Doki Doki Literature Club Plus vend 500 000 exemplaires en seulement deux semaines

Serenity Forge et Team Salvato ont révélé que Doki Doki Literature Club Plus!, lancé sur Switch à la fin du mois dernier, a dépassé les 500 000 ventes au cours de ses deux premières semaines sur le marché.

Ce jalon est un grand pas en avant pour l’éditeur Serenity Forge, notamment parce que le lancement du jeu marque les débuts de la société en tant que distributeur de jeux physiques. Zhenghua Yang, co-fondateur de l’éditeur, a partagé la déclaration suivante avec la presse :

« Nous sommes plus que ravis du succès de Doki Doki Literature Club Plus. En plus de publier sur des vitrines numériques au cours des dernières années, nous visons une expansion de la distribution physique car nous voyons une opportunité de marché dans ce domaine. Nous sont encore très concentrés sur le numérique car c’est là que la majorité des fans préfèrent acheter leurs jeux, mais le succès commercial de Doki Doki Literature Club Plus témoigne de notre stratégie d’entrée dans l’espace de distribution physique au détail ainsi que le reflet de la l’amour que les fans ont pour ce jeu.

Nous sommes vraiment reconnaissants à l’équipe Salvato de nous avoir fait confiance avec Monika et ses amis, et nous sommes touchés par l’amour que les fans montrent pour le nouveau contenu.”

Si vous n’avez pas encore essayé ce simulateur d’horreur narrative / de rencontres, nous vous invitons à consulter notre critique complète. Nous l’avons décrit comme “l’un des jeux d’horreur les plus énervants et les plus efficaces sur Nintendo Switch à ce jour”, louant ses visuels fantastiques et son ingéniosité, même si la version PC est peut-être supérieure.

Avez-vous joué à Doki Doki Literature Club Plus sur Switch ? Êtes-vous tenté de le ramasser? Faites-le nous savoir avec un commentaire.