Dolby Atmos Spatial Audio pour Apple Music est là

Apple Music prend désormais en charge l’audio spatial Dolby Atmos pour le streaming. Voici comment cela fonctionne.

Apple a activé la lecture audio spatiale et audio sans perte pour les abonnés Apple Music sans frais supplémentaires. Le service lit automatiquement la musique en Dolby Atmos sur tous les écouteurs AirPods et Beats avec une puce H1 ou W1.

La société affirme également qu’elle rendra le contenu audio spatial plus facile à trouver avec des listes de lecture organisées et des badges spéciaux. Apple n’a pas de décompte exact du nombre de pistes Dolby Atmos, mais dit que des « milliers » sont disponibles au lancement.

Apple s’associe également à Dolby pour permettre aux artistes, producteurs et ingénieurs de créer plus facilement de la musique en Dolby Atmos. Il a décrit les détails nécessaires pour soumettre des fichiers audio spatiaux à présenter dans Apple Music. Si vous êtes un artiste curieux de savoir comment obtenir vos pistes audio spatiales sur Apple Music, voici ce que vous devez savoir.

AirPods prend également en charge la prise en charge de l’audio spatial dans tvOS. Cela signifie que tout contenu vidéo diffusé prenant en charge Dolby Atmos utilisera automatiquement le format. Alors que le catalogue de diffusion de musique audio spatiale est relativement léger pour le moment, les films et les jeux profitent de ce format.

Prise en charge de l’audio spatial Apple AirPods

Apple a annoncé que tous les AirPod avec les puces W1 et H1 prendront en charge la lecture Dolby Atmos. Cela inclut toutes les générations d’AirPods, d’AirPods Pro et d’AirPods Max. La gamme Beats Powerbeats utilise également les puces W1 et H1.

Puce W1Apple AirPods (Gen 1)Beats XBeats Studio 3Powerbeats 3 WirelessBeats Solo 3 WirelessH1 ChipAirPods (Gen 2)AirPods ProBeats Solo ProPowerbeats ProPowerbeats (2020)AirPods Max

Bien que ces appareils AirPod prennent en charge l’audio spatial prêt à l’emploi, l’audio sans perte ne l’est pas. “L’audio sans perte n’est pris en charge sur les AirPod, sur aucun modèle”, a récemment confirmé un porte-parole d’Apple à Digital Music News. « Le mode d’écoute filaire des AirPods Max accepte uniquement les sources de sortie analogiques. AirPods Max ne prend actuellement pas en charge les formats audio numériques en mode filaire.

L’audio sans perte sans fil est plus difficile à mettre en œuvre pour Apple. C’est parce qu’Apple utilise le codec AAC, qui ne peut pas offrir des débits binaires de qualité CD. Apple devra adopter quelque chose comme AptX HD pour fournir un son à haut débit sans fil.