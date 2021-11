Dollar Tree augmente en permanence les prix de presque tout à plus de 1 $

Dollar Tree a annoncé mardi, parallèlement à ses résultats du troisième trimestre, un grand changement en cours pour le détaillant discount. En avril, presque tout sur ses étagères coûtera plus de 1 $. En fait, ils coûteront 1,25 $, pour être exact. De plus, l’entreprise affirme que ce changement est permanent et qu’il n’est pas en réaction à des conditions à court terme.

Bien sûr, d’accord. Faire exploser complètement la proposition de valeur implicite dans le nom du magasin n’est pas du tout lié au fait que l’inflation américaine est à son plus haut niveau depuis trois décennies, compris. Le coupable est enterré dans l’annonce de l’augmentation des prix par l’entreprise, qu’elle essaie de faire passer comme quelque chose que les clients vont apparemment célébrer, est le coupable. Au contraire, plusieurs coupables. « Le nouveau prix permettra à Dollar Tree de revenir à sa fourchette de marge brute historique en atténuant les augmentations historiquement élevées des coûts des marchandises, y compris les coûts de transport et de distribution, ainsi que des coûts d’exploitation plus élevés, tels que les augmentations de salaire. »

Dollar Tree subit une hausse des prix

Dollar Tree sera bientôt un arbre à 1,25 $. La société a annoncé qu’elle augmenterait les prix de 1 $ à 1,25 $ sur la majorité de ses produits d’ici le premier trimestre 2022. Rapports @nmeyersohn. https://t.co/Ew2Gp5Nck7 – Rachel Ramirez (@rachjuramirez) 23 novembre 2021

Traduction : Comme beaucoup d’entreprises en ce moment, Dollar Tree ne gagne plus autant d’argent qu’avant. Son coût d’exploitation est exorbitant. Frais de transport et de distribution comme à travers le toit. De plus, il s’agit également d’un exemple spécifique d’une tendance beaucoup plus large.

Comme l’a noté le Wall Street Journal lundi, l’inflation américaine est à son plus haut niveau en 31 ans. Les prix sont en forte hausse pour un large éventail de biens de consommation et de services. Une tendance qui est « alimentée par les déséquilibres de l’économie créés par la pandémie de COVID-19 ». L’augmentation des prix de Dollar Tree, quant à elle, signifie que pour la première fois en 35 ans d’histoire de la chaîne, à une époque d’inflation record que les défenseurs du président Biden continuent de minimiser, presque tout dans le magasin coûtera plus de 1 $. Cela arrive aussi à un moment où les prix du gaz montent en flèche. J’ai payé près de 4 $/gallon moi-même il y a quelques heures.

Dollar Tree est devenu la chose même qu’il a juré de détruire. Ce sont des temps vraiment sombres. pic.twitter.com/8zPhpzsOjC – HiHiMarcieAmiYumi⚧ (@Riftyparx) 29 septembre 2021

Pour sa part, Dollar Tree a déclaré que cette augmentation de prix était en préparation depuis cet été. Et il prévoit d’introduire le nouveau prix dans plus de 2 000 magasins supplémentaires en décembre. Après quoi, le plan est de terminer le déploiement dans tous les magasins d’ici la fin du premier trimestre fiscal de 2022.

« La levée de la contrainte d’un dollar représente une étape monumentale pour notre organisation et nous sommes enthousiasmés par l’opportunité d’améliorer de manière significative l’expérience de nos acheteurs et de libérer de la valeur pour nos parties prenantes », a déclaré Michael Witynski, président et chef de la direction de la chaîne, dans un communiqué de presse. .

Nouvelles de l’inflation de Biden

Scoop: General Mills augmentera les prix en janvier sur Cheerios, Lucky Charm’s, Wheaties, Fruit Roll-Ups Betty Crocker, Pillsbury, Annie’s, Progresso et plus Dernières nouvelles de Big Food pour planifier des hausses de prix. Les factures d’épicerie plus élevées ne disparaîtront pas au début de 2022.https://t.co/m4aIQgcYrT – Nathaniel Meyersohn (@nmeyersohn) 23 novembre 2021

L’affirmation de Dollar Tree est qu’il a des données de son côté. Quelque 91 % des acheteurs interrogés lors de la phase de test de l’augmentation des prix ont déclaré qu’ils n’achèteraient pas moins dans la chaîne. Mais avant que cela ne soit utilisé comme une défense de l’augmentation des prix étant tout à fait acceptable, cela aide également à se souvenir d’une chose. C’est aussi un bon pari que certains acheteurs de la chaîne ont l’impression de devoir faire leurs achats là-bas, en raison de contraintes budgétaires. C’est-à-dire simplement parce qu’ils se sentent obligés de continuer à faire leurs achats dans un contexte d’augmentation des prix ? Cela ne veut pas dire qu’ils vont aimer ça.

Comme indiqué, tout cela coïncide avec une flambée de l’inflation. Même des produits aussi prosaïques que votre marque de céréales préférée vont bientôt subir des augmentations de prix. Plus des collations, des soupes et plus encore.

Selon CNN, General Mills a informé les clients de détail que les prix augmenteraient en janvier sur des centaines d’articles. Ils comprennent tout, du yogourt Yoplait aux roulés aux fruits, aux Cheerios, au croustillant à la cannelle, au Lucky Charm’s et au Trix.

En effet, les prix dans les épiceries ont explosé pendant la pandémie de coronavirus. Le cabinet d’études de marché IRI prévoit que l’inflation sur des choses comme la nourriture et d’autres articles ménagers passera à 8% au cours du premier semestre de l’année prochaine. Et aussi loin que maintenant? Le Bureau of Labor Statistics indique que les prix des épiceries ont augmenté de plus de 5% par rapport à la même période l’an dernier.