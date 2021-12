Doja Cat s’exhibe portant un soutien-gorge métallique avec des explosifs

Nominée à sept Grammy Awards, Doja Cat a fait sensation en publiant sur son compte Instagram des photos dans lesquelles elle apparaît avec les costumes qu’elle porte dans le clip vidéo de la chanson « Handstand », sa collaboration avec French Montana.

Sans aucun doute, Doja Cat est l’une des artistes qui a gagné beaucoup de followers cette année sur son compte Instagram ; Il dépasse déjà les 17 millions, et tous ont été ravis d’une série de photos qu’il a publiées, dans lesquelles il apparaît vêtu d’une de ses tenues les plus sexy, dans laquelle se détache un soutien-gorge métallique avec des canons devant (les images ont déjà plus plus de deux millions de likes).

Tout cela fait partie de la garde-robe que la chanteuse porte dans le clip de « Handstand », sa collaboration avec la star du hip hop French Montana et Saweetie. Dans l’une des scènes du clip, Doja apparaît en train de tirer des explosifs depuis son soutien-gorge, un effet obtenu, bien sûr, par l’équipe d’animation.

Doja Cat fait actuellement la promotion (en tant qu’artiste solo) de son single « Woman », dont la vidéo compte déjà plus de 22 millions de vues sur YouTube, quelques jours seulement après sa sortie. L’artiste à succès est nominé pour sept Grammy Awards, se distinguant dans les catégories Album de l’année et Chanson de l’année.

