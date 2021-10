Doit-on s’inquiéter du burn-in d’écran avec Switch OLED ? – Sujet de discussion

Image : La vie de Nintendo

Note de l’éditeur: Cet article a été initialement publié lors de l’annonce du Switch OLED et a été mis à jour avec un nouveau contenu pour le lancement de la console.

Maintenant que le Switch OLED est avec nous, cela vaut peut-être la peine de revenir sur le sujet du burn-in d’écran. Nous savons, grâce à Bloomberg, que l’écran du Switch OLED est fourni par Samsung, qui a toujours ouvert la voie en matière de technologie d’écran OLED au cours de la dernière décennie.

C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles le burn-in ne sera pas un problème majeur avec la nouvelle console de Nintendo, mais il convient de rappeler que les panneaux OLED ont parcouru un long chemin au cours des dernières années.

« Vous ne voyez pas beaucoup de burn-in dans les panneaux OLED modernes parce que les écrans ont évolué pour l’empêcher activement », nous dit Michael Helander. Helander est président et chef de la direction d’OTI Lumionics, l’un des principaux développeurs de matériaux avancés pour les écrans OLED, il est donc sûr de dire qu’il sait de quoi il parle.

« Ils enregistrent la durée d’activation de chaque pixel et compensent dans le matériel back-end pour lutter contre l’effet du burn-in », ajoute-t-il. « Il y a près de 10 ans, la PlayStation Vita est également sortie avec un panneau OLED et a reçu très peu de commentaires en termes de déverminage. Même s’il s’agissait d’une ancienne version d’OLED, vous pouvez imaginer que les panneaux OLED les plus récents sont équipés pour faire face les préoccupations d’origine tout en offrant aux consommateurs les performances qu’ils attendent des écrans avancés. »

Bien qu’il ne semble pas que Nintendo ait utilisé des astuces logicielles spéciales pour empêcher le burn-in sur le Switch OLED, mais il offre au moins des conseils à ce sujet. Comme repéré par The Verge, Nintendo inclut l’avertissement suivant dans le manuel d’utilisation du Switch OLED :

Pour minimiser le risque de rétention d’image ou de brûlure d’écran sur l’écran OLED, ne désactivez pas les paramètres du mode veille par défaut du système et veillez à ne pas afficher la même image sur l’écran OLED pendant de longues périodes.

Il convient de noter que la rétention d’image et le burn-in ne sont pas la même chose, bien qu’ils soient souvent confondus avec la même chose. La rétention d’image n’est pas permanente et disparaît après un certain temps.

Maintenant que le Switch OLED est là, êtes-vous toujours préoccupé par le burn-in ? Ou êtes-vous sûr que ce ne sera pas un problème ?

Alors, quel est le problème exactement ?



Le burn-in peut se produire avec différents types d’écrans s’ils sont conçus pour afficher la même image statique assez longtemps. Cela arrive aux téléphones, aux téléviseurs et généralement à tout ce qui a un écran. Ce n’est pas seulement TikTok non plus – les icônes affichant la batterie, le wifi, le volume et le fait que mon téléphone est toujours réglé pour vibrer sont toutes là aussi, des apparitions fantomatiques en haut à droite de mon écran. Sur la gauche, il y a un amalgame assez effrayant de chaque fois que j’ai regardé mon téléphone, représenté par une horloge spectrale permanente, plus un rappel irritant que j’ai beaucoup trop d’e-mails et de messages non lus, car il y a toutes ces notifications -formes là-haut aussi.

Un exemple de gravure d’écran sur un moniteur CRT ambre (Image : Piercetheorganist, domaine public, via Wikimedia Commons)

Au fait, j’ai un Google Pixel 2XL qui, selon Wikipedia, a un écran P-OLED (le P, au cas où c’est important pour vous, signifie « polymère »). Des rapports de brûlures d’écran sur ces téléphones ont été enregistrés dès 2017, quelques mois seulement après sa sortie. De même, avec la PlayStation Vita, de nombreux propriétaires ont signalé des brûlures, surtout s’ils laissaient l’écran allumé pendant de longues périodes (c’est-à-dire en jouant à des jeux ou en laissant la console en pause).

Alors, bien sûr, lorsque la Nintendo Switch (modèle OLED) s’est révélée être en grande partie la même que l’ancienne Switch, mais avec – vous l’avez deviné – un écran OLED, les inquiétudes concernant le burn-in ont commencé à se répandre.

Comme souligné dans l’article de CNET sur le burn-in sur les téléviseurs, les fabricants – d’Apple à Google en passant par LG – sont conscients de la malédiction du burn-in et semblent réagir en grande partie en disant à leurs clients comment l’éviter, en se moquant des entreprises qui disent aux clients comment l’éviter, ou simplement nier catégoriquement que leurs téléviseurs ont le problème de burn-in, malgré les preuves du contraire.

Une tendance se dégage : si vous avez un écran rémanent, disent ces entreprises, c’est de votre faute – pour regarder des vidéos avec une interface utilisateur statique ou jouer à des jeux vidéo trop longtemps. Arrêtez simplement de faire ces choses, et vous n’aurez pas de burn-in. Je suis désolé, vous voulez que j’évite les jeux vidéo avec une interface utilisateur statique ? C’est tous. C’est tous les jeux vidéo.

Un exemple de burn-in sur un écran d’aéroport (les aéroports sont un endroit idéal pour le voir) (Image : Gustav Broennimann, CC BY 3.0 CH, via Wikimedia Commons)

Désormais, les fabricants ont commencé à anticiper l’OLED de leur côté, plutôt que de nier son existence. Les nouveaux iPhones d’Apple ont « des algorithmes spéciaux qui surveillent l’utilisation de pixels individuels pour produire des données d’étalonnage d’affichage », c’est-à-dire qu’il ajuste automatiquement la luminosité pour arrêter le burn-in, bien qu’ils disent que le burn-in est juste un « comportement attendu » avec des écrans OLED. C’est une chose risque-récompense, mais vous pouvez au moins atténuer le risque.

