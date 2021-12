Doja Cat testé positif pour COVID-19, quitte la tournée iHeartRadio

Chat Doja ne sera pas sur le Jingle Ball Tour d’iHeartRadio après avoir été testé positif pour COVID pour la deuxième fois.

Le rappeur platine, né Amala Dlamini, a révélé la nouvelle sur sa page Instagram dimanche. Elle a dit qu’elle avait été testée après avoir été forcée d’annuler des émissions récentes lorsque des membres de son équipe de production ont été testés positifs pour COVID-19.

« Je suis triste de partager que je viens également d’être testé positif et que je ne pourrai plus participer au reste de la tournée iHeartRadio Jingle Ball », a écrit Dlamini. « Bien que mon moral soit au plus bas puisque je ne peux pas être là pour célébrer les vacances avec mes fans à Philly, DC, Atlanta et Miami, je vais bien et j’ai hâte de récupérer et d’y retourner dès que possible ! «

Dlamini a déclaré que même si elle déteste devoir manquer la tournée, « le reste des arrêts de la tournée ont de très bonnes files d’attente ».

Les quatre arrêts restants dans les villes susmentionnées comprennent Ed Sheeran, les Jonas Brothers, Saweetie, Kane Brown, AJR, Tate McRae, Bazzi, Dixie D’Amelio, Tai Verdes, et Lil Nas X.

Doja Cat pose aux Billboard Music Awards 2021, diffusés le 23 mai 2021 depuis Los Angeles, Californie. (Photo de Rich Fury/. pour dcp)

Dans les nouvelles connexes, Lil Nas X devait apparaître au Capital’s Jingle Bell Ball 2021 au Royaume-Uni le week-end dernier, mais lui, avec le groupe de rock Jeu froid, a également dû se retirer après que des membres de leurs équipes de production respectives ont été testés positifs pour COVID-19.

« Malheureusement, nous devons annoncer que Coldplay et Lil Nas X ont dû se retirer du Jingle Bell Ball de ce week-end avec Barclaycard », indique le communiqué de Capital. « Les deux actes ont eu des membres de leurs équipes testés positifs pour Covid-19 et ne sont donc pas en mesure de performer. »

La déclaration a poursuivi: « Nous souhaitons le meilleur et un prompt rétablissement à Coldplay, Lil Nas X et leurs équipes », a poursuivi Capital. « Bien sûr, tout le monde chez Capital est absolument vidé, mais le spectacle doit continuer… »

Actes ArrDee et Tom Grennan ont été sélectionnés pour remplir, tandis que les têtes d’affiche Sheeran et Justin Bieber ont joué des sets prolongés lors de leurs jours de représentation respectifs, selon The Wrap.

C’est la deuxième fois que Dlamini est testé positif au COVID-19. Elle a révélé qu’elle l’avait contracté en juillet 2020, après avoir fait la une des journaux pour avoir minimisé la gravité du virus lors d’une session Instagram Live.

« C’est une grippe, dit-elle. « Vous prenez juste du Mucinex et buvez de l’eau et du thé et dormez. C’est tout ce que vous avez à faire.

