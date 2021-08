Dolce & Gabbana annonce le lancement de sa collection NFT

in

L’industrie des NFT, ou jetons non fongibles, continue d’évoluer. En ce sens, on peut dire que peu à peu il touche des industries jusque-là impensables et dans ce cas celui de l’ode a aussi ouvert les portes aux NFT. Dolce & Gabbana a annoncé le lancement de sa collection NFT. SA ci-dessous les détails à ce sujet.

La culture du luxe consiste à afficher des objets coûteux. Il n’est donc pas étonnant que les marques de mode haut de gamme aient pris le train en marche alors que les NFT sont devenus si populaires.

Détails sur les NFT Dolce & Gabbana

La marque de mode italienne de haute couture Dolce & Gabbana lancera sa collection de jetons non consommables (NFT) sur le marché du luxe UNXD plus tard ce mois-ci. L’intention derrière ce lancement est “de jeter un pont entre le physique et le métaphysique” selon la marque. UNXD est basé sur Polygon, le réseau destiné à offrir des transactions moins chères que le réseau principal Ethereum.

Les NFT « Collezione Genesi » comprendront des articles conçus personnellement par les cofondateurs de Dolce & Gabbana, Domenico Dolce et Stefano Gabbana. Cela marquera la première incursion de la marque emblématique sur le marché NFT. La collection sera lancée publiquement le 28 août au début du défilé Dolce & Gabbana Haute Couture à Venise, la vente aux enchères officielle commençant le 6 septembre.

Qu’en disent les partenaires à l’origine du lancement ?

S’exprimant lors d’une diffusion en direct sur Twitter Spaces vendredi, le PDG d’UNXD, Shashi Menon, a déclaré :

« Nous avons une relation très profonde avec la maison Dolce & Gabbana et nous travaillons avec eux depuis de nombreuses années. Lorsque nous avons eu l’idée, nous étions vraiment enthousiasmés par la façon dont l’équipe était attirée par elle. L’important ici est que la mode est fondamentalement un médium artistique.

Les NFT Collezione Genesi à thème vénitien seront exposées lors des prochains défilés de mode Alta Moda, Alta Sartoria et Alta Gioiellleria. Le premier concept qui se démarque s’appelle “Dressing a Dream”.

“Avec cette collection, Dolce & Gabbana crée des NFT qui unissent leur travail créatif du physique au métaphysique”, a déclaré Nick González, COO d’UNXD. “Cela ouvrira la voie à un plus grand nombre de marques pour rejoindre l’espace car elles voient le pouvoir de la propriété numérique pour créer des opportunités qui correspondent à leur esprit sous-jacent et à leur marque et activité de base.”

Cependant, Dolce & Gabbana ne fait pas exception, rejoignant plutôt les initiatives déjà prises par d’autres marques lorsqu’il s’agit de lancer des NFT. Plus tôt ce mois-ci, la marque de mode de luxe britannique Burberry a lancé sa collection NFT en association avec Mythical Games. Burberry NFTs présentait des articles via Blankos Block Party, un jeu mettant en vedette des jouets en vinyle numériques connus sous le nom de Blankos qui vivent sur la blockchain.

