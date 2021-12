Doja Cat veut enregistrer un album hip-hop avec Jay Versace et 9th Wonder

Doja Cat termine une année incroyable et elle en a plus en réserve pour 2022.

Prenant sur Instagram Live la veille de Noël, la chanteuse à succès « Kiss Me More » a partagé ses plans futurs, y compris deux nouveaux projets, l’un pop et l’autre hip-hop.

Le premier serait un album pop-rap de 7 pistes, suivi d’un album hip-hop de 12 chansons, et elle souhaite que Jay Versace et 9th Wonder produisent ce dernier.

« Nouveau projet, 12 chansons, toutes, toutes, Jay Versace et 9th Wonder », a-t-elle déclaré. « Jay est comme un producteur fantastique. »

Après l’avoir crié, Jay Versace est apparu dans son IG Live. « Je ferais un album de 12 à 14 chansons avec toi et 9th Wonder », lui a-t-elle dit.

9th Wonder a également répondu après avoir entendu son nom mentionné. « Dis quoi maintenant? » a-t-il tweeté.

Alors que Doja a connu un grand succès dans la pop, elle veut toujours être connue en tant que rappeuse. « Quiconque dit que je ne suis pas un rappeur est dans le déni », a-t-elle déclaré en réponse au débat sur la question de savoir si elle devrait être classée comme rappeuse ou artiste pop. « Ils ne savent pas de quoi ils parlent.

Doja a sorti son dernier album Planet Her en juin. Il lui a valu huit nominations aux Grammy, dont l’album de l’année et le meilleur album vocal pop.