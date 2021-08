Doit s’efforcer d’assurer une presse libre et impartiale ; Dire la vérité au pouvoir un droit de tout citoyen : juge DY Chandrachud

Le juge Chandrachud a également noté que le phénomène des fausses nouvelles est en augmentation.

Le juge de la Cour suprême DY Chandrachud a déclaré aujourd’hui que l’on doit s’efforcer d’assurer une presse libre de toute influence politique ou économique qui fournit des informations de manière impartiale. Le juge Chandrachud s’exprimait sur le thème « De la vérité au pouvoir : les citoyens et le droit » lors de la 6e conférence commémorative du juge en chef MC Chagla.

« Nous devons nous efforcer de nous assurer que nous avons une presse libre de toute influence, politique ou économique, qui nous fournira des informations de manière impartiale… En tant que citoyens d’une démocratie, nous devons nous engager dans la recherche de la vérité en tant que clé. l’aspiration de notre société », a déclaré Bar and Bench citant le juge Chandrachud.

Le juge Chandrachud a également noté que le phénomène des fausses nouvelles est en augmentation et a cité l’exemple de l’Organisation mondiale de la santé qualifiant également la pandémie de Covid-19 d’« infodémie ». « Il est souvent noté que même sur Internet, la plus grande partie du blâme est souvent imputée aux plus grandes entreprises comme Facebook et Twitter. Une partie du problème est que ces plates-formes permettent aux utilisateurs de créer leurs propres réseaux et communautés, cela conduit également à une homogénéité entre ces réseaux, créant une chambre d’écho », a déclaré le juge Chandrachud.

Il a dit que la vérité est devenue la croyance et l’opinion des hommes de caste supérieure après l’indépendance. Il a déclaré que les opinions des femmes, des Dalits et d’autres communautés marginalisées sont lentement considérées comme des vérités avec le progrès de la société et l’annihilation des notions telles que le patriarcat et la suprématie des castes. « En tant que citoyens responsables, nous devrions soumettre ces fournisseurs de vérité à un examen minutieux et à des interrogatoires intenses pour nous convaincre de la véracité des affirmations qu’ils ont formulées. Il est tout aussi important que ceux qui prétendent la vérité soient transparents », a déclaré le juge Chandrachud.

Le juge Chandrachud a également déclaré que la vérité est importante dans les démocraties modernes. « … toute décision doit être étayée par une raison adéquate et parce qu’une raison fondée sur le mensonge ne serait aucune raison », a déclaré le juge Chandrachud, ajoutant que la devise de notre nation était Satyameva Jayate.

