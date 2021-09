Doja Cat lance la première ligne de maquillage avec BH Cosmetics

in

C’est Doja Cat’s monde et nous vivons juste dedans. Si vous attendiez que la reine lance sa propre ligne de beauté, le moment est enfin venu. À partir d’aujourd’hui, vous pouvez acheter la toute première ligne de maquillage de Doja chez BH Cosmetics. Si vous aimez ses looks de maquillage audacieux et excentriques, cette collection ne vous décevra pas.

“Cette collaboration est un moment tellement complet pour moi que j’ai grandi en gribouillant à l’école et j’ai toujours eu un œil artistique, donc naturellement, expérimenter le maquillage était une partie importante de ma vie d’adolescente”, a déclaré Doja dans un communiqué de presse. “L’une des premières palettes d’ombres que j’ai achetées provenait de BH Cosmetics et je suis très fier de sortir cette collection avec eux.”

Cette collection a tout ce dont vous avez besoin pour créer un look qui se démarque vraiment. Il comprend une palette d’ombres à paupières de 36 couleurs, des mini-quads d’ombres, des surligneurs en poudre libre, du mascara, des eye-liners calligraphiques, des baumes à lèvres, des brillants à lèvres, un ensemble de 10 pinceaux et plus encore. Si vous aimez faire preuve de créativité avec votre maquillage, cette collection est définitivement faite pour vous.

Nous aimons nos collaborations beauté avec des célébrités, et nous les aimons vraiment lorsque les prix sont abordables. La collaboration Doja Cat x BH Cosmetics propose d’excellents produits à un prix très raisonnable. Découvrez la collection ci-dessous.