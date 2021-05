Dollars hors État et en argent sombre – RedState ⋆ .

Le Parti démocrate de Californie a tenu sa convention virtuelle du 29 avril au 2 mai. Bien sûr, les séances ont tourné autour du rappel de Gavin Newsom et de la manière dont il doit être arrêté.

Comme CalMatters l’a rapporté:

La cheerleading de Newsom a été la plus forte lors des discours de gros titres de samedi. C’était une programmation conçue pour rappeler aux démocrates les gens et les circonscriptions qui soutiennent le gouverneur. Il y avait des chefs de parti nationaux, dont la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi et le vice-président Kamala Harris, tous deux californiens, et des héros progressistes comme le directeur exécutif du mouvement Sunrise Varshini Prakash et la représentante américaine Barbara Lee d’Oakland. «Les mesures proactives et le leadership de Gavin sauvent des vies», a déclaré Lee. «C’est pourquoi le gouverneur Newsom a mon soutien sans équivoque et pourquoi nous allons et devons vaincre ce rappel de droite.

Dites-le aux familles des milliers de personnes décédées dans des maisons de retraite ou aux familles de ceux qui se sont suicidés ou sont décédés des suites d’une overdose de drogue. Ce sont des vies perdues à cause du leadership de Newsom, mais les démocrates ne veulent pas en parler.

Malgré le refus de son propre parti, Newsom est toujours déterminé à encadrer le rappel comme une campagne «républicaine de droite» par opposition à l’effort populaire, inspiré et mené par les citoyens.

Dans une partie des remarques de Hair Gel à ses potes, il a déclaré:

“Avec l’aide de l’administration Biden-Harris, la Californie est sur le point de mettre sa lutte contre les inégalités en surmultipliée”, a déclaré Newsom. «Les républicains nationaux et les extrémistes de droite ne sont pas en reste, ils jettent tout ce qu’ils peuvent à leur pouvoir de rappel dans l’espoir – le tout dans l’espoir – de faire reculer tous les progrès importants que nous avons réalisés ensemble. Nous ne pouvons pas les laisser gagner.

Il est riche qu’il veuille se concentrer sur les républicains «nationaux» qui aident l’effort de rappel lorsque les gens et les entreprises en dehors de la Californie investissent de l’argent pour s’assurer que l’effort échoue.

Certains de ces dons ont été faits à la campagne de réélection de Gavin Newsom en 2022, mais beaucoup ont été faits directement pour arrêter les coffres du rappel républicain.

Un don de 31 000 $ du 27 octobre 2020 a été fait par Caremark RX — CVS à Newsom pour CA Governor 2022.

En décembre 2020, CVS a été choisie pour gérer la distribution des vaccins dans tout l’État. Kaiser Health News a récemment publié un rapport indiquant que CVS et Walgreens sont responsables du gaspillage de plus de doses de vaccin que la plupart des États réunis.

CVS et Walgreens représentaient 70% des vaccins gaspillés dans le pays, soit près de 128 500 injections, selon les données du gouvernement. Https://t.co/qoR0SyiXVu – FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) 5 mai 2021

Apparemment, c’est le coup de pouce que vous obtenez lorsque vous bousculez le déploiement d’un vaccin.

Des montants de 31000 USD et 32400 USD ont été versés à Newsom for California Governor 2022 par l’Air Products Political Federal Alliance (Allentown, PA) et eBay à Austin, TX. Bien qu’eBay ait toujours une présence à San Jose, la société a des sièges sociaux aux États-Unis et dans le monde, y compris à Salt Lake City, à New York, à Mexico et à Toronto.

Le plus gros don de l’extérieur de la Californie est venu du siège de la société de responsabilité délictuelle de plusieurs millions de dollars Baron & Budd PC à Dallas, au Texas. Le cabinet d’avocats a fait don de 100 000 $ aux caisses Stop the Republican Recall. Le cabinet gère des litiges délictuels complexes contre des sociétés pour les dommages causés par le mésothéliome, l’amiante et les opioïdes; ainsi, il gère le type de litige qui fait partie des rêves humides de Newsom; leur travail réchauffe probablement son cœur de guerrier de la justice sociale. C’est aussi le type de litige que son défunt père, le juge William Newsom, connaissait intimement.

L’entreprise représente également les autorités responsables de l’eau qui recherchent des coûts de nettoyage pour la contamination de l’eau potable; les municipalités et ceux qui demandent des dommages-intérêts en raison des incendies de forêt en Californie et d’autres contaminations environnementales. On ne peut qu’imaginer combien de pots-de-vin et d’argent plus sombre pourraient être trouvés avec une plongée plus profonde.

Outfront Media (Fairfield, NJ) et Toll Brothers Builders (Fort Washington, PA) ont chacun donné 10000 $ au Newsom pour le trésor de guerre du gouverneur de Californie 2022.

Le dernier don extérieur curieux à Stop the Republican Recall a été fait par la chanteuse Sia Furler. Qui est-elle? C’est une artiste lauréate d’un Grammy qui a en fait du talent, ce qui fait se demander pourquoi elle se lance avec le gel capillaire sans talent Governor. Sia a contribué 5 000 $ par l’intermédiaire de sa société de prêt Monkey Puzzle Touring de Ramsey, NJ.

Sia est également une citoyenne australienne, donc l’intrigue s’épaissit.