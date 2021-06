Doki Doki Literature Club Plus arrive sur consoles et PC ce mois-ci ⋆ 10z viral

Annoncé lors du stream Summer of Gaming d’IGN, une nouvelle version améliorée Club de littérature Doki Doki arrive sur consoles et PC plus tard ce mois-ci. Il y aura également une édition physique remplie de goodies.

Titré Club de littérature Doki Doki Plus, le retour du roman visuel de Dan Salvato en 2017 propose une multitude de nouveaux contenus pour apaiser les joueurs nouveaux et anciens. Comme présenté dans la bande-annonce, cela comprend de nouvelles histoires parallèles, des visuels améliorés, plus de 13 nouveaux trackers musicaux et plus de 100 images déverrouillables. Il devrait sortir sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch le 30 juin.

Une édition physique premium de Club de littérature Doki Doki Plus est également disponible à l’achat pour les collectionneurs. Vous pouvez précommander la version PlayStation 4, PlayStation 5 ou Nintendo Switch dès maintenant sur Serenity Forge pour 29,99 $. Voici tout ce que vous trouverez dans l’édition physique comme indiqué sur sa page de précommande :

Copie physique du jeu Nintendo Switch/PlayStation 4/PlayStation 5 Exclusivité Nintendo Switch : feuille de couverture intérieure du carnet de notes Poème Personnage debout 2″ – Ensemble de 4 Code de téléchargement de la bande originale – Imprimé sur une feuille d’autocollants en vinyle pour carte en forme de disquette – Ensemble de 17 autocollants Doki Doki Literature Club Carte de membre Poème spécial exclusif écrit par Monika

Comme mentionné ci-dessus, Club de littérature Doki Doki initialement publié en 2017 sur PC. Il est toujours gratuit sur Steam en ce moment. Bien qu’il se présente comme assez apprivoisé, la fin de la bande-annonce avertit que le jeu n’est “pas adapté aux enfants ou à ceux qui sont facilement dérangés”.