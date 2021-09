Dojoran ressemble à un jeu de plateforme amusant de style rétro sur une grenouille ninja

in

Avec une moyenne de plus de 40 nouveaux jeux par semaine sur le Switch eShop, le simple fait de parcourir la liste pour trouver des bons potentiels peut être une entreprise de longue haleine. Celui qui a attiré notre attention dans sa bande-annonce de lancement, cependant, est Dojoran – il arrive le 17 septembre au prix de 4,99 USD / 4,99 €.

C’est l’œuvre du développeur brésilien Nautland, avec la publication des toujours prolifiques Ratalaika Games. Comme vous pouvez le voir, il s’agit d’un jeu de plateforme noir et blanc d’inspiration rétro, d’une manière plutôt amusante, se décrivant comme ayant des graphiques 1 bit. Il est très stylisé, ressemble à un bon défi pour les ninjas de plate-forme et semble être le genre de titre qui pourrait facilement apparaître dans les « vitrines » indépendantes et ne pas sembler déplacé.

La vie n’est pas aussi facile et simple qu’elle le paraissait dans votre enfance. Pour survivre dans un monde plein de dangers, vous devez passer par le difficile entraînement ninja des grenouilles en utilisant des techniques secrètes créées par vos ancêtres.

Dojoran est un jeu de plateforme de précision dans lequel vous devez utiliser des pommes pour effectuer un double saut de différentes manières que d’habitude. Les commandes simples et réactives offrent une grande expérience dans les défis qui doivent être relevés plus d’une fois. Chaque mort est un apprentissage pour améliorer les réflexes et contrôler le personnage, plutôt qu’une frustration totale.

Gameplay inspiré de jeux comme Super Mario World, Celeste et Bloody Trapland. Style artistique inspiré des jeux Gameboy Pocket, Gato Roboto et Downwell.