Les consoles, comme la Xbox, essaient de réduire le burn-in de leur côté en faisant s’estomper les choses au bout d’un certain temps. Le commutateur actuel dispose également d’un mode « Screen Burn-In Reduction », qui fait la même chose après cinq minutes d’inactivité. Ces paramètres protègent le téléviseur de l’utilisateur contre les brûlures, même si ce n’est pas vraiment la responsabilité des fabricants de consoles. Joli!

Que dit Nintendo à propos du burn-in sur Switch OLED ?

Mais la question n’est pas « le Switch laissera-t-il un burn-in sur mon téléviseur OLED » mais « le Switch laissera-t-il un burn-in sur lui-même ». Le nouvel écran OLED fait partie de la console et est clairement conçu pour un jeu portable plus esthétique. En tant que personne qui joue largement à Switch en mode portable, je veux savoir : va-t-il y avoir des barres de santé permanente et des mini-cartes gravées à l’écran ?

Eh bien, CNET ne s’inquiète pas du burn-in sur l’écran OLED du Switch, au moins. Voici la déclaration que Nintendo leur a donnée :

« Nous avons conçu l’écran OLED pour viser la longévité autant que possible, mais les écrans OLED peuvent subir une rétention d’image s’ils sont soumis à des visuels statiques sur une longue période de temps. Cependant, les utilisateurs peuvent prendre des mesures préventives pour préserver l’écran [by] en utilisant les fonctionnalités incluses par défaut dans les systèmes Nintendo Switch, telles que la fonction de luminosité automatique pour empêcher l’écran de devenir trop lumineux et la fonction de veille automatique pour passer en mode « veille automatique » après de courtes périodes de temps. »

Pour résumer : ils ne nient pas que le burn-in est un problème, et leur déclaration semble impliquer que, oui, cela pourrait éventuellement arriver – mais vous pouvez empêcher (ou reporter) le problème avec une utilisation prudente des niveaux de luminosité et de l’auto -dormir.

Alors, dois-je m’inquiéter du burn-in avec le Switch OLED ?

CNET lui-même énumère quelques éléments qui ont apaisé ses craintes concernant le burn-in : tout d’abord, différents jeux ont des caractéristiques statiques différentes, donc à moins que vous ne jouiez au même jeu pendant des heures, le commutateur OLED ira bien. De plus, contrairement aux téléphones, le Switch n’a pas d’élément de menu toujours allumé comme une batterie ou une horloge, et il a ce mode de veille automatique que nous avons mentionné.

Mais, bien sûr, il y a des joueurs qui jouent aux mêmes jeux pendant des heures – des jeux comme Fortnite, Minecraft ou Tetris 99. De toute évidence, ces joueurs courront un risque beaucoup plus élevé de brûlure d’écran, et même Nintendo n’est pas ne le nie pas.

Il faut dire que la technologie OLED a progressé depuis l’époque de Vita, tout comme les solutions et mesures intégrées pour atténuer le problème et améliorer la durée de vie de tout écran que vous achetez et qui est susceptible d’être utilisé de manière prolongée et quotidienne. Cela ne signifie pas que le burn-in ne pourrait pas se produire sur votre écran Switch OLED, mais Nintendo aura anticipé le problème. Nous ne pouvons pas en être certains tant que nous n’avons pas passé beaucoup de temps avec la console – et Dieu sait que Nintendo n’a pas une feuille de route parfaite en matière de matériel – mais à moins que vous ne fassiez tout votre possible pour provoquer un burn-in en éteignant le capteur de luminosité automatique et ne jouant que des heures chaque jour à 100% de luminosité, notre intuition est que tout ira bien.

CNET le dit assez succinctement, cependant : si vous pensez que le burn-in est probable, « n’achetez pas le nouveau Switch ».

Imaginez avoir Buizel en permanence sur votre écran

Vous êtes, en général, moins susceptible d’avoir un burn-in sur une console, même avec la mise en garde que des heures sur un jeu pourraient provoquer cela. Mon problème de téléphone n’a commencé à se produire que trois ans après que je le possède, et c’est parce que je suis un sac poubelle qui regarde trop de TikToks. Ma vraie punition sera la torréfaction que je reçois dans les commentaires, sans aucun doute. En ce qui concerne les téléviseurs, le problème devient plus probable lorsque vous avez souvent une chaîne d’information, comme les téléviseurs dans les réceptions et les salles d’attente.

Nous ne pouvons pas dire avec certitude si l’écran OLED aura ou non des problèmes de rodage importants, car nous ne sommes pas médium, mais la réponse la plus sûre pour l’instant est que c’est possible, dans des conditions spécifiques. Comme l’a souligné cet employé de Best Buy sur Reddit, et par CNET, et par Nintendo eux-mêmes, il existe des précautions que nous pouvons prendre pour réduire le risque que cela se produise : ne laissez pas l’écran à pleine luminosité pendant des heures, surtout pas sur un l’écran de menu, et réglez la console pour qu’elle s’assombrisse ou se mette en veille automatique après quelques minutes d’inaction.

De plus, il y a toujours la possibilité de ne pas acheter du tout le nouveau commutateur OLED si vous l’utilisez principalement pour de très longs marathons Overwatch en mode portable. Pour certains, le risque peut être mis en balance avec la récompense de noirs plus foncés, d’un contraste plus élevé et de couleurs plus vives ; pour d’autres, il est préférable de s’en tenir à l’écran LCD digne de confiance.