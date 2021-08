Dolly Parton a utilisé les redevances de «Je t’aimerai toujours» pour honorer Whitney Houston

Dolly Parton a expliqué comment elle a utilisé les redevances de ses auteurs-compositeurs de “I Will Always Love You”.

Parton a écrit et interprété la chanson en 1973 en hommage à son partenaire, Porter Waggoner. Whitney Houston a repris la chanson du film The Bodyguard en 1992 – et c’est devenu un succès retentissant. Dolly Parton a gagné environ 10 millions de dollars de redevances pour son travail sur la chanson après avoir passé 14 semaines au sommet des charts Billboard.

La chanteuse country a déclaré à Andy Cohen sur Bravo’s Watch What Happens Live qu’elle avait Whitney Houston en tête lorsqu’elle dépensait cet argent.

“J’ai acheté mon grand complexe de bureaux à Nashville”, dit la chanteuse, partageant comment elle a dépensé l’argent. «J’ai acheté une propriété dans ce qui était le quartier noir de la ville, et il ne s’agissait principalement que de familles et de personnes noires qui vivaient là-bas. C’était hors des sentiers battus de la 16e Avenue. Et j’ai pensé : ‘Eh bien, je vais acheter cet endroit, tout le centre commercial.’ Et j’ai pensé: “C’est l’endroit idéal pour moi, étant donné que c’était Whitney.”

“Alors j’ai juste pensé que c’était génial, je vais être ici avec ses gens, qui sont aussi les miens”, a déclaré Parton. “Et donc j’adore le fait d’avoir dépensé cet argent dans un complexe. Et je pense que “c’est la maison que Whitney a construite”.

Au cours de cette interview, Parton révèle également qu’elle aurait aimé pouvoir interpréter la chanson avec Whitney Houston. « J’aurais adoré ça, mais je ne pense pas que je pourrais venir flairer avec elle, cependant. Elle m’aurait surpassé sur celui-là à coup sûr », a déclaré Parton à Cohen en riant.

Mais la chanson de Parton ne faisait presque pas partie du film. Kevin Costner a été producteur sur “The Bodyguard” et il voulait utiliser le tube des années 60 “What Becomes of the Brokenhearted”. Mais une reprise de la chanson s’est retrouvée sur la bande originale de 1991 de “Fried Green Tomatoes”, incitant une direction différente.

Parton a acheté le complexe de 6 317 pieds carrés à Nashville en février 1997 – selon les registres de la propriété. Selon David Ewing, un historien de Nashville, l’investissement de Parton a contribué à transformer le quartier de Sevier Park.

“Nous apprenons juste maintenant, à cause du mouvement Black Lives Matter, à quel point Dolly a toujours été abattue pour la cause, même lorsque d’autres dans l’industrie de la musique ne l’étaient pas”, a déclaré Ewing au Washington Post.

« Dolly Parton aurait pu construire et acheter n’importe quelle propriété à Nashville. Mais vous auriez dû faire tout votre possible pour acheter dans le quartier 12 South, car aucun agent immobilier n’aurait montré à Dolly ce lot à acheter.