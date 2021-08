Dokken prévoit un coffret rétrospectif, déclare Jeff Pilson

Bassiste Jeff Pilson a révélé la gamme classique de DOKKEN prévoit un coffret rétrospectif.

Pilson, s’exprimant au printemps dernier sur le podcast “White Line Fever”, a répété son ambition précédemment déclarée pour le chanteur Don Dokken, guitariste Georges Lynch, le batteur Mick Brown et lui-même de sortir un autre disque de matériel complètement nouveau ensemble et a également parlé de solidifier l’héritage du groupe en ayant plus de sa musique sous licence dans les médias.

“Nous parlons éventuellement de faire un coffret à un moment donné et d’ajouter beaucoup de bonus intéressants”, Pilson a déclaré à un journaliste australien Steve Masscord.

“Je veux dire, j’aimerais en faire un de plus DOKKEN record. À l’heure actuelle enfiler est impliqué dans sa propre version du groupe et fait un disque donc nous ne pouvons pas vraiment nous occuper d’un disque de retrouvailles à ce stade. Peut-être jamais. Qui sait? Mais une fois qu’il en aura fini avec ça et que nous en reparlerons, j’adorerais faire un autre album. J’aimerais que notre héritage… J’ai juste l’impression que nous avons encore quelque chose à dire musicalement. Nous nous sommes réunis pour les retrouvailles il y a quelques années et nous avons fait une nouvelle chanson et notre alchimie était plus intacte que jamais. C’était vraiment inchangé. Donc j’ai l’impression que c’est là et si nous l’utilisons, nous pourrions sortir un excellent disque.

“C’est donc une chose que j’aimerais faire pour notre héritage. L’autre chose est .. j’ai l’impression que DOKKEN la musique était sous-utilisée uniquement dans le panorama social de la musique, alors peut-être que quelqu’un peut faire quelque chose comme ça.”

Pilson a plaisanté la ville de Las Vegas pourrait utiliser le single de 1984 “J’ai juste de la chance” comme chanson thème.

« Nous avons des plans pour le DOKKEN héritage “, a-t-il déclaré. ” J’espère que cela se terminera par un record, mais encore une fois, c’est si difficile à dire pour le moment et il est difficile de prédire ce qui va se passer. Mais sachez que nous y réfléchissons et que nous avançons dans cette direction.”

Questionné à propos Don Dokkenles complications récentes de la chirurgie du dos qui ont limité l’utilisation de ses mains, et si cela pourrait affecter ses retrouvailles, Pilson a déclaré: “Seulement dans quelle mesure son endurance est. Je ne pense pas qu’il ait fait beaucoup de performances en direct depuis cela. Il en a fait, donc je suppose qu’il peut le faire.

“Nous n’avons pas parlé de ce genre de détails parce que nous n’avons pas vraiment parlé de retrouvailles. Je veux dire, nous en avons un peu parlé. Je suppose que c’est un facteur. Il est certainement capable d’écrire des paroles et des mélodies pour que nous puissions travailler ensemble, je ne pense pas que nous soyons limités.

« Il était aussi un auteur de musique avec DOKKEN mais pas autant que George – ou alors George et je travaillais ensemble étaient. Ainsi, nous n’aurions pas manqué de musique. Tant qu’il pouvait écrire des paroles et une mélodie, tout irait bien.”

Pilson a également été interrogé sur le nouveau matériel par ce qui est maintenant son groupe principal, ÉTRANGER.

“Nous travaillons sur de nouvelles chansons, du nouveau matériel génial, mais il n’y a absolument aucune date limite, aucun calendrier ou plan quant à la façon dont cela va sortir”, a-t-il déclaré.

“Je pense qu’il est prudent de dire que nous n’allons probablement pas enregistrer tout le nouveau matériel. Je ne vois pas cela à l’horizon, mais je vois du nouveau matériel ajouté dans de nouveaux packages et d’autres choses que nous sommes Tout ce que je sais, c’est que nous avons travaillé sur la musique et qu’il y a de très bonnes choses là-bas. ”



