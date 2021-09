Dollar Tree pour vendre plus d’articles au-dessus de 1 $

Les clients de la chaîne nationale Dollar Tree peuvent payer plus de 1 $ à l’avenir pour leurs besoins. Selon un rapport de l’Associated Press, la société de Chesapeake, en Virginie, indique qu’elle proposera des articles pour plus de 1 $ à certains endroits. L’inflation serait la raison. Le coût des vêtements, des voitures, de la nourriture et d’autres biens a augmenté en raison de la pandémie de coronavirus.

Le mois dernier, les dirigeants de Dollar Tree ont annoncé que les frais d’expédition avaient augmenté et auraient un impact sur le prix typique de leurs articles. L’entreprise affirme également que ses clients en redemandent.

“Pendant des décennies, nos clients ont apprécié le” frisson de la chasse “pour une valeur à un dollar – et nous restons attachés à cette proposition de base – mais beaucoup nous disent qu’ils veulent également un assortiment de produits plus large lorsqu’ils viennent à boutique », a déclaré le PDG Michael Witynski dans un communiqué officiel.

Selon le rapport, l’inflation aux États-Unis a atteint 4,2% en juillet 2021, le plus haut depuis 30 ans. Le président de la Fed, Jerome Powell, s’est exprimé devant le Congrès et a expliqué que les augmentations de prix avaient aggravé les chaînes d’approvisionnement et la hausse des coûts de main-d’œuvre. De nombreuses entreprises ont été touchées, mais beaucoup ne s’attendaient pas à ce que Dollar Tree fasse des ajustements, mais c’est le cas. Witynski a déclaré que Dollar Tree entre dans une entreprise de « test et d’apprentissage », mettant en œuvre des changements en temps réel. Ils surveilleront la réaction des consommateurs.

Dollar Tree a déjà commencé à mettre en œuvre les changements dans certains de ses 8 000 emplacements et a créé un système appelé “Dollar Tree Plus”, qui vendra des articles jusqu’à 5 $. Les analystes de JP Morgan notent qu’ils ont eu des conversations antérieures avec des dirigeants de la société Dollar Tree qui citent une augmentation significative des ventes dans les magasins proposant une section Plus. Les actions au sein de la société ont bondi de 13% depuis que les changements ont été mis en œuvre.