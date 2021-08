DokeV est un jeu AAA adapté aux enfants avec un style artistique unique

Image : Abysse de perles

Pop coréenne, animaux anthropomorphisés, effets visuels puissants sortant d’un gros marteau comique, la bande-annonce de DokeV a tout pour plaire. Le développeur Pearl Abyss a montré une nouvelle bande-annonce pour son prochain MMO en monde ouvert à la Gamescom aujourd’hui, et j’ai été intrigué par la juxtaposition entre le style artistique réaliste de l’animation américaine et le style d’effets visuels dramatiques couramment vu dans l’anime. Les personnages avec des visages rendus réalistes ont exécuté des attaques avec des fioritures colorées. En tant qu’écrivain américain d’origine asiatique, le jeu me donne l’impression que deux mondes sont entrés en collision en un seul et même mashup merveilleux.

Ce que nous savons jusqu’à présent, c’est que DokeV est un MMO qui se concentre sur la collecte de créatures. Un peu comme Pokémon, sauf que le personnage humain est également capable de se battre. Étant donné que le développeur sud-coréen a annoncé le jeu comme « familial » dans sa bande-annonce de 2019, je dois me demander si son public cible a affecté sa décision de viser le look Pixar. Pour ceux qui ne connaissent pas les travaux antérieurs de Pearl Abyss, leur MMO de haute fantaisie Black Desert Online était considérablement moins adapté aux enfants. DokeV a fière allure, et cela montre que Pearl Abyss a beaucoup de gamme en ce qui concerne le genre et la tranche d’âge.

Une chose que la bande-annonce d’aujourd’hui montre clairement, c’est que DokeV est devenu considérablement plus dynamique et coloré au cours des années qui ont suivi le lancement de la bande-annonce initiale. Les personnages passent aussi beaucoup plus de temps sur les skateboards maintenant. Bien que je ne puisse pas dire si la ville que nous voyons est basée sur la Corée du Sud ou non, je suis ravi d’explorer ses rues bien conçues. Et ses mers. Et même son ciel, alors que la bande-annonce montrait le joueur se balançant dans les airs. (S’il vous plaît, ne me demandez pas comment cela fonctionne.) Je suis aussi un peu inquiet de savoir pourquoi les enfants conduisent des voitures dans ce jeu, mais je suis sûr que ça va.

DokeV semble être un terrain de jeu où les enfants ne sont pas soumis à des limitations insignifiantes comme la gravité, la conservation de la masse ou les lois de sécurité de base. C’est un monde dans lequel j’aurais aimé vivre quand j’avais huit ans. C’est assez excitant qu’un jeu en monde ouvert aussi détaillé soit quelque chose qui pourrait être approprié pour moi de jouer avec des membres de la famille plus jeunes. Les jeux AAA sont généralement conçus pour les joueurs adultes, et DokeV brise ce moule. C’est aussi un bon départ pour tous les adultes qui veulent jouer à un jeu vidéo à gros budget qui n’implique pas de meurtre très graphique.