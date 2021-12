Dokken a «enfin» terminé l’enregistrement d’un nouvel album

Don Dokken a parlé à Tigman de la station de radio rock classique de Poughkeepsie, New York 101.5 WPDH sur l’avancement des sessions d’écriture de chansons pour DOKKENle nouveau LP de — le premier du groupe depuis 2012 « OS cassés ». Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Nous venons de terminer notre nouvel album. Nous l’avons finalement fait, ce qui était difficile avec COVID et tous les gars vivant dans différents états, et je ne pouvais pas jouer de la guitare. Mais heureusement, quand nous l’avons fait ‘OS cassés’, notre dernier album, Jon [Levin, guitar] et j’avais écrit, genre, 12 ou 14 chansons qui restaient, alors nous les avons choisies et choisies les meilleures et en avons écrites de nouvelles. Et j’ai sorti mon stylo et mon papier, et nous écrivions sur la route et nous écrivions par dessus Skype. Je n’avais jamais enregistré d’album dessus Skype avant. Vous envoyez une piste au bassiste, il l’enregistre et la renvoie. J’envoie une piste à BJ [Zampa, drums], sa maison, et il coupe les tambours. Ensuite, je saute dans un avion depuis Santa Fe, je descends à LA et je reste à Jonc’est pour quelques jours. Et nous allons juste le frapper. Et je passe juste en mode producteur et j’essaie de créer les meilleures chansons. Et nous en sommes vraiment contents. »

Demandé quand le nouveau DOKKEN l’album va sortir, enfiler a dit: « Eh bien, ça sort le Doublure d’argent [Music, the label owned by Thomas Jensen, one of the founders of Germany’s Wacken Open Air festival]. Et nous ne savons tout simplement pas quoi faire parce que cette chose COVID, c’est comme… Maintenant, ils ont le nouveau [variant] – omicron, ou quel que soit son nom. On dirait que chaque mois, il y a une nouvelle variante, et nous sommes censés faire une tournée européenne au printemps — genre, huit pays — mais c’est incontrôlable là-bas. »

Concernant la direction musicale du nouveau DOKKEN Matériel, enfiler dit précédemment La voix de métal: « Nous allons un peu au rétro. Je veux dire, écoutez, vous écrivez ce que vous écrivez en tant que musicien – votre vie change, le monde change, vous écrivez ce que vous écrivez. Vous êtes influencé par de nouveaux groupes et d’autres musiques. Mais Je sais où est beurré mon pain jusqu’au classique DOKKEN son, et Jonest vraiment bon pour faire ça. Et alors j’ai dit: ‘Je pense que nous devrions écrire un disque entre les lignes de ‘Dent et ongle’ [1984] et ‘Sous Serrure Et Clé’ [1985].’ Et c’est un peu la direction dans laquelle j’écris en ce moment. »

DOKKEN a sorti un album intitulé « Les chansons perdues : 1978-1981 » en août 2020 via Musique de doublure d’argent. Avec des pochettes d’art d’un artiste américain de renom Tokyo Hiro (MOTÖRHEAD, MOTLEY CRUE), l’effort contient du matériel écrit et enregistré par un jeune affamé Don Dokken alors qu’il s’embarquait pour un voyage qui commençait en Californie du Sud et en Allemagne du Nord.

DOKKENla gamme classique de — enfiler, guitariste Georges Lynch, baset Jeff Pilson et batteur « Sauvage » Mick Brown – réunis pour une courte tournée japonaise à l’automne 2016. Le trek marquait la première fois en 21 ans que les quatre musiciens prenaient la route ensemble.

UNE DOKKEN DVD de concert consacré à la tournée de retrouvailles du groupe, « Retour à l’Est en direct (2016) », a été mis à disposition en 2018.

