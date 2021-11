Dollar Tree dit que les prix de départ augmenteront à 1,25 $

Dépenser un dollar au Dollar Tree éponyme va devenir une chose du passé, a déclaré la société mardi.

Les prix commenceront à 1,25 $ à partir de décembre dans 2 000 des 16 000 magasins du magasin aux États-Unis et au Canada, a indiqué la société, citant un « environnement inflationniste » et d’autres facteurs. D’autres emplacements suivront au cours des trois premiers mois de 2022, mettant ainsi fin à la séquence de 35 ans de maintien des prix à leur point de départ en dollars.

« Le prix supplémentaire de Dollar Tree nous offre une plus grande flexibilité pour gérer l’ensemble de l’entreprise, en particulier dans un environnement volatile et inflationniste, tout en fidélisant la clientèle et en augmentant la productivité du magasin », a déclaré le président et chef de la direction. Michael Witynski dit dans un communiqué. « Dans cet environnement, nous pensons que la vente au détail à petite surface et à valeur ajoutée est plus importante que tout autre secteur de la vente au détail pour des millions de foyers.

L’indice des prix à la consommation, une mesure de l’inflation, a augmenté de 0,9% en octobre, a annoncé ce mois-ci le Bureau of Labor Statistics, marquant une augmentation de 6,2% en glissement annuel, le taux le plus élevé depuis 1990.

Dollar Tree sera bientôt un arbre à 1,25 $. La société a annoncé qu’elle augmenterait les prix de 1 $ à 1,25 $ sur la majorité de ses produits d’ici le premier trimestre 2022. Rapports @nmeyersohn. https://t.co/Ew2Gp5Nck7 – Rachel Ramirez (@rachjuramirez) 23 novembre 2021

Le Dollar Store augmente ses prix de 25 %. La grande majorité des biens qu’ils vendent seront au prix de 1,25 $ à partir de 2022. Si vous utilisez le Dollar Store comme indicateur de l’inflation plutôt que l’indice des prix à la consommation, l’inflation est plus proche de 25 % que les 6 % largement rapportés. Aie. – Cameron Winklevoss (@cameron) 23 novembre 2021

Biden a ruiné le magasin à un dollar. Dollar Tree augmente les prix de 25%. La plupart des articles coûteront 1,25 $ https://t.co/0ztkhxK3Hi – Arthur Schwartz (@ArthurSchwartz) 23 novembre 2021

