

Rappelez-vous à quel point Apple Mail était cassé dans iOS 13? Pas sous la surveillance d’Elon.

Apple aurait également pu éviter tous les litiges et réglementations de l’App Store si Elon avait pris les devants.

“Les frais de l’App Store d’Apple sont de facto une taxe mondiale sur Internet”, a déclaré le PDG de la société EV qui vient d’introduire un abonnement de 200 $/mois via son application pour des fonctionnalités complètes de voiture autonome.

Sérieusement, qui ne pense pas qu’Apple aimerait vendre un abonnement de voiture autonome aux personnes qui ont déjà acheté leur voiture électrique ?

Pour ma part, je souhaite la bienvenue à notre nouveau suzerain à l’esprit interplanétaire. Musk n’est pas seulement PDG de Tesla. Il a sa propre société d’exploration spatiale appelée SpaceX qui pourrait être intégrée à Solar City dans la méga-société de Teslapple.

SpaceX construit une constellation de satellites Internet appelés Starlink qui transmettent déjà Internet de l’espace à la Terre. Vous vous souviendrez peut-être qu’Apple a eu des ambitions spatiales similaires avec les satellites et les clients iPhone.

Les revenus des services d’Apple iraient sur la Lune plus rapidement que le dogecoin si la société vendait Internet en tant que service et pas seulement les iPhones.

Vous vous souvenez quand l’iPhone 12 a introduit le verre Ceramic Shield qui pourrait rendre le verre de l’iPhone moins cassable dans certaines situations ? Le PDG de Teslapple, Elon Musk, aurait pu donner une démo appropriée du style Cybertruck-meets-Elon’s-hammer.

Bien sûr, Elon est peut-être un milliardaire excentrique par rapport à Tim Cook qui est un multimillionnaire plus boutonné, mais Cook ne peut pas dire qu’il a déjà hébergé SNL. C’est le genre de leadership dont la division TV d’Apple a besoin : quelqu’un qui n’a pas peur de jouer son propre rôle dans une franchise Iron Man.

Peu importe à quel point les choses pourraient être formidables si Elon Musk était en charge d’Apple, je pense que nous pouvons tous convenir que l’histoire récemment publiée de Musk offrant Tesla à Apple en échange d’être PDG n’est qu’une histoire dramatisée destinée à faire un best-seller. livre.

Musk ne nie certainement pas le récit plus détaillé de l’histoire qu’il a racontée pour la première fois à propos d’Apple intrigué par les véhicules électriques pour sauver Tesla en 2016, car les deux sociétés étaient engagées dans une guerre de braconnage et Apple insiste pour fabriquer sa propre voiture.

